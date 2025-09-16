Spotify naprawił darmową wersję. Znika najbardziej irytujące ograniczenie

Ładowanie...

Do tej pory użytkownicy darmowej wersji Spotify mogli pozwolić sobie wyłącznie na losowe odtwarzanie utworów z ograniczoną liczbą pominięć na urządzeniach mobilnych. Oznaczało to, że słuchacze, którzy nie opłacali miesięcznej subskrypcji, nie mogli swobodnie wybierać konkretnych kawałków. Niebawem, po niemal dwóch dekadach istnienia serwisu, zostanie wprowadzona funkcja, która zupełnie odmieni sposób użytkowania dla tych, którzy nie uiszczają opłaty za serwis.

Spotify wprowadza nową funkcję dla użytkowników, którzy korzystają z serwisu bez opłat

Spotify wprowadza ulepszoną wersję darmowego pakietu. Firma ogłosiła, że ​​użytkownicy, którzy nie uiszczają miesięcznej opłaty za dostęp do muzyki, będą mogli wyszukiwać i odtwarzać dowolne utwory. Nowe funkcje będzie również umożliwiała słuchaczom odtwarzanie utworów udostępnionych przez znajomych lub artystów, których obserwują w mediach społecznościowych.

Pick & Play oraz Search & Play to funkcje, dzięki którym użytkownicy darmowej wersji Spotify będą mogli nie tylko nacisnąć przycisk odtwarzania w aplikacji, aby wybrać i odtworzyć dowolny utwór, ale również wyszukać i odtworzyć konkretną piosenkę. Funkcja Share & Play ma natomiast zachęcić użytkowników darmowych wersji do otwierania Spotify, gdy natrafią na muzykę w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie - ta platforma umożliwia bowiem użytkownikom udostępnianie utworów ze Spotify na Stories oraz w Notatkach.

Użytkownicy darmowej wersji wciąż będą jednak ograniczeni - jak podaje TechCrunch, w ich przypadku obowiązywać będzie dzienny limit, w ramach którego będą mogli pominąć określoną liczbę utworów na godzinę. Spotify nie ujawniło, jaki będzie to limit.

Spotify ogłosił, że nowe funkcje zostaną udostępnione globalnie użytkownikom darmowych kont, ale nadal będą obowiązywać pewne ograniczenia, których nie będą dotyczyć użytkowników wersji Premium.

Anna Bortniak 16.09.2025 09:31

