Nawet wyczekiwany serial akcji nie ma szans z polskim serialem na Prime Video

To jest Polska właśnie. 2. sezon "Listy śmierci" zrobił oczywiście ogromne wrażenie na rodzimych użytkownikach Prime Video. Nowa odsłona hitowego serialu akcji w minioną środę zadebiutowała na platformie Amazona. Subskrybenci od razu się na nią rzucili. Już dzień po swojej premierze była na trzecim miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju, a potem jeszcze wskoczyła na drugie. Wciąż walczy o pierwszą pozycję w zestawieniu, ale raczej nie ma na nią szans.

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Jesteśmy w Polsce i na Prime Video polskie produkcje zawsze mają pierwszeństwo. A 2. sezon "Listy śmierci" wpadł akurat na dzień po premierze "SOR-u". Rodzimy serial medyczny wpadł na platformę Amazona w miniony wtorek, od razu zagarniając całą uwagę użytkowników serwisu.

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Prime Video - co obejrzeć?

O "SOR-ze" mówiło się, że ma być polskim "The Pitt". Opowiada bowiem o pracownikach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Genialny lekarz ze skomplikowaną przeszłością rozpoczyna pracę w jednym ze szpitali, prowadzonym akurat przez jego dawną miłość. MIędzy nimi stoi szorstki ordynator z ciętym językiem. Wszyscy przeżywają osobiste dramaty, jednocześnie walcząc o życie pacjentów w ciężkim stanie.

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Według recenzji "SOR" może i nie dobija poziomem do hitu HBO, ale na pewno jest godzien uwagi. Nic więc dziwnego, że użytkownicy Prime Video oglądają go jak najęci. I to ciurkiem. Bo w tym wypadku mogą. W miniony wtorek na platformie Amazona pojawiły się wszystkie odcinki. Jest ich łącznie 12, co przekłada się na całkiem sporo oglądania.

Co jednak ciekawe, w innym medium "SOR" można oglądać odcinek po odcinku z tygodniowymi przerwami. Polski serial medyczny powstał we współpracy z TVP. O ile subskrybenci Prime Video mogą obejrzeć go w całości, o tyle na antenie TVP 2 i na TVP VOD jest emitowany epizod po epizodzie w każdy wtorek o 21:50.

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Z tego co wiadomo "SOR" w emisji telewizyjnej też cieszy się ogromną popularnością. Pierwszy odcinek na TVP 2 obejrzało ponad milion widzów. Toż to hit jak się patrzy. Polacy pokochali rodzimy serial medyczny miłością czystą i chcą spędzać czas z jego bohaterami. Pierwsze miejsce w topce najchętniej oglądanych tytułów na Prime Video w naszym kraju można więc poczytywać jako ukoronowanie komercyjnego sukcesu produkcji.

O ile widzowie TVP 2 będą oglądać "SOR" jeszcze przez 11 tygodni, nie zanosi się raczej, żeby właśnie tyle czasu serial miał spędzić na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Może jeszcze trochę na nim pobyć, ale jak już wszyscy zainteresowani obejrzą go w całości, zacznie spadać w zestawieniu. Użytkownicy przerzucą się na inne nowości. A tych w najbliższych tygodniach nie zabraknie.

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Jaki film lub serial zabierze "SOR-owi" koronę króla Prime Video w naszym kraju? To się okaże. Jeśli wcześniej nie zrobi tego inna produkcja, to pewnie przypadnie to w udziale 3. sezonowi "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". Nowe odcinki najdroższego serialu wszech czasów trafią na platformę Amazona już 11 listopada.

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