Spotify Wrapped 2025 pokazał coś nowego. Mnie to przeraziło

Spotify Wrapped 2025 jest już dostępny dla użytkowników aplikacji. W trakcie przeglądania zestawień można natrafić na zupełnie nowe dane, które niektórych mogą nieco przerazić. Chodzi tu o wiek słuchacza.

Anna Bortniak
spotify wrapped 2025 nowosc wiek klub
Żadne podsumowanie nie budzi tyle emocji, co Spotify Wrapped. To wielkie wydarzenie, na które użytkownicy Spotify z niecierpliwością czekają, polega na tym, że posiadacze aplikacji mogą dowiedzieć się, czego najczęściej słuchali przez 12 miesięcy - jakie gatunki muzyczne eksplorowali najchętniej, który wykonawca był u nich najczęściej na słuchawkach czy też jaki kawałek był przez nich odtwarzany najwięcej razy.

W tym roku aplikacja zaskoczyła jednak swoich użytkowników, uwzględniając w podsumowaniu roku zupełnie nowe dane. Dotyczą one muzycznego wieku słuchacza oraz klubu, do którego należy.

Spotify Wrapped 2025 - nowe dane. Muzyczny wiek słuchacza i klub

"Muzyczny wiek słuchacza" to jedna z nowych danych Spotify Wrapped. Aplikacja interpretuje, ile dany użytkownik ma lat, przez pryzmat tego, jakiej muzyki słuchał przez cały rok. "Wiek to tylko liczba, nie bierz tego do siebie" - czytamy na pierwszym stories. W następnym kafelku Spotify szacuje, ile lat może mieć słuchacz, podając informację, jakiej muzyki słuchał najczęściej.

Dla niektórych może być to nieco przerażające, na przykład dla mnie - choć daleko mi do czterdziestki, to mój "muzyczny wiek" wynosi 42 lata. Odetchnęłam jednak z ulgą, kiedy okazało się, że może być gorzej. Mój redakcyjny kolega, który jest niewiele starszy ode mnie, według Spotify ma 80 lat.

spoti wrapped nowosci
Spotify Wrapped 2025 - nowości

Inną nowością jest przypisywanie użytkowników do danego klubu na podstawie gustów muzycznych. W zależności od tego, jaki gatunek był przez słuchacza najczęściej eksplorowany, aplikacja może przydzielić osobę do konkretnego klubu, w którym dominował właśnie ten gatunek. Można znaleźć się w:

  • Cloud State Society
  • Grit Collective
  • Cosmis Stereo Club
  • Soft Hearts Club
  • Club Serotonim
  • Full Charge Crew
03.12.2025 14:56
