SkyShowtime ujawnia premiery na 2026 rok. Imponująca lista

Już teraz oferta SkyShowtime jest dość mocarna. Wśród seriali sporą popularnością cieszą się m.in. "Ranczo Duttonów", "Morfeusz", "Trio", czy "Prisoner". Jeśli mowa zaś o filmach, uwagę publiczności w największym stopniu zwraca "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa, a po piętach drepcze jej "Overlord" i "Śmierć jednorożca". To oczywiście z czasem się zmieni, a serwis zadbał o to, by kolejne miesiące były wypełnione świetnymi tytułami.

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SkyShowtime - nowości na kolejne miesiące. TOP 3

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Historia dźwięku

Lionel Worthing (Paul Mescal) i David White (Josh O'Connor) poznają się w pubie. Pierwszy z młodych mężczyzn specjalizuje się w wokalu, drugi w komponowaniu. Dzięki zamiłowaniu do ludowej muzyki bardzo szybko znajdują wspólny język, uczucie między nimi kwitnie. Spokój i wzajemne pragnienia poznawania zostają jednak przerwane, gdy David w związku z I wojną światową trafia do wojska. Gdy wraca, proponuje Lionelowi udział w projekcie, mającym na celu podróż po amerykańskich prowincjach i nagrywanie tamtejszych, ludowych piosenek.

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Od 12 lipca w serwisie.

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Song Sung Blue

Mike Sardina (Jackman) to weteran wojenny z Wietnamu i alkoholik, który od 20 lat jest trzeźwy. Mężczyzna po wyjściu z nałogu zaczął zajmować się muzyką, choć nie na tyle profesjonalnie, jak w głębi duszy pragnie. Oprócz drobnych mechanicznych robótek na co dzień występuje wraz z innymi imitatorami największych gwiazd, grającymi raczej dla skromnej publiczności. W ten sposób poznaje Claire (Kate Hudson), kobietę po życiowych przejściach, która ma podobne marzenia co on - śpiewać i tym samym dawać radość innym oraz sobie. Wkrótce oboje, zafascynowani muzyką Neila Diamonda i połączeni wspólną pasją, zaczynają karierę sceniczną jako duet Lightning & Thunder.

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Od 26 lipca w serwisie.

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Lioness, sezon 3

Kolejna odsłona słynnego szpiegowskiego serialu z gwiazdorską obsadą, stworzonego przez niezastąpionego Taylora Sheridana. W 3. sezonie Joe (Zoe Saldana) próbuje łączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym, podczas gdy nieznane siły zaczynają coraz bardziej ją osaczać. Bohaterka, prowadzona przez Kaitlyn (Nicole Kidman) i Westfielda (Michael Kelly), staje do walki z wrogami działającymi w ukryciu i musi zmierzyć się z wojną, wdzierającą się do każdego aspektu jej życia.

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Od 3 sierpnia w serwisie.

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SkyShowtime - pełna lista nowości serwisu

Filmy i seriale z potwierdzonymi datami premier:

Agencja, sezon 2 - 22/6/26

Pięć koszmarnych nocy 2 - 5/7/26

Historia dźwięku - 12/7/26

Star Trek: Nieznane nowe światy, sezon 4 - 24/7/26 (data premiery 5-go nieznana)

Song Sung Blue - 26/7/26

Lioness, sezon 3 - 3/8/26

Szympans - 11/8/26

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Filmy i seriale z niepotwierdzonymi datami premier, które na pewno trafią do serwisu:

Aces: The ATP No. 1 Club

Dexter: Zmartwychwstanie, sezon 2

Dig

Dzień Szakala, sezon 2

EPiC: Elvis Presley in Concert

Frisco King

Genialna M.

Krzyk 7

Landman: Negocjator, sezon 3

M.I.A.

Madison - sezon 2 i sezon 3

Marshals: Historia z Yellowstone, sezon 2

Mayor of Kingstown, sezon 5

Pionek

Posession

Riksmord

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty

Strefa gangsterów, sezon 2

Ted: The Animated Series

The Burbs, sezon 2

The Five Star Weekend

The Paper, sezon 2

Tulsa King, sezon 4

WAR

Where The Sun Always Shines, sezon 2

Złotko, sezon 2

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.