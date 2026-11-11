Thriller lepszy od Parasite wraca do Polski. Po 60 latach obejrzymy go jak trzeba

Reset znowu nadaje. Dystrybutor specjalizujący się w klasyce kina po raz kolejny wprowadza na nasze ekrany prawdziwą perłę X muzy. "Służący" opowiada historię bogatego mężczyzny, Tony'ego, który zatrudnia kamerdynera, aby uporządkować swoją codzienność. Z każdą sceną relacja między nimi traci dotychczasowe ramy. To nie jest zwykły układ między pracodawcą a pracownikiem. Jak czytamy w informacji prasowej, otrzymujemy bowiem film, który hipnotyzuje i konsekwentnie podkopuje poczucie pewności, pokazując, jak łatwo pozory mogą mylić.

REKLAMA

"Służącego" uznaje się za thriller psychologiczny, który w mistrzowski sposób pokazuje walkę klasową, dekadencję brytyjskiej arystokracji oraz zatarcie tradycyjnych granic społecznych. Z tego właśnie względu polski dystrybutor porównuje go do "Parasite". Choć oczywiście stojący za kamerą Joseph Losey przed realizacją swojego dzieła nie mógł widzieć oscarowego filmu Bonga Joon-ho z 2019 roku.

Służący - genialny thriller w Polsce

"Służący" zadebiutował wiele dekad przed "Parasite". To w końcu film z 1963 roku, który już w czasie swojej premiery zdobył uznanie widzów i krytyków (otrzymał choćby trzy nagrody BAFTA). Dzisiaj regularnie przewija się w rankingach najlepszych produkcji XX wieku i uznaje się go za arcydzieło brytyjskiego kina. I trudno się z takimi opiniami nie zgodzić, bo po latach wciąż potrafi wciągnąć widza bez reszty, zachwycając swoją precyzyjną konstrukcją.

REKLAMA

O ile sam dystrybutor pisze, że "Służącego" można uznać za protoplastę "Parasite", o tyle zdarzają się głosy, że jest wręcz jeszcze lepszy. Czy rzeczywiście? O tym każdy sam będzie mógł się przekonać niedługo, gdy film Josepha Loseya trafi na ekrany polskich kin.

REKLAMA

Po ponad 60 latach od swojej premiery "Służący" pojawi się na wielkich ekranach w naszym kraju w odrestaurowanej wersji 4K. Dzięki temu będziemy mogli w pełni jego wysmakowaną stronę wizualną, która w połączeniu z oszczędną narracją zapewnia niepowtarzalne kinowe doświadczenie.

Premiera "Służącego" w odrestaurowanej wersji już w najbliższy piątek, 13 listopada.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover

Więcej o klasyce kina poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...