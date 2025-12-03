Spotify Wrapped 2025 pokazał coś nowego. Mnie to przeraziło
Spotify Wrapped 2025 jest już dostępny dla użytkowników aplikacji. W trakcie przeglądania zestawień można natrafić na zupełnie nowe dane, które niektórych mogą nieco przerazić. Chodzi tu o wiek słuchacza.
Żadne podsumowanie nie budzi tyle emocji, co Spotify Wrapped. To wielkie wydarzenie, na które użytkownicy Spotify z niecierpliwością czekają, polega na tym, że posiadacze aplikacji mogą dowiedzieć się, czego najczęściej słuchali przez 12 miesięcy - jakie gatunki muzyczne eksplorowali najchętniej, który wykonawca był u nich najczęściej na słuchawkach czy też jaki kawałek był przez nich odtwarzany najwięcej razy.
W tym roku aplikacja zaskoczyła jednak swoich użytkowników, uwzględniając w podsumowaniu roku zupełnie nowe dane. Dotyczą one muzycznego wieku słuchacza oraz klubu, do którego należy.
Spotify Wrapped 2025 - nowe dane. Muzyczny wiek słuchacza i klub
"Muzyczny wiek słuchacza" to jedna z nowych danych Spotify Wrapped. Aplikacja interpretuje, ile dany użytkownik ma lat, przez pryzmat tego, jakiej muzyki słuchał przez cały rok. "Wiek to tylko liczba, nie bierz tego do siebie" - czytamy na pierwszym stories. W następnym kafelku Spotify szacuje, ile lat może mieć słuchacz, podając informację, jakiej muzyki słuchał najczęściej.
Dla niektórych może być to nieco przerażające, na przykład dla mnie - choć daleko mi do czterdziestki, to mój "muzyczny wiek" wynosi 42 lata. Odetchnęłam jednak z ulgą, kiedy okazało się, że może być gorzej. Mój redakcyjny kolega, który jest niewiele starszy ode mnie, według Spotify ma 80 lat.
Inną nowością jest przypisywanie użytkowników do danego klubu na podstawie gustów muzycznych. W zależności od tego, jaki gatunek był przez słuchacza najczęściej eksplorowany, aplikacja może przydzielić osobę do konkretnego klubu, w którym dominował właśnie ten gatunek. Można znaleźć się w:
- Cloud State Society
- Grit Collective
- Cosmis Stereo Club
- Soft Hearts Club
- Club Serotonim
- Full Charge Crew
