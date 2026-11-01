Seriale podobne do SOR. Wybieramy najlepsze

Serial medyczny to w pewnym sensie samograj. Jako, że w każdym kraju ochrona zdrowia ma swoje poważne problemy, zawsze będzie to gatunek mający swoją aktualność. Nie trzeba również wydawać wielkich pieniędzy na spektakularne scenografie - miejscem akcji najczęściej jest szpital. "SOR" to najnowszy przykład, zaliczający się oczywiście do sekcji "medycznej telewizji". Ma on jednak zacnych i mających bogatą historię poprzedników. Oto najlepsze tytuły podobne do nowego hitu Prime Video.

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Najlepsze seriale podobne do SOR. TOP 5 tytułów

The Pitt

Warto rozpocząć to zestawienie od serialu, którym "SOR" w widoczny (czasami nawet aż za bardzo) sposób się inspiruje. Mowa oczywiście o współczesnym klasyku gatunku, czyli "The Pitt". Akcja pierwszego sezonu rozgrywa się w trakcie jednej zmiany załogi szpitala w Pittsburghu. Zawiaduje nią doktor Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle), który w głowie wciąż ma wspomnienia z czasów pandemii, kiedy to stracił swojego mentora. Nie ma jednak czasu, żeby to przetrawiać, tym bardziej, że trzeba zająć się nowymi podopiecznymi, m.in. dr Trinity Santos (Isa Briones), dr Mel King (Taylor Dearden), Victorią Javadi (Shabana Azeez) i Whitakerem (Gerran Howell). Wraz z pozostałymi lekarzami dziennej zmiany Robby będzie musiał stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Jak nietrudno się domyślić, wiele z nich wystawi wytrzymałość medyków na próbę.

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kadr z serialu "The Pitt"

Ostry dyżur

Myślę, że nie będzie dalekie od prawdy stwierdzenie, że "Ostry dyżur" jest ojcem chrzestnym większości współcześnie znanych seriali medycznych na świecie i w Polsce. Mało kto pamięta, ale oprócz twórcy, Michaela Crichtona, wśród pracujących nad serialem znajdowali się m.in. Steven Spielberg (producent wykonawczy) oraz Quentin Tarantino. Serial przedstawia losy pracowników szpitala County General. Pomimo własnych problemów, główni bohaterowie - wśród nich John Carter (Noah Wyle), Mark Greene (Anthony Edwards), czy Doug Ross (George Clooney) - starają się jak najlepiej pomóc rannym i cierpiącym.

kadr z serialu "Ostry dyżur"

Chicago Med

Serial zapoczątkowany w 2025 roku, będący częścią "chicagowskiej rodziny" - z tej samej franczyzy pochodzi bowiem serial "Chicago Fire". Dr Will Halstead (Nick Gehlfuss) rozpoczyna pracę na ostrym dyżurze w szpitalu w Chicago, którym nadzoruje pediatra dr Natalie Manning (Torrey DeVitto), będąca jego długoletnim obiektem westchnień. Tymczasem dr Connor Rhodes (Colin Donnell) przenosi się na oddział kardiochirurgii, a szef oddziału psychiatrii Daniel Charles (Oliver Platt) uczy swoją stażystkę, Sarę Reese (Rachel DiPillo). Główni bohaterowie codziennie walczą o zdrowie i życie swoich pacjentów, starając się oddzielić problemy rodzinne od zawodowych.

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kadr z serialu "Chicago Med"

Chirurdzy

Serial autorstwa Shondy Rhimes ("Bridgertonowie"), który jest emitowany od 2005 roku, do tej pory doczekał się 23. sezonów i pozwolił na rozwój karier takim aktorom jak m.in. Patrick Dempsey, Sandra Oh czy Eric Dane. Centralną postacią produkcji jest Meredith Grey (Ellen Pompeo) córka wybitnej lekarki, stażystka, właśnie rozpoczynająca staż w szpitalu w Seattle .Wraz z nią pracę rozpoczyna kilkoro zdolnych studentów, z których tylko niewielu przetrwa koszmar, którym jest praca bez wytchnienia i snu, walka pełna współzawodnictwa i podporządkowanie się despotycznym przełożonym.

kadr z serialu "Chirurdzy"

Sortownia

Na koniec reprezentant polskiej telewizji. Jacek Woliński (Andrzej Chyra) to lekarz w stołecznym szpitalu, na "sortowni" - czyli jak łatwo się domyślić, szpitalnym oddziale ratunkowym. Pacjenci są tutaj kolorami - zielony jest w dobrym stanie, żółty wymaga opieki, czerwony - ciężki do odratowania. Pośród tego teatru ludzkich nieszczęść, złamanych żyć, główny bohater robi w pewnym sensie za szeryfa, któremu strzykawka zastępuje pistolet. Woliński, rozdarty pomiędzy etyką lekarską a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości za tych, którzy w ramach obowiązującego prawa mogą jej nigdy nie doświadczyć, potajemnie zabija konkretnych pacjentów, w jego mniemaniu niezasługujących na dalszy żywot.

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kadr z serialu "Sortownia"

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