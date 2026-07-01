Lipiec 2026 w SkyShowtime będzie gorący. Jest lista nowości
Kolejny serwis opublikował listę zapowiedzi filmów i seriali na lipiec 2026. SkyShowtime staje do walki o uwagę i czas subskrybentów.
Choć wakacje to zazwyczaj sezon ogórkowy w świecie popkultury, 2026 r. zapowiada się pod tym kątem inaczej niż zazwyczaj. Zarówno kina, jak i serwisy streamingowe szykują dla nas sporo intrygujących premier. SkyShowtime - jedna z najciekawszych platform na rynku - przedstawiło właśnie listę najciekawszych nadchodzących nowości lipca. I jest to lista naprawdę solidna. Kinowe hity, artystyczne perełki, porywające seriale - biblioteka serwisu zostanie solidnie wzmocniona. Rzućmy okiem.
SkyShowtime: lipiec 2026. TOP najmocniejszych nowości
Spis treści:
Pięć koszmarnych nocy 2
Rok po krwawych wydarzeniach w Freddy Fazbear's Pizza koszmar powraca ze zdwojoną siłą. Były ochroniarz Mike i policjantka Vanessa ukrywają przed 11-letnią siostrą Mike'a, Abby, prawdę o losie jej animatronicznych przyjaciół. Kiedy jednak dziewczynka wymyka się z domu, by ponownie spotkać się z Freddym, Bonnym, Chicą i Foxym, uruchamia to przerażający ciąg wydarzeń, który ujawni mroczne sekrety i uwolni dawno zapomniany koszmar. Premiera 5 lipca.
Historia dźwięku
Na początku XX wieku dwaj młodzi mężczyźni wyruszają w podróż przez amerykańską prowincję, by nagrywać i ocalić od zapomnienia tradycyjne pieśni ludowe. Wspólnie spędzony czas prowadzi do narodzin głębokiej więzi, która odmieni ich życie. Piękna opowieść o miłości, pamięci i sile muzyki. W SkyShowtime od 12 lipca.
Star Trek: Nieznane nowe światy 4
Star Trek powraca! Kapitan Pike przewodzi nowej ryzykownej misji, która może sprowadzić nie lada kłopoty na całą załogę U.S.S. Enterprise. Bohaterowie kontynuują eksplorację nieznanych zakątków kosmosu, mierząc się z nowymi cywilizacjami, zagrożeniami i moralnymi dylematami. Premiera 24 lipca.
Song Sung Blue
Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film opowiada historię małżeństwa, które zdobywa popularność jako duet wykonujący przeboje Neil Diamond. Wspólne występy stają się dla nich sposobem na odbudowanie relacji i odzyskanie wiary w siebie. Do SkyShowtime wpadnie 26 lipca.
SkyShowtime: pełna lista premier na lipiec 2026
- Jackass Forever - 1 lipca
- Pięć koszmarnych nocy 2 - 5 lipca
- Historia dźwięku - 12 lipca
- Allegiance 3 - 16 lipca
- Jestem nim - 19 lipca
- Hacks 3 - 22 lipca
- Star Trek: Nieznane nowe światy 4 - 24 lipca
- Song Sung Blue - 26 lipca
- Any Human Heart - 29 lipca
- Rancz Duttonów - nowe odcinki
- Agencja 2 - nowe odcinki
- Morfeusz - nowe odcinki
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).