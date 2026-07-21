Finałowy zwiastun nowego Spider-Mana. Jest i Hulk

W tym roku na liczbę kinowych premier nie można narzekać. Jedną z większych będzie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", czyli czwarta część przygód Człowieka Pająka, w którego wcielił się Tom Holland. Sony Pictures opublikowało trzeci i ostatni zwiastun produkcji Destina Daniela Crettona.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - finałowy zwiastun

Ostatni zwiastun rozpoczyna się serią retrospekcji, w których Peter Parker (Holland) ujawnia Nedowi (Jacob Batalon), że jest Spider-Manem. Materiał przypomina również w jaki sposób rozpoczęła się jego relacja z MJ (Zendaya). Następnie Peter informuje Neda i MJ, że będą musieli o nim zapomnieć. Zapewnia jednak ukochaną, że ją odnajdzie.

W kolejnej scenie William Metzger (Tramell Tillman), szef Departamentu Kontroli Zniszczeń, informuje Spider-Mana, że będzie musiał zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem. Na ekranie pojawia się wówczas Skorpion (Michael Mando), ale również Hulk (Mark Ruffalo) w pełnej krasie, z którym Człowiek Pająk się konfrontuje. Metzger mówi: "Jesteś jedynym, który może pokonać to zło".

W oficjalnym opisie czytamy:

To całkiem nowy dzień dla Petera Parkera. Walka z przestępczością na pełen etat jako Spider-Man w świecie, który go nie pamięta - i presja związana z tym, że jego starzy przyjaciele odchodzą bez niego - wywołuje w Peterze zmianę, której być może nie jest w stanie kontrolować. Ale ta przemiana może być również jedyną rzeczą, która powstrzyma szokujące nowe zagrożenie dla miasta i jego bliskich - potężnego złoczyńcę, którego nikt nawet nie widzi. Świat może i zapomniał o Peterze Parkerze, ale on o nich nie zapomniał.

Do obsady filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" dołączą: Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas i Marvin Jones II.

Premiera filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" 31 lipca.

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