Nowy zwiastun Spider-Mana wyciekł. Co pokazuje?

Premiera "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to z pewnością jedno z bardziej ekscytujących kinowych wydarzeń nie tylko lata, ale i całego 2026 roku. To przyziemna historia o osamotnionym Spider-Manie, który pod maską broni swojego sąsiedztwa przed złem, a gdy ją zdejmuje, zmaga się z konsekwencjami zaklęcia Strange'a w postaci bycia zupełnie zapomnianym przez wszystkich. Szykuje się nam prawdziwe połączenie superbohaterskiego spektaklu i historii, która emocjonalnie zmiecie nas z planszy.

Nowy zwiastun Spider-Man: Całkiem nowy dzień w sieci. Powrót Hulka

Rzecz jasna fabuła filmu będzie koncentrować się na Peterze Parkerze (Tom Holland), który wypełnia na co dzień obowiązki Spider-Mana i zupełnie się w tym zatraca, przy okazji regularnie sprawdzając, jak mają się jego najbliżsi, którzy zapomnieli o nim. Droga przyjaznego pająka z sąsiedztwa przecina się z mniej bawiącym się w podchody Frankiem Castle'em (Jon Bernthal). Z czasem Peter zaczyna doświadczać niepokojących objawów, sygnalizujących mutację jego organizmu. W związku z tym zwraca się o pomoc do kogoś, kto wie o tym więcej niż wszyscy - Bruce'a Bannera (Mark Ruffalo).

Marvel w tym roku ma sporo do zaoferowania - lada moment zobaczymy "Całkiem nowy dzień", a za kilka miesięcy do kin trafi "Avengers: Doomsday". Obecnie jednak miano najpotężniejszego blockbustera kinowego dzielnie dzierży "Odyseja" Christophera Nolana, dla której ubiegły weekend jest pierwszym, jeśli chodzi o obecność w kinowym repertuarze. To właśnie przed pokazami "Odysei" w amerykańskich kinach wyemitowano nową zapowiedź "Całkiem nowego dnia", która dorzuca nowy kontekst do tego, co wiemy o filmie.

Na samym początku tego zwiastuna widzimy sklejkę scen z poprzednich filmów, retrospekcji, połączonych głosem Petera z offu, tłumaczącego (w trybie pierwszoosobowym) kim byli dla siebie z MJ (Zendaya) i Nedem (Jacob Batalon). Następnie widzimy Petera w swoim mieszkaniu, prawdopodobnie zmagającego się z tym, że nie przeczytał dziewczynie listu skierowanego do niej. Potem widzimy szefa polującego na osoby z nadnaturalnymi zdolnościami (w tym mutantów) Departamentu Kontroli Zniszczeń, Williama Metzgera (Tramell Tillman), mówiącego na temat nowego zagrożenia, że "to może być każdy". Pojawia się również Skorpion (Michael Mando), który konfundująco pyta Parkera "myślisz, że jestem Skorpionem?".

Kluczowe zdarzenie następuje jednak chwilę później - Spidey odwiedza Bruce'a Bannera, a gdy dostrzega, że przemienił się w Hulka, ten odpowiada "Nie ma Bannera. Tylko Hulk", po czym rozpoczyna się walka między Pajączkiem a Zielonym Potworem. To sprawia, że pojawia się pytanie - co się wydarzyło, że dotychczas mający pełną kontrolę nad swoim wcieleniem Banner, nagle został "wchłonięty" przez swoje zielone ja? Jedną z popularniejszych teorii jest udział tajemniczej postaci granej przez Sadie Sink, co do której znaczna większość fanów podejrzewa, że okaże się słynną mutantką Jean Grey.

Dalej widzimy, jak Spider-Man walczy z Ręką, a Metzger mówi herosowi, że on jest jedynym, który może "to" wyczuć i pokonać. Na końcu Spider-Man, MJ i Ned ostatecznie spotykają się w trójkę, ku wielkiemu zaskoczeniu tego ostatniego, który wedle tego, co wiemy dotychczas, ma być fanem Pająka.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada filmu

Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man

Zendaya jako MJ

Jacob Batalon jako Ned Leeds

Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher

Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk

Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion

Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone

Tramell Tillman jako Bill Metzger

Zabryna Guevara jako Sheila Rivera

Eman Esfandi jako chłopak MJ

Sadie Sink

Liza Colon-Zayas

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w kinach od 31 lipca.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Marvelu przeczytacie na Spider's Web:

Ładowanie...