Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?

Spider-Man to jeden z najstarszych superbohaterów świata. Ugryziony przez radioaktywnego pająka Peter Parker ze złem i występkiem walczy już od ponad pięciu dekad. Po raz pierwszy pojawił się na kartach komiksu „Amazing Fantasy” #15 z sierpnia 1962 r. Wielokrotnie widzieliśmy go również na ekranie - czy to w licznych animacjach o człowieku-pająku, czy to w filmach.

Dwie dekady i trzech kinowych Spider-Manów

Na blockbustera o Peterze Parkerze, takiego z prawdziwego zdarzenia, fani musieli czekać bardzo długo. Nakręcił go dopiero Sam Raimi, a „Spider-Man” z Tobeyem MaGuire’em trafił do kin w 2002 r. Potem dostaliśmy jeszcze dwie kontynuacje w latach 2004 i 2007 i na tym seria się zakończyła - a szkoda, bo planowana czwarta część, która miała powstać, mogłaby być naprawdę świetna.

Dekadę po tym, jak po raz pierwszy Tobey MaGuire przywdział ikoniczny strój, wytwórnia Sony, które ma prawa do ekranizacji przygód Spider-Mana, dała nam zupełnie nowego Petera Parkera. Tym razem wcielił się w tę postać Andrew Garfield, który grał pierwsze skrzypce w dwóch filmach: „The Amazing Spider-Man” z 2012 r. oraz wydanej w 2014 r. kontynuacji w reżyserii Marca Webba.

Obecnie tym kinowym Spider-Manem jest z kolei Tom Holland, a Peter Parker w jego interpretacji dołączył do MCU. Po raz pierwszy zobaczyliśmy go w „Kapitanie Ameryce: Wojnie bohaterów” z 2016 r., a gościnne występy zaliczył również w „Avengers: Infinity War” z 2018 r. oraz „Avengers: Endgame” z 2019 r. Trzy filmy z jego udziałem, również należące do Marvel Cinematic Universe, nakręciło Sony:

Spider-Man: Homecoming (2017);

Spider-Man: Far From Home (2019);

Spider-Man: No Way Home (2021).

W ostatniej produkcji pojawili się zresztą wszyscy trzej Peterze Parkerowie, gdyż Tobey MaGuire i Andrew Garfield wystąpili u boku Toma Hollanda. Teraz zaś nadchodzi kolejna, a Spider-Man założy w niej kolejny strój. No i właśnie - stroje! Pora przypomnieć, w jakich ciuchach rozbijali się po Nowym Jorku i nie tylko aktorzy grający człowieka-pająka na przestrzeni lat.

1. Spider-Man - Tobey MaGuire i kostium zapaśnika

Filmy, które nakręcił Sam Raimi, pokazały nam origin story jednego z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów w historii, którego atrybutem jest obcisły spandex. Tobey MaGuire na początku nosił jednak chałupniczy kostium, bo z początku Parker wykorzystywał swoje moce jako wrestler. Peter liczył na to, że zarobi na walkach tyle kasy, by kupić auto, którym zaimponuje Mary Jane Watson.

Ten pierwszy strój składał się z czerwonej koszulki z długimi rękawami, którą zdobiło logo symbolizujące pająka i niebieskich portek. Peter zakładał również maskę, aby nikt go nie rozpoznał. Po śmierci wujka Bena wyśledził w tym kostiumie przestępcę, którego podejrzewał o zabójstwo. Okazał się nim człowiek, którego wcześniej wypuścił wolno, chociaż widział, jak popełnia przęstepstwo…

2. Spider-Man 1-3 - oryginalny kostium

Niedługo po śmierci wujka Bena młody mężczyzna obdarzony ogromną mocą postanowił wziąć odpowiedzialność za mieszkańców Nowego Jorku oraz bronić ich przed złem i występkiem. Jego nowy i uszyty samodzielnie jednoczęściowy kostium ze „Spider-Mana” łączy czerwień przyozdobioną wzorkiem przywodzącym na myśl pajęczynę z niebieskimi elementami - te znalazły się pod ramionami, na pupie oraz na udach.

Do tego dochodzą rękawiczki z dziurą na wypuszczanie sieci, ledwie widoczne logo na piersi oraz maska, w której wzrok przykuwają najbardziej białe osłony na oczy oraz brak jakiegokolwiek wycięcia na usta. Niemal identyczny strój Peter Parker nosił również w kontynuacjach, aczkolwiek Sam Raimi zdecydował podczas prac nad sequelem, że materiał będzie miał nieco bardziej nasycone kolory.

3. Spider-Man 3 - czarny strój symbionta

W zwieńczeniu trylogii Sama Raimiego ten główny strój Spider-Mana z początku przypominał ten, który znaliśmy z poprzednich filmów, ale w toku filmu Peter Parker „założył” zupełnie inny kostium: czarny. Miał on podobny wzór do tego materiałowego. Symbolizował on wewnętrzną przemianę Petera Parkera, który z czasem stawał się coraz bardziej porywczy, okrutny i zarozumiały.

Tak jak zmiany zachodzące w życiu Parkera miały wpływ na to, jak zmieniał się jego charakter, to z czasem okazało się, że to właśnie ten kostium, będący tak naprawdę obcą formą życia nazywaną symbiontem, amplifikował jego emocje. Peter pozbył się go i wrócił do klasycznego stroju Spider-Mana, a jego strój znalazł nowego nosiciela, Eddiego Brocka. I tak właśnie powstał Venom.

4. The Amazing Spider-Man - klasyczny kostium Andrew Garfielda

Kolejne filmy o Spider-Manie nakręcił Marc Webb, a w roli Petera Parkera obsadzony został Andrew Garfield. Noszony przez niego kostium był nieco inny niż ten, do którego przyzwyczaili się widzowie. Oczywiście i tym razem łączył on czerwień z kolorem niebieskim, ale już wzór pajęczyny był znacznie delikatniej zarysowany. Znacznie bardziej subtelne było też logo na klatce piersiowej.

Co przy tym istotne, w przypadku tego kostiumy po raz pierwszy zobaczyliśmy na dużym ekranie mechaniczne wyrzutnie sieci, z których Spider-Man korzystał w komiksach. Ukryte zostały pod materiałem w okolicy nadgarstków. Spider-Man z trylogii Sama Raimiego strzelał w końcu sieciami organicznymi, które produkowało jego ciało, więc jedyne o co musiał zadbać, to o odpowiednie otwory.

5. The Amazing Spider-Man 2 - odświeżony strój Andrew Garfielda

W drugim filmie z Andrew Garfieldem w roli głównej kostium tytułowego bohatera został poddany liftingowi. Pojawił się tu czerwony pasek dookoła talii, który nie był obecny w poprzednim, a osłonki na oczy stały się nieco większe. Przywrócono im również stary, dobry biały kolor. Materiał, zarówno czerwony, jak i niebieski, miał znacznie bardziej delikatną teksturę.

Porównując ten kostium zarówno do poprzedniego noszonego przez Adama Garfielda, jak i do tych, które pojawiły się w trylogii Sama Raimiego, widać wyraźnie, że jego twórcy inspirowali się tym strojem, jaki nosił Tobey MaGuire. Chcieli najwyraźniej zagrać na nostalgicznej strunie oraz połączyć najlepsze z obu światów, rezygnując przy tym z co odważniejszych pomysłów, jak ten z oczami.

6a. Captain America: Civil War - pierwszy kostium Toma Hollanda

Tom Holland zagrał Petera Parkera po raz pierwszy w filmie o Kapitanie Ameryce. gdzie widzieliśmy go jedynie przelotnie w wykonanym przez niego kostiumie ze zwykłych ubrań. Na niebieską koszulę z długimi rękawami zakładał czerwoną bluzę bez rękawów z czarnym logo pająk na piersi, ręcznie wszytymi osłonkami na oczy w maskę oraz widocznymi gołym okiem mechanicznymi wyrzutniami sieci.

W tym filmie widzieliśmy również, jak Tony Stark, który postanowił zwerbować Spider-Mana do walki z Kapitanem Ameryką, znalazł fatałaszki w szafie młodego chłopaka. Wynalazca i pierwszy superbohater z MCU, którego poznaliśmy, wiedział jednak, że nie będą one wystarczające. Z tego powodu zadbał o to, by człowiek-pająk był na to starcie on odpowiednio przygotowany.

7. Captain America: Civil War i Spider-Man: Homecoming - strój Mark I

Iron Man zaprojektował pierwszy strój Spider-Mana z prawdziwego zdarzenia, a Peter założył go zaraz przed bratobójczą walką pomiędzy superbohaterami, która odbyła na niemieckim lotnisku. Kostium o nazwie Mark I z czerwonymi paskami na niebieskich rękawach i malutkim logo wyposażony został w sztuczną inteligencję o nazwie Karen, system wizyjny z HUD-em oraz elementy umożliwiające szybowanie.

Tony Stark po powrocie do Stanów Zjednoczonych pozwolił zachować Peterowi kostium, ale ostrzegł go, by ten „nie robił tego, czego on by nie zrobił lub co on by zrobił” oraz zajął się bardziej przyziemnymi sprawami. W razie potrzeby, gdyby Iron Man potrzebował wsparcia Spider-Mana, miał się z nim kontaktować Happy Hogan, a Parker wrócił do walki z przestępcami w Nowym Jorku.

6b. Spider-Man: Homecoming - powrót do samodzielnie wykonanego kostiumu

Spider-Man w tym filmie korzystał ze stroju przekazanego mu przez Tony’ego Starka, ale ten mu go odebrał po incydencie na promie. Iron Man uznał, że nastolatek nie jest gotowy na bycie superbohaterem, bo jego walka z Vulture’em naraziła niewinnych ludzi na niebezpieczeństwo. Peter Parker nie posłuchał się jednak swojego mentora i dalej ścigał superzłoczyńcę na własną rękę.

Aby walczyć z ojcem dziewczyny, w której Peter się podkochiwał, młody chłopak ponownie założył swój stary kostium uszyty samodzielnie z ubrań, jakie miał pod ręką. Po tym, jak chłopak pokonał Adriana Toomesa a.k.a. Vulture’a, jego mentor zwrócił mu Mark I oraz chciał go nawet zwerbować jako Avengera. Parker odmówił i nie przyjął też kolejnego kostiumu od Tony’ego Starka…

8. Avengers: Infinity War i Avengers: Infinity War - pancerz Iron Spider

Peter Parker z początku do walki z Thanosem i jego zbirami ruszył wyposażony w ten sam strój Mark I, który zaprojektował dla niego Tony Stark, ale w chwili, gdy zaczął lecieć w kosmos na pokładzie statku kosmicznego, otrzymał od Iron Mana nowy prezent - kolejny, niezwykle zaawansowany kostium, a w zasadzie pancerz, nazywany mianem Iron Spider. To jego przyjęcia wcześniej odmówił.

Również i ten został przygotowany przez Tony’ego Starka, który wyposażył go w masę gadżetów, w tym dodatkowe mechaniczne odnóża wysuwane z pleców. Iron Spider, przykrywający Mark I, pełny był też złotych zdobień, którymi pokryto blachy pomalowane na charakterystyczne niebieskie i czerwone barwy. Peter Parker wyparował w nim po Blipie, a potem powrócił w nim pięć lat później.

9. Spider-Man: Far From Home - inny czarny strój

W trakcie drugiego filmu Toma Hollanda główny bohater wybrał się na wycieczkę po Europie, podczas której zmierzył się z zagrożeniem wykreowanym potajemnie przez Mysterio. Nie chciał zabierać ani Iron Spidera, ani Mark I, bo pojawienie się superbohatera na Starym Kontynencie (wcześniej odwiedził niemieckie lotnisko, ale bez tłumu gapiów) naraziłoby Petera na odkrycie jego sekretnej tożsamości

May potajemnie zapakowała mu Mark I, który Parker założył na spotkanie z przedstawicielami S.H.I.E.L.D. Potem przywdział zamiast niego otrzymany od tej organizacji czarny strój z wszytymi ochraniaczami oraz rękawiczkami bez zakrytych palców (ten nie był w żaden sposób związany z symbiontem). Przypominał taktyczny rynsztunek dla komandosów. Do tego Peter nazwał się Nocną Małpką.

10. Spider-Man: Far From Home - ulepszony kostium, czerwień i czerń

Peter w toku filmu stracił strój przekazany mu przez Tony’ego Starka po tym, jak Mysterio wysadził budynek z jego walizką, ale na pokładzie jeta skorzystał z fabrykatora Stark Industries, aby zaprojektować oraz stworzyć swój pierwszy własny kostium z prawdziwego zdarzenia. Ten przypominał nieco Mark I, ale niebieskie elementy zastąpione zostały czarnymi.

Co jednak istotne, w przeciwieństwie do kostiumu przygotowanego przez Tony’ego Starka, ten kostium nie miał wbudowanej sztucznej inteligencji i wyposażony został w prostsze wyrzutnie sieci. W walce z Mysterio bohater musiał polegać przede wszystkim na swoich własnych zdolnościach. Złoczyńcy udało się przy tym odkryć jego sekretną tożsamość i zdradzić ją światu…

11. Spider-Man: No Way Home - zintegrowany strój na lewą stronę oraz z nanotechnologią

Na początku trzeciego filmu z Tomem Hollandem w roli głównej cały świat już wiedział, że Peter Parker to Spider-Man, z odkręceniem czego pomógł mu Doktor Strange. Po tym, jak w wyniku nieudanego zaklęcia na Ziemi-616 pojawili się złoczyńcy z innych uniwersów, chłopak stworzył nowy zintegrowany kostium, dodając do niego nanotechnologię z Iron Spidera.

Warto przy tym też wspomnieć, że zanim to się stało, w rozszerzonej wersji filmu „Spider-Man: No Way Home” główny bohater przez chwilę nosił ulepszony kostium… na lewą stronę. Stało się to po tym, jak fan Mysterio oblał go zieloną farbą, która nie chciała zejść. Technicznie rzecz biorąc nie jest to jednak nowy strój, chociaż Spider-Man wyglądał w nim zupełnie inaczej, bo dominowały wtedy czerń i złoto.

12. Spider-Man: Brand New Day - powrót do korzeni

Kolejną produkcją z Tomem Hollandem w roli głównej będzie „Spider-Man: Brand New Day”. Sony nie chciało jednak czekać aż do premiery w 2026 r., by zaprezentować nowy kostium Petera Parkera. Ten wrócił co prawda już do czerwieni w połączeniu z niebieską barwą w zakończeniu „Spider-Man: No Way Home”, gdy kostium uszył go sam - i najwidoczniej mu się spodobał na tyle, że będzie dalej go nosił.

Piotr Grabiec 09.08.2025 12:01

