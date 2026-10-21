Spotify i weryfikacja planu rodzinnego. Jak to działa i co zrobić?

Użytkownicy planu Premium Family zostali obrani na celownik Spotify. Serwis postanowił sprawdzać, czy słuchacze, którzy korzystają z tej subskrypcji, rzeczywiście spełniają jej wymagania. Spokojnie, nie będzie weryfikował pokrewieństwa, choć jego nazwa mogłaby na to wskazywać, a miejsce zamieszkania. Przypomnijmy, że z opcji Premium Family może korzystać do 6 członków rodziny, którzy mieszkają pod tym samym adresem. Dzięki temu kwotę 45,99 zł za miesiąc mogą rozdzielić między siebie, przy czym za subskrypcję płaci oczywiście jedna osoba. To już nieaktualne.

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Spotify Premium Family - co zrobić, kiedy pojawiła się prośba o weryfikację?

Może inaczej: aktualne, ale nie dla wszystkich rodzin. Spotify postanowił, że wyciągnie konsekwencje wśród tych użytkowników, którzy nie respektują ważnej zasady tego planu i nie mieszkają z pozostałymi członkami Premium Family pod jednym dachem. W sieci krążą już wpisy od użytkowników, którzy otrzymali takie wezwanie, dzięki czemu wiadomo, w jaki sposób Spotify będzie weryfikował, kto może należeć do rodzinnego planu, a kto nie.

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Użytkownicy Spotify Premium Family otrzymają komunikat, w którym zostaną poproszeni o weryfikację w obecności "managera planu", czyli po prostu osoby zarządzającej subskrypcją. W takiej sytuacji należy kliknąć przycisk, że jest się z tą osobą, a następnie potwierdzić członkostwo poprzez zeskanowanie kodu QR wyświetlonego na jej telefonie.

Kod QR można wygenerować, wybierając swoje zdjęcie profilowe, a w sekcji Twój plan Premium kliknąć "Zarządzaj". Haczyk jest taki, że kod QR ma zmieniać się co kilka sekund, co oznacza, że przesyłanie zrzutów ekranów kodu nie wchodzi w grę.

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Weryfikacji nie można odkładać w nieskończoność. Członkowie planu mają 7 dni od otrzymania powiadomienia, aby potwierdzić swoje członkostwo. Jeśli tego nie zrobią, zostaną zmuszeni do wybrania innego rodzaju subskrypcji Spotify. Istnieje również możliwość 12-miesięcznego zakazu dołączania do jakiegokolwiek planu serwisu.

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