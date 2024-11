Arcydzieło science fiction wreszcie pojawi się w polskich kinach. Od 10 lat czekam, żeby obejrzeć je na wielkim ekranie

Po premierze produkcję nazywano najlepszym brytyjskim filmem roku, potem jednym z najlepszych filmów dekady, a teraz uznaje się go za jeden z najlepszych filmów XXI wieku. W Polsce można było go zobaczyć tylko w ramach pokazów festiwalowych i specjalnych, a obecnie dostępny jest na VOD. Do regularnej kinowej dystrybucji nigdy nie trafił, a przecież "Pod skórą" to nie jest zwykły film. To doświadczenie, które z jego immersyjną naturą najlepiej przeżywać właśnie na wielkim ekranie.