Tom Holland to złoty chłopak kina. Pobił rekord

Ciężko uwierzyć, że Tom Holland ma już 30 lat. Brytyjski aktor ledwo przebił tę okrągłą granicę wiekową, a już może się pochwalić wieloma osiągnięciami w swojej karierze. Wystąpił w takich produkcjach jak "Niemożliwe", "Uncharted" czy "Zaginione miasto Z" świetnie zagrał głównych bohaterów w "Diable wcielonym", czy w "W tłumie", a niedawno po raz pierwszy grał pod czujnym okiem Christophera Nolana w "Odysei", wcielając się w Telemacha. Od 10 lat Holland zakłada kostium Spider-Mana. a od 9 mamy do czynienia z solowymi filmami z jego udziałem w tej roli.

Tom Holland przynosi szczęście. I gigantyczne pieniądze

Na ekranach kin można już oglądać "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", najświeższy pajęczy projekt z udziałem Toma Hollanda. Obserwujemy w nim Petera Parkera (Holland), który wskutek zaklęcia z poprzedniego filmu rozpoczyna nowe życie w izolacji i samotności spowodowanej utratą pamięci przez najbliższe mu osoby. Jako Spider-Man na co dzień broni Nowego Jorku przed przestępczością, a także nieraz ściera się z Punisherem (Jon Bernthal). Gdy organizm Pajączka zaczyna ulegać drastycznym zmianom, zwraca się on o pomoc do profesora Bannera (Mark Ruffalo).

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" od samego startu machiny promocyjnej był określany jako tytuł, który zdominuje tegoroczne statystyki box office. Mamy bowiem do czynienia z bohaterem ekstremalnie popularnym i powszechnie lubianym, a gdy do tego dodać jego balans między kinem "dla dorosłych" a przeznaczeniem dla masowej widowni i otwarcie na rynek chiński, ten film jest żyłą złota. Świadczą o tym najnowsze liczby - tylko w weekend otwarcia "Całkiem nowy dzień" zarobił aż 355 mln dolarów w samym USA, zaś na całym świecie - 927 milionów dolarów. Prawie miliard w zaledwie kilka dni. To spektakularne liczby, dzięki którym mamy do czynienia z najlepszym otwarciem w historii filmów o Spider-Manie, ale również (a nawet zwłaszcza) drugim najmocniejszym weekendem otwarcia W HISTORII KINA.

Marvel może się pochwalić wyjątkowym rekordem - wszystkie cztery filmy, które zanotowały najlepsze weekendy otwarcia w globalnym box office, są właśnie spod tego szyldu. Teraz łączy je osoba Toma Hollanda. Aktor przeszedł do historii jako ktoś, kto zagrał w każdej z produkcji zajmującej miejsca 1-4 w rankingu filmów, które najwięcej zarobiły po weekendzie otwarcia w Stanach Zjednoczonych. Mowa tu o wspomnianym "Końcu gry"(357,1 mln dol.), "Spider-Manie: Bez drogi do domu" (260 mln dol.) oraz "Avengers: Wojnie bez granic" (257,6 mln dol.), a teraz także o "Całkiem nowym dniu". Obecnie zajmuje on 2. miejsce z wynikiem 355 mln dolarów (tak, jedynym tytułem, którego nowy Pajączek chwilowo nie przebił, jest "Endgame"). To może ulec zmianie w najbliższych godzinach, gdy spłyną kolejne liczby - portal World of Reel podaje, że nowy film o Spider-Manie ma ostatecznie wspiąć się na fotel lidera weekendów otwarcia i na dzień dobry zarobić w samym USA ostatecznie około 360 milionów.

W każdym z tych filmów mogliśmy być świadkami aktorskiego talentu Hollanda, a z czasem - jego zdolności do przyciągania widzów do kin. "Wojna bez granic" i "Koniec gry" scementowały wizerunek Spider-Mana jako dobrego chłopaka, który ma quasi-rodzinną relację z Tonym Starkiem i chce wykorzystać swoje moce, by uratować świat. "Bez drogi do domu zaś" było najświeższym dotychczas testem trudnych emocji, które musi pokazać Holland w roli Pajączka. To mu się udało, a w "Całkiem nowym dniu" kontynuuje passę, nie mówiąc już o "Odysei" Nolana, która również przyniesie gigantyczne pieniądze, prawdopodobnie w okolicach 1,5 mld dolarów.

Najnowszy projekt Toma Hollanda to film biograficzny o Fredzie Astairze, w którym zagra on główną rolę. Trzymam kciuki, by to przedsięwzięcie się udało. Wiemy, że jest aktorem dobrym, ale również mającym szczęście do doskonale zarabiających projektów. Nie da się mówić już o szczęściu nowicjusza - mamy do czynienia z młodą, atrakcyjną finansowo gwiazdą.

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