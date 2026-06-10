Spider-Man w nowym filmie może stać się potworem. Brawa dla twórców?

Im bliżej premiery, tym napięcie i ekscytacja rosną. 31 lipca świat ujrzy czwartą solową produkcję z Tomem Hollandem w roli Spider-Mana. Tym razem jednak wszystko wskazuje na znacznie mroczniejszy ton historii, bardziej nastawiony na eksplorowanie trudnych emocji, aniżeli radosną pajęczą zabawę (choć spektakularnych scen nie brakuje już w zapowiedziach). "Całkiem nowy dzień" podejmie wątek, którego na wielkim ekranie jeszcze nie było.

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Spider-Man będzie Man-Spiderem? Nowe doniesienia

Peter Parker (Tom Holland) próbuje ułożyć sobie życie na nowo po tym, gdy cały świat o nim zapomniał. Jako Spider-Man czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Nowego Jorku, a pomiędzy ratowaniem zwykłych ludzi czuje się bardzo samotny i opuszczony. Zapomnieli o nim m.in. jego najbliżsi - MJ (Zendaya) i Ned (Jacob Batalon) - co jest skutkiem poświęcenia, którego dokonał, by uratować świat. Z czasem jego drogi przetną się z Frankiem Castle (Jon Bernthal) oraz tajemniczą postacią (Sadie Sink). W pewnym momencie zaczyna coraz silniej odczuwać zmiany, które zachodzą w jego organizmie. Decyduje się poprosić o pomoc profesora Bruce'a Bannera (Mark Ruffalo).

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiły się dziesiątki, jeśli nie setki informacji dotyczących fabuły nowego filmu o Spider-Manie. Zwiastuny jednak raczej nie kłamią - zapowiada się dużo mroczniejszy ton historii niż dotychczas, nastawiony na dojmującą samotność Petera. To jednak nie wszystko. W zapowiedziach możemy dostrzec, że Parker przechodzi fizyczną transformację, a jego pajęcza moc jest niestała. Widzimy, gdy ma problemy z organiczną siecią, kokon pajęczyny, a także czerniejące oczy. Słyszymy o cyklach życia pająka, a także jesteśmy świadkami rozmowy Petera z Brucem Bannerem - de facto specjalistą od sytuacji, w której ciało mutuje w coś przerażającego.

Wielu fanów obeznanych w świecie Marvela widzi ten wątek losów Petera jako zapowiedź zmutowania głównego bohatera w Man-Spidera - przerażającego, pająkopodobnego potwora. Ta postać zdążyła się już pojawić w serialu animowanym "Spider-Man" z 1994 roku. Wówczas mieliśmy do czynienia z wątkiem, w którym ciało Petera ulegało mutacji genetycznej, stopniowo osłabiało jego moc, by wreszcie przemienić go w bezwzględną bestię. Co ciekawe, w tym wątku brał również udział Punisher, który początkowo ścigał potwora, jednak ostatecznie pomógł ocalić mu życie, gdy dowiedział się, że "wewnątrz" jest cierpiący chłopak.

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To byłby naprawdę silny trop, zwłaszcza, że w "Całkiem nowym dniu" rzeczywiście pojawi się Frank Castle, grany przez Jona Bernthala. Kilka miesięcy temu to potencjalne rozwiązanie było przedmiotem dyskusji w przestrzeni publicznej. Wówczas przewijała się jedna wersja: Marvel raczej nie pokaże Man-Spidera, by nie przerazić za bardzo widowni, wśród której będzie też młodzież. Byłoby to w pewnym sensie zrozumiałe, bowiem tu byłby potencjał na body horror rodem z "Muchy" Cronenberga. Okazuje się, że może nie wszystko jest jeszcze stracone - według informacji podanej przez informatora MyTimeToShineHello, Man-Spider jednak jest bliski debiutu na wielkim ekranie w "Całkiem nowym dniu". Niewykluczone, że Peter miałby przyjąć tę formę i walczyć z Hulkiem, by później przywrócono mu ludzką postać.

Oczywiście, to wciąż niepotwierdzona informacja. Biorąc jednak pod uwagę częstotliwość jej obecności w przestrzeni publicznej, producenci i twórcy widocznie musieli mieć wielki dylemat, co z tym "fantem" zrobić i na jakie rozwiązanie się zdecydować. Smaczku dodaje fakt, że do grona scenarzystów dołączył Justin Kuritzkes, mający na koncie "Challengers" i "Queer". Współpracownik Luki Guadagnino miał poprawiać scenariusz, uprzednio napisany przez Chrisa McKennę i Erika Sommersa. Czy ostatecznie zwyciężyła artystyczna odwaga, czy może chęć bezpiecznego przypodobania się masowemu widzowi bez straszenia go? Wkrótce się dowiemy.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" od 31 lipca w kinach.

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Adam Kudyba 10.06.2026 12:32

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