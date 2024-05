Skandalizujący polski thriller po wielu latach wraca do kin. Ten film trzeba oglądać na dużym ekranie

"Szamanka" nie jest jednym z tych tytułów, o których się mówi, że wywołały skandal, a potem podczas seansu trudno znaleźć w nich coś kontrowersyjnego. To kino mocne i bezkompromisowe. Jeszcze w momencie swojej premiery wzburzyło polską publiczność. Nie była ona przygotowana na twórczość Andrzeja Żuławskiego, bo jego francuskie filmy nie były w naszym kraju rozpowszechniane. Poza tym przed produkcją ostrzegali też przedstawiciele kościoła katolickiego, zgorszeni wykorzystaniem przez reżysera symboli religijnych.



"Szamanka" jest dziełem wyjątkowym z kilku powodów. To pierwszy film Andrzeja Żuławskiego po kilkunastu latach spędzonych przez reżysera we Francji. To też pierwsza jego produkcja zrealizowana nie na podstawie własnego scenariusza. Za niego odpowiada bowiem znana pisarka Manuela Gretkowska. Opowiada historię młodej kobiety z prowincji, rozpoczynającej studia w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Włoszka pewnego dnia poznaje asystenta akademickiego, antropologa Michała. Mężczyzna proponuje jej wynajęcie mieszkania, które opuścił jego brat, ksiądz homoseksualista. Tak zaczyna się płomienny i obrazoburczy romans. W głównych bohaterów wcielili się będący wtedy u szczytu swojej kariery Bogusław Linga i debiutująca w pierwszoplanowej roli Iwona Petry.