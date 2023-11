"Nie tylko ja w kinie szukam autentyczności". Nowy dystrybutor chce opętać polską publiczność

A nie było obawy, że może ludzie właśnie wolą oglądać nawet miałkie, ale jednak nowości, przez co nie będzie zainteresowania filmem sprzed ponad 40 lat?



Ale to w pewnym sensie jest nowość. Przede wszystkim wprowadzam "Opętanie" w wersji 4K, a tej jeszcze nikt nie widział. Poza tym przez ostatnie kilkadziesiąt lat nie było wielu okazji do obejrzenia tego filmu w kinach. Można go było zobaczyć na DKF-ach, ale do szerokiej dystrybucji kinowej przez ponad cztery dekady nie trafił. Obecnie nie jest też dostępny w streamingu. Można zdobyć jedynie zagraniczne wydania DVD lub Blu-ray. Inaczej w Polsce nie da się tej produkcji legalnie obejrzeć. A jak już ktoś zobaczy, to, wydaje mi się, będzie chciał o nim porozmawiać, powiedzieć znajomym, że zapoznał się z tytułem diametralnie różniącym się od wszystkiego, co widział wcześniej.



Oglądamy dzisiaj bardzo dużo, bo mamy dostęp do wielu produkcji i w kinach, a także w streamingu czy telewizji. Ten repertuar zmienia się błyskawicznie, przez co brakuje nam czasu, żeby poświęcić danemu tytułowi należytą uwagę, zastanowić się nad nim. Myślę, że po seansie "Opętania" nie da się od razu sięgnąć po kolejny film. Bez względu na to, czy trafia w czyjeś gusta, czy się z nimi rozmija - a mam świadomość, że z uwagi na swoją formę bywa nieakceptowalne - to w obu przypadkach zostaje z publicznością na długo.



A czy się bałem? Pamiętam jeden taki moment, kiedy słuchałem nocą muzyki i pojawiło się nieprzyjemne pytanie: a co jeżeli ten film nie spotka się z odzewem ze strony kin i widzów? Odpowiadając na pytanie: tak, trochę się bałem, ale wierzyłem, że nie tylko ja poszukuję w kinie autentyczności.