Spotify podnosi ceny. Wyjaśniamy wątpliwości

Podwyżki cen w serwisie Spotify dotarły do Polski. W związku z nowym cennikiem pojawiło się jednak sporo niejasności, a niektórzy użytkownicy zastanawiają się, czy zmiany dotyczą również ich planu. Jak nowe ceny subskrypcji wyglądają w praktyce? Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Anna Bortniak
Nie jest tajemnicą, że Spotify podniósł ceny subskrypcji. Muzyczny serwis streamingowy podkreśla, że aktualizacja cen wynika z chęci wprowadzania innowacji do oferty platformy oraz zapewnienia użytkownikom jak najlepszych doświadczeń. Nie wszyscy jednak orientują się, w jaki sposób wspomniane zmiany wejdą w życie - w sieci pojawiają się bowiem niesprecyzowane informacje na temat podwyżki cen, które nie do końca wyjaśniają, co ten proces w praktyce oznacza dla użytkowników. Warto zagłębić się w ten temat, ponieważ okazuje się, że nie dla wszystkich oznacza on to samo.

Spotify podnosi ceny w 2026 roku. Od kiedy obowiązuje nowy cennik?

Zacznijmy od najważniejszego, czyli wysokości podwyżek. Po porównaniu dotychczasowych cen z nowymi kwotami można wywnioskować, że Spotify podniósł ceny swoich planów od 1,5 do 8 zł. Zmiany najmniej odczują studenci, a najbardziej - osoba, której co miesiąc ściąga z karty kwotę subskrypcji za plan Family. Oto porównanie cen starej i nowej oferty Spotify:

  • Plan Individual: 26,99 zł za miesiąc (wcześniej - 23,99 zł),
  • Plan Duo: 36,99 zł za miesiąc (wcześniej - 30,99 zł),
  • Plan Family: 45,99 zł za miesiąc (wcześniej - 37,99 zł),
  • Plan Student: 14,49 zł za miesiąc (wcześniej - 12,99 zł).
Spotify - ceny w 2026 roku

Niektórzy użytkownicy mogą pomyśleć: "No dobrze, widzę, że są podwyżki, ale na moim koncie widnieje jeszcze stara cena". Wyjaśnię to na swoim przykładzie jako użytkowniczka planu Individual. Wchodząc na swój profil i przeglądając inne dostępne plany, rzeczywiście wyświetlała mi się cena 23,99 zł zamiast 26,99 zł. Błąd? Skądże. Skontaktowałam się w tej sprawie z doradczynią Spotify i uzyskałam informację, że nie jestem nową użytkowniczką i dlatego nowa cena mnie jeszcze nie obowiązuje. Zmiany wejdą w życie dopiero po 3 miesiącach karencji, czyli w kwietniu 2026 roku, o ile zdecyduję się zaakceptować nową cenę. Wyższe ceny będą musieli zapłacić w tym momencie tylko nowi użytkownicy.

Na stronie Spotify rzeczywiście widnieje taka informacja: "Otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o pierwszym dniu płatności przypadającym na 28 stycznia 2026 r. lub później. Od tego dnia będziesz mieć trzymiesięczny okres karencji na akceptację nowej ceny". A co, jeśli teoretycznie nie zaakceptowałabym podwyższonej ceny subskrypcji? Spotify informuje, że moja subskrypcja zostanie wówczas anulowana, a konto zostanie automatycznie przeniesione do wersji z reklamami, za którą nie trzeba płacić.

Wszystko zostało wyjaśnione w e-mailu, który powinni dostać wszyscy subskrybenci Spotify. Warto sprawdzić, czy wiadomość nie wpadła przypadkiem do innego folderu, na przykład do spamu. Jeśli e-maila nie ma na skrzynce, można w tej sprawie skontaktować się z pomocą Spotify.

03.02.2026 13:15
