11 nominacji, zachwyceni fani. Prime Video: kasujemy Spider-Mana

Miasto było ciemne, ulice mroczne. W tle grał fortepian. I on. Detektyw z problemami, który dawno nie miał opłacalnej sprawy. Ben Reilly ma też tajemnicę. W przeszłości zakładał maskę i walczył z przestępczością. Po śmierci swojej ukochanej zdecydował już nigdy więcej nie występować jako Spider-Man.

Niestety, ten Spider-Man już nie założy więcej swojej maski.

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Spider-Noir skasowany. Nie będzie 2. sezonu

Jak podaje serwis Deadline, serial stacji MGM+ i platformy Prime Video został skasowany po ośmiu odcinkach. Oznacza to, że nie powróci z 2. sezonem. Oznacza to również, że Nicolas Cage stracił swoją pierwszą w karierze stałą rolę telewizyjną i zarazem projekt, w który włożył serce. Aktor od dawna mówił w wywiadach, że marzy mu się granie komiksowego superbohatera. Niestety nie miał szczęścia do tych ról i najwyraźniej teraz pech również go nie opuścił.



Serial był bez dwóch zdań artystycznym sukcesem, bo przecież zebrał aż 11 nominacji do nagród Emmy, a więc najważniejszych wyróżnień serialowych. Otrzymał też bardzo wysokie noty od krytyków i widzów, które kręcą się w pobliżu 90% pozytywnych opinii.



Przeczytaj naszą recenzję: Spider-Noir zawstydza Marvela. Recenzja serialu.

Dlaczego więc Spider-Noir został skasowany?

Jeśli jest jakiś powód, dla którego kasuje się udany przecież serial, to zwykle jest nim oglądalność. Oczywiście serwis Prime Video nie podał oficjalnych powodów zamknięcia, ale w takich sytuacjach zawsze chodzi o to, ile serial wygenerował ruchu w stosunku do tego, ile kosztuje. A zwykle koszty kolejnych sezonów są znacznie wyższe, głównie ze względu na to, że stała obsada renegocjuje swoje stawki, a im większe nazwiska, tym negocjują ostrzej.

„Spider-Noir” był pierwszym serialem, który powstał na podstawie umowy Amazona z Sony Pictures TV. Sony posiada bowiem prawa do ponad 900 postaci związanych ze Spider-Manem. W planie są kolejne produkcje, a jedna z nich ma zostać ogłoszona już wkrótce.

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Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.