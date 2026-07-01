Lipiec 2026 w SkyShowtime będzie gorący. Jest lista nowości

Choć wakacje to zazwyczaj sezon ogórkowy w świecie popkultury, 2026 r. zapowiada się pod tym kątem inaczej niż zazwyczaj. Zarówno kina, jak i serwisy streamingowe szykują dla nas sporo intrygujących premier. SkyShowtime - jedna z najciekawszych platform na rynku - przedstawiło właśnie listę najciekawszych nadchodzących nowości lipca. I jest to lista naprawdę solidna. Kinowe hity, artystyczne perełki, porywające seriale - biblioteka serwisu zostanie solidnie wzmocniona. Rzućmy okiem.

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SkyShowtime: lipiec 2026. TOP najmocniejszych nowości

Spis treści:

Pięć koszmarnych nocy 2

Rok po krwawych wydarzeniach w Freddy Fazbear's Pizza koszmar powraca ze zdwojoną siłą. Były ochroniarz Mike i policjantka Vanessa ukrywają przed 11-letnią siostrą Mike'a, Abby, prawdę o losie jej animatronicznych przyjaciół. Kiedy jednak dziewczynka wymyka się z domu, by ponownie spotkać się z Freddym, Bonnym, Chicą i Foxym, uruchamia to przerażający ciąg wydarzeń, który ujawni mroczne sekrety i uwolni dawno zapomniany koszmar. Premiera 5 lipca.

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Historia dźwięku

Na początku XX wieku dwaj młodzi mężczyźni wyruszają w podróż przez amerykańską prowincję, by nagrywać i ocalić od zapomnienia tradycyjne pieśni ludowe. Wspólnie spędzony czas prowadzi do narodzin głębokiej więzi, która odmieni ich życie. Piękna opowieść o miłości, pamięci i sile muzyki. W SkyShowtime od 12 lipca.

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Star Trek: Nieznane nowe światy 4

Star Trek powraca! Kapitan Pike przewodzi nowej ryzykownej misji, która może sprowadzić nie lada kłopoty na całą załogę U.S.S. Enterprise. Bohaterowie kontynuują eksplorację nieznanych zakątków kosmosu, mierząc się z nowymi cywilizacjami, zagrożeniami i moralnymi dylematami. Premiera 24 lipca.

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Song Sung Blue

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film opowiada historię małżeństwa, które zdobywa popularność jako duet wykonujący przeboje Neil Diamond. Wspólne występy stają się dla nich sposobem na odbudowanie relacji i odzyskanie wiary w siebie. Do SkyShowtime wpadnie 26 lipca.

SkyShowtime: pełna lista premier na lipiec 2026

Jackass Forever - 1 lipca

Pięć koszmarnych nocy 2 - 5 lipca

Historia dźwięku - 12 lipca

Allegiance 3 - 16 lipca

Jestem nim - 19 lipca

Hacks 3 - 22 lipca

Star Trek: Nieznane nowe światy 4 - 24 lipca

Song Sung Blue - 26 lipca

Any Human Heart - 29 lipca

Rancz Duttonów - nowe odcinki

Agencja 2 - nowe odcinki

Morfeusz - nowe odcinki

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).