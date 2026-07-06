Aż 70 nowości w SkyShowtime. W tym uwielbiany horror
Do SkyShowtime trafiła właśnie wielka paczka filmowo-serialowych nowości. Część z nich to produkcje, których do tej pory próżno było szukać w serwisie; inne wróciły tam po przerwie. Rzućmy na nie okiem.
Niewątpliwie największą premierą ostatnich dni w SkyShowtime jest „Pięć koszmarnych nocy 2”, czyli horror z 2025 r. i kontynuacja popularnego straszaka o Freddym Fazbearze i innych animatronikach. Jest to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej, bowiem biblioteka platformy została właśnie zasilona aż 70. nowościami. Ta lista robi wrażenie, prawda?
SkyShowtime: nowości po raz pierwszy w serwisie
Pięć koszmarnych nocy 2
Kontynuacja horroru inspirowanego popularną serią gier. Bohaterowie muszą zmierzyć się z kolejnymi zagrożeniami i odkryć kolejne elementy mrocznej historii związanej z opuszczonym miejscem i animatronikami. Straszak nastawiony przede wszystkim na prostą rozrywkę, gęstą atmosferę, klimatyczne sceny i liczne nawiązania dla fanów oryginalnych gier.
Jackass Forever
Ekipa Jackass wróciła po latach z kolejną porcją szalonych wyzwań, niebezpiecznych eksperymentów i absurdalnych żartów, do których dołączają także nowi uczestnicy. Fabuła tradycyjnie schodzi tu na dalszy plan - najważniejsze są kolejne pomysły na widowiskowe i często bardzo bolesne wygłupy. To bezkompromisowa, momentami skrajnie absurdalna komedia oparta na kaskaderskich popisach i prowokacyjnym humorze. Fani serii dostaną dokładnie to, czego oczekują.
Zaginione miasto
Samotna pisarka romansów zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera, który wierzy, że potrafi odnaleźć legendarny skarb ukryty w dżungli. Pomaga jej nieco zagubiony model z okładek jej książek. To lekka komedia przygodowa pełna dynamicznej akcji, humoru i wyraźnej chemii między bohaterami. Dość umiejętnie bawi się schematami kina przygodowego i romansów, stawiając przede wszystkim na dowcip i dobrą zabawę.
Poniżej pełna lista premier:
- Umarli nie potrzebują pledu
- Brian Wilson: Long Promised Road
- Chłopaczki z sąsiedztwa
- Dobry sposób na śmierć
- Gliniarz w przedszkolu 2
- Gridlock'd
- Jackass Forever
- Lansky
- Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności
- Pięć koszmarnych nocy 2
- Ryzyko zawodowe
- Sing 2
- Szybcy i wściekli 9
- The Endgame
- Upalne brazylijskie lato
- Wstrząsy 4: Początek legendy
- Zaginione miasto
SkyShowtime - ponownie dodane filmy i seriale
- 40-letni prawiczek
- Archiwum
- Chłopaki też płaczą
- Chłód w lipcu
- Czerwony smok
- Doktor Dolittle
- Dracula: Historia nieznana
- Drakula
- Droga przez piekło
- Dzielny Despero
- Dzień szakala
- Everest
- Harriet
- Jackass 2.5
- Jackass świry w akcji
- Jackass: Świry w akcji 2
- Kot w butach
- Kroniki Riddicka
- Krudowie 2: Nowa era
- Krudowie
- Książę Dracula
- O Yeti!
- Pan Peabody i Sherman
- Pitch Black
- Pitch Perfect 2
- Pitch Perfect 3
- Pitch Perfect
- Prawo i porządek
- Sens życia według Monty Pythona
- Serenity
- Shrek 2
- Shrek Forever
- Shrek Trzeci
- SpongeBob Kanciastoporty
- Spongebob: Na suchym lądzie
- Star Trek 10: Nemesis
- Star Trek 2: Gniew Khana
- Star Trek 3: W poszukiwaniu Spocka
- Star Trek 4: Powrót na Ziemię
- Star Trek 5: Ostateczna granica
- Star Trek 6: Wojna o pokój
- Star Trek 7: Pokolenia
- Star Trek 8: Pierwszy kontakt
- Star Trek 9: Rebelia
- Star Trek
- Szakal
- Szybki jak błyskawica
- Terapia par
- Ulepszenie
- Urodzony 4 lipca
- Uwierz we mnie
- Wpuszczony w kanał
- Złodziej tożsamości
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- Żurawski w roli Krzyżaka, Łabacz ściga agentów, a Bielenia ratuje Warszawę, czyli lato w Audiotece
Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).