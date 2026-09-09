South Park zmienia nazwę. Niby śmieszne, a trochę straszne

To koniec „South Parku”. Przyszedł czas na „South America”! Przed premierą 29. sezonu ikonicznej kreskówki jej twórcy, Trey Parker i Matt Stone, ogłosili, że... zmieniają nazwę produkcji. Nowy tytuł satyrycznego serialu jest przytykiem do Apple’a, Google’a i prezydenta Donalda Trumpa.

Zainspirowani odwagą i patriotyzmem Apple’a i Google’a zmieniamy nazwę South Park na SOUTH AMERICA



- poinformowali w oświadczeniu twórcy serialu Matt Stone i Trey Parker.

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W szczególności chcemy podziękować naszej spółce-matce Paramount - czyli Skydance Capitulation.

Spółka-matka serialu, Paramount Skydance, należąca do sprzymierzeńca Trumpa, Davida Ellisona, jest na dobrej drodze, by stać się jednym z największych konglomeratów medialnych w USA - po tym, jak administracja Trumpa zatwierdziła jej fuzję z Warner Bros Discovery o wartości 111 mld dol. Decyzja ta spotkała się z dużym sprzeciwem środowiska twórczego.

To koniec South Parku. Czas na South America

Zmiana nazwy to najnowszy dowcip „South Parku” wymierzony w prezydenta Donalda Trumpa. Serial nabijał się już z niego wielokrotnie. Zdobył nawet nagrodę Creative Arts Emmy za najlepszy serial animowany - właśnie za sezon, który wielokrotnie kpił z Trumpa i jego administracji. Wśród żartów znalazło się między innymi przedstawienie Trumpa jako kochanka Szatana (nawiązujące do wcześniejszej kultowej parodii Saddama Husajna), a także sportretowanie wiceprezydenta JD Vance’a jako Tattoo z serialu „Wyspa Fantazji”.

Nowy żart pojawia się w kontekście wielokrotnie wydawanych przez Trumpa rozporządzeń dotyczących zmiany nazw ważnych obiektów geograficznych tak, aby zawierały w sobie słowo „America”. Ostatnio prezydent ogłosił, że jego administracja będzie odtąd nazywać jezioro Ontario „Lake America” w związku z konfliktem handlowym z Kanadą. Udostępnił również w mediach społecznościowych nagranie AI sugerujące, że Nowy Meksyk może wkrótce zostać przemianowany na „New America” (na szczęście amerykański rząd federalny nie ma prawa do zmiany nazwy stanu). Wpis spotkał się z szybką krytyką Demokratów, którzy zarzucili Trumpowi próbę odwrócenia uwagi od wojny w Iranie i rosnących cen. Wcześniej Trump zarządził zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej na „Gulf of America”, a Google i Apple uwzględniły tę zmianę w swoich aplikacjach z mapami.



29. sezon „South Park” zadebiutuje 16 września o godz. 22:00 czasu ET/PT w Comedy Central. Nowe odcinki będą dostępne do streamingu w Paramount+ następnego dnia w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Nie wiadomo, kiedy dotrą do Polski.



Obsypany nagrodami Emmy, bezczelnie obraźliwy serial komediowy, który zadebiutował w 1997 r., od dawna jest solą w oku administracji Trumpa.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).