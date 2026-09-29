„Spider-Man: Całkiem nowy dzień” to jeden z najważniejszych filmów wszech czasów. Nawet jeśli się wam nie podobał, to nie możecie odmówić mu… finansowego sukcesu. Produkcja pobiła rekord box office, zajmując pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych i trzecie na świecie. Tak, to kura, która znosi złote jaja.

Film miał premierę pod koniec lipca, a to znaczy, że powinien powoli zbliżać się moment, gdy produkcja trafi do streamingu i tam będzie ściągać widzów przed telewizory. Co można jednak zrobić, aby nie psuć streamingowego kalendarza, a jednocześnie jeszcze zarobić w kinie? Dorzucić kilka scen z surowego materiału i wrzucić je jeszcze raz na wielki ekran.

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Spider-Man: Całkiem nowy dzień znowu w kinach

Nie jest to jeszcze potwierdzona informacja, ale serwis Deadline na podstawie swoich źródeł donosi, że Sony rzeczywiście szykuje się, aby wpuścić film jeszcze raz do kin. Choć informacja nie jest jeszcze w stu procentach potwierdzona, to łatwo sobie taki scenariusz wyobrazić. Zwłaszcza po premierze „Avengers: Koniec gry” w wersji rozszerzonej, która trafiła do kin i ogląda się całkiem nieźle, mimo tego, że do filmu dodano zaledwie kilka nowych scen, które trwają łącznie około 7 minut.



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Spider-Man: Całkiem nowy dzień - kadr z filmu

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – dodatkowe materiały

Rozszerzona wersja filmu ma zawierać dodatkowe materiały, w tym, jak podaje serwis, jeden z nich ma pokazać Claire Temple.

Claire (grana przez Rosario Dawson) to postać mocno powiązana z serialami o Daredevilu, które emitował jeszcze Netflix. Następnie wracała w kolejnych produkcjach. Pojawiła się w serialach: „Jessica Jones”, „Iron Fist”, „Luke Cage” i "The Defenders". Pełniła rolę wytrychu fabularnego, który pozwalał bohaterom zregenerować siły i odnaleźć swoją ludzką stronę.



Przed premierą Spider-Mana Dawson potwierdziła, że zagrała w filmie, co oznacza, że niektóre dodatkowe sceny będą pochodziły z niewykorzystanych ujęć.

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