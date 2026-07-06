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Aż 70 nowości w SkyShowtime. W tym uwielbiany horror

Do SkyShowtime trafiła właśnie wielka paczka filmowo-serialowych nowości. Część z nich to produkcje, których do tej pory próżno było szukać w serwisie; inne wróciły tam po przerwie. Rzućmy na nie okiem.

Michał Jarecki
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skyshowtime 70 nowości

Niewątpliwie największą premierą ostatnich dni w SkyShowtime jest „Pięć koszmarnych nocy 2”, czyli horror z 2025 r. i kontynuacja popularnego straszaka o Freddym Fazbearze i innych animatronikach. Jest to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej, bowiem biblioteka platformy została właśnie zasilona aż 70. nowościami. Ta lista robi wrażenie, prawda?

SkyShowtime: nowości po raz pierwszy w serwisie

Pięć koszmarnych nocy 2

Kontynuacja horroru inspirowanego popularną serią gier. Bohaterowie muszą zmierzyć się z kolejnymi zagrożeniami i odkryć kolejne elementy mrocznej historii związanej z opuszczonym miejscem i animatronikami. Straszak nastawiony przede wszystkim na prostą rozrywkę, gęstą atmosferę, klimatyczne sceny i liczne nawiązania dla fanów oryginalnych gier.

Jackass Forever

Ekipa Jackass wróciła po latach z kolejną porcją szalonych wyzwań, niebezpiecznych eksperymentów i absurdalnych żartów, do których dołączają także nowi uczestnicy. Fabuła tradycyjnie schodzi tu na dalszy plan - najważniejsze są kolejne pomysły na widowiskowe i często bardzo bolesne wygłupy. To bezkompromisowa, momentami skrajnie absurdalna komedia oparta na kaskaderskich popisach i prowokacyjnym humorze. Fani serii dostaną dokładnie to, czego oczekują.

Zaginione miasto

Samotna pisarka romansów zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera, który wierzy, że potrafi odnaleźć legendarny skarb ukryty w dżungli. Pomaga jej nieco zagubiony model z okładek jej książek. To lekka komedia przygodowa pełna dynamicznej akcji, humoru i wyraźnej chemii między bohaterami. Dość umiejętnie bawi się schematami kina przygodowego i romansów, stawiając przede wszystkim na dowcip i dobrą zabawę.

Poniżej pełna lista premier:

  • Umarli nie potrzebują pledu
  • Brian Wilson: Long Promised Road
  • Chłopaczki z sąsiedztwa
  • Dobry sposób na śmierć
  • Gliniarz w przedszkolu 2
  • Gridlock'd
  • Jackass Forever
  • Lansky
  • Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności
  • Pięć koszmarnych nocy 2
  • Ryzyko zawodowe
  • Sing 2
  • Szybcy i wściekli 9
  • The Endgame
  • Upalne brazylijskie lato
  • Wstrząsy 4: Początek legendy
  • Zaginione miasto

SkyShowtime - ponownie dodane filmy i seriale

  • 40-letni prawiczek
  • Archiwum
  • Chłopaki też płaczą
  • Chłód w lipcu
  • Czerwony smok
  • Doktor Dolittle
  • Dracula: Historia nieznana
  • Drakula
  • Droga przez piekło
  • Dzielny Despero
  • Dzień szakala
  • Everest
  • Harriet
  • Jackass 2.5
  • Jackass świry w akcji
  • Jackass: Świry w akcji 2
  • Kot w butach
  • Kroniki Riddicka
  • Krudowie 2: Nowa era
  • Krudowie
  • Książę Dracula
  • O Yeti!
  • Pan Peabody i Sherman
  • Pitch Black
  • Pitch Perfect 2
  • Pitch Perfect 3
  • Pitch Perfect
  • Prawo i porządek
  • Sens życia według Monty Pythona
  • Serenity
  • Shrek 2
  • Shrek Forever
  • Shrek Trzeci
  • SpongeBob Kanciastoporty
  • Spongebob: Na suchym lądzie
  • Star Trek 10: Nemesis
  • Star Trek 2: Gniew Khana
  • Star Trek 3: W poszukiwaniu Spocka
  • Star Trek 4: Powrót na Ziemię
  • Star Trek 5: Ostateczna granica
  • Star Trek 6: Wojna o pokój
  • Star Trek 7: Pokolenia
  • Star Trek 8: Pierwszy kontakt
  • Star Trek 9: Rebelia
  • Star Trek
  • Szakal
  • Szybki jak błyskawica
  • Terapia par
  • Ulepszenie
  • Urodzony 4 lipca
  • Uwierz we mnie
  • Wpuszczony w kanał
  • Złodziej tożsamości

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Michał Jarecki
Redaktor

Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).

Tagi:
SkyShowtime