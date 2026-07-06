Aż 70 nowości w SkyShowtime. W tym uwielbiany horror

Niewątpliwie największą premierą ostatnich dni w SkyShowtime jest „Pięć koszmarnych nocy 2”, czyli horror z 2025 r. i kontynuacja popularnego straszaka o Freddym Fazbearze i innych animatronikach. Jest to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej, bowiem biblioteka platformy została właśnie zasilona aż 70. nowościami. Ta lista robi wrażenie, prawda?

SkyShowtime: nowości po raz pierwszy w serwisie

Pięć koszmarnych nocy 2

Kontynuacja horroru inspirowanego popularną serią gier. Bohaterowie muszą zmierzyć się z kolejnymi zagrożeniami i odkryć kolejne elementy mrocznej historii związanej z opuszczonym miejscem i animatronikami. Straszak nastawiony przede wszystkim na prostą rozrywkę, gęstą atmosferę, klimatyczne sceny i liczne nawiązania dla fanów oryginalnych gier.

Jackass Forever

Ekipa Jackass wróciła po latach z kolejną porcją szalonych wyzwań, niebezpiecznych eksperymentów i absurdalnych żartów, do których dołączają także nowi uczestnicy. Fabuła tradycyjnie schodzi tu na dalszy plan - najważniejsze są kolejne pomysły na widowiskowe i często bardzo bolesne wygłupy. To bezkompromisowa, momentami skrajnie absurdalna komedia oparta na kaskaderskich popisach i prowokacyjnym humorze. Fani serii dostaną dokładnie to, czego oczekują.

Zaginione miasto

Samotna pisarka romansów zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera, który wierzy, że potrafi odnaleźć legendarny skarb ukryty w dżungli. Pomaga jej nieco zagubiony model z okładek jej książek. To lekka komedia przygodowa pełna dynamicznej akcji, humoru i wyraźnej chemii między bohaterami. Dość umiejętnie bawi się schematami kina przygodowego i romansów, stawiając przede wszystkim na dowcip i dobrą zabawę.

Poniżej pełna lista premier:

Umarli nie potrzebują pledu

Brian Wilson: Long Promised Road

Chłopaczki z sąsiedztwa

Dobry sposób na śmierć

Gliniarz w przedszkolu 2

Gridlock'd

Jackass Forever

Lansky

Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności

Pięć koszmarnych nocy 2

Ryzyko zawodowe

Sing 2

Szybcy i wściekli 9

The Endgame

Upalne brazylijskie lato

Wstrząsy 4: Początek legendy

Zaginione miasto

SkyShowtime - ponownie dodane filmy i seriale

40-letni prawiczek

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Chłopaki też płaczą

Chłód w lipcu

Czerwony smok

Doktor Dolittle

Dracula: Historia nieznana

Drakula

Droga przez piekło

Dzielny Despero

Dzień szakala

Everest

Harriet

Jackass 2.5

Jackass świry w akcji

Jackass: Świry w akcji 2

Kot w butach

Kroniki Riddicka

Krudowie 2: Nowa era

Krudowie

Książę Dracula

O Yeti!

Pan Peabody i Sherman

Pitch Black

Pitch Perfect 2

Pitch Perfect 3

Pitch Perfect

Prawo i porządek

Sens życia według Monty Pythona

Serenity

Shrek 2

Shrek Forever

Shrek Trzeci

SpongeBob Kanciastoporty

Spongebob: Na suchym lądzie

Star Trek 10: Nemesis

Star Trek 2: Gniew Khana

Star Trek 3: W poszukiwaniu Spocka

Star Trek 4: Powrót na Ziemię

Star Trek 5: Ostateczna granica

Star Trek 6: Wojna o pokój

Star Trek 7: Pokolenia

Star Trek 8: Pierwszy kontakt

Star Trek 9: Rebelia

Star Trek

Szakal

Szybki jak błyskawica

Terapia par

Ulepszenie

Urodzony 4 lipca

Uwierz we mnie

Wpuszczony w kanał

Złodziej tożsamości

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