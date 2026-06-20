SkyShowtime ujawnia premiery na 2026 rok. Imponująca lista
Zwykle znamy plany streamingów na dany miesiąc, jednak SkyShowtime wyszło przed szereg w najlepszym znaczeniu tego określenia. Platforma właśnie ujawniła listę tytułów, które zobaczymy w jej ofercie w ciągu najbliższych miesięcy. Rozmach jest naprawdę mocny.
Już teraz oferta SkyShowtime jest dość mocarna. Wśród seriali sporą popularnością cieszą się m.in. "Ranczo Duttonów", "Morfeusz", "Trio", czy "Prisoner". Jeśli mowa zaś o filmach, uwagę publiczności w największym stopniu zwraca "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa, a po piętach drepcze jej "Overlord" i "Śmierć jednorożca". To oczywiście z czasem się zmieni, a serwis zadbał o to, by kolejne miesiące były wypełnione świetnymi tytułami.
SkyShowtime - nowości na kolejne miesiące. TOP 3
Historia dźwięku
Lionel Worthing (Paul Mescal) i David White (Josh O'Connor) poznają się w pubie. Pierwszy z młodych mężczyzn specjalizuje się w wokalu, drugi w komponowaniu. Dzięki zamiłowaniu do ludowej muzyki bardzo szybko znajdują wspólny język, uczucie między nimi kwitnie. Spokój i wzajemne pragnienia poznawania zostają jednak przerwane, gdy David w związku z I wojną światową trafia do wojska. Gdy wraca, proponuje Lionelowi udział w projekcie, mającym na celu podróż po amerykańskich prowincjach i nagrywanie tamtejszych, ludowych piosenek.
Od 12 lipca w serwisie.
Song Sung Blue
Mike Sardina (Jackman) to weteran wojenny z Wietnamu i alkoholik, który od 20 lat jest trzeźwy. Mężczyzna po wyjściu z nałogu zaczął zajmować się muzyką, choć nie na tyle profesjonalnie, jak w głębi duszy pragnie. Oprócz drobnych mechanicznych robótek na co dzień występuje wraz z innymi imitatorami największych gwiazd, grającymi raczej dla skromnej publiczności. W ten sposób poznaje Claire (Kate Hudson), kobietę po życiowych przejściach, która ma podobne marzenia co on - śpiewać i tym samym dawać radość innym oraz sobie. Wkrótce oboje, zafascynowani muzyką Neila Diamonda i połączeni wspólną pasją, zaczynają karierę sceniczną jako duet Lightning & Thunder.
Od 26 lipca w serwisie.
Lioness, sezon 3
Kolejna odsłona słynnego szpiegowskiego serialu z gwiazdorską obsadą, stworzonego przez niezastąpionego Taylora Sheridana. W 3. sezonie Joe (Zoe Saldana) próbuje łączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym, podczas gdy nieznane siły zaczynają coraz bardziej ją osaczać. Bohaterka, prowadzona przez Kaitlyn (Nicole Kidman) i Westfielda (Michael Kelly), staje do walki z wrogami działającymi w ukryciu i musi zmierzyć się z wojną, wdzierającą się do każdego aspektu jej życia.
Od 3 sierpnia w serwisie.
SkyShowtime - pełna lista nowości serwisu
Filmy i seriale z potwierdzonymi datami premier:
- Agencja, sezon 2 - 22/6/26
- Pięć koszmarnych nocy 2 - 5/7/26
- Historia dźwięku - 12/7/26
- Star Trek: Nieznane nowe światy, sezon 4 - 24/7/26 (data premiery 5-go nieznana)
- Song Sung Blue - 26/7/26
- Lioness, sezon 3 - 3/8/26
- Szympans - 11/8/26
Filmy i seriale z niepotwierdzonymi datami premier, które na pewno trafią do serwisu:
- Aces: The ATP No. 1 Club
- Dexter: Zmartwychwstanie, sezon 2
- Dig
- Dzień Szakala, sezon 2
- EPiC: Elvis Presley in Concert
- Frisco King
- Genialna M.
- Krzyk 7
- Landman: Negocjator, sezon 3
- M.I.A.
- Madison - sezon 2 i sezon 3
- Marshals: Historia z Yellowstone, sezon 2
- Mayor of Kingstown, sezon 5
- Pionek
- Posession
- Riksmord
- Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty
- Strefa gangsterów, sezon 2
- Ted: The Animated Series
- The Burbs, sezon 2
- The Five Star Weekend
- The Paper, sezon 2
- Tulsa King, sezon 4
- WAR
- Where The Sun Always Shines, sezon 2
- Złotko, sezon 2
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.