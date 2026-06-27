Koniec 4. sezonu Stamtąd. Kiedy premiera finałowego odcinka?

4. sezon "Stamtąd" poczynił znaczące postępy, jeśli chodzi o odkrywanie sekretów tajemniczego miasteczka. Bohaterowie coraz mocniej zbliżają się do poznania, co steruje złem rozgrywającym się w mieście, ale wiedza kosztuje. Fabuła odcinków zbliżającego się do końca sezonu przyniosła nam sporo mocnych wątków: śmierć Jima Matthewsa, infiltrację miasta ukrytego pod postacią Sophii przez Człowieka w Żółci, pogarszający się stan Fatimy, rozwój planu polegającego na zejściu do tuneli, odkrywanie przez Jade'a i Tabithę roli, jaką pełnią w zagadkowym "cyklu oraz plan prowadzący do wykopania kości dzieci i tym samym naruszenia fundamentów miejsca, które więzi bohaterów.

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Finał 4. sezonu Stamtąd już niebawem. O której godzinie premiera?

Tak jak poprzednie sezony, tak i aktualny, konsekwentnie liczy 10 odcinków. Pierwszy epizod 4. sezonu trafił do HBO Max 20 kwietnia i od tego momentu każdy poniedziałkowy poranek był wypełniany seansami, zgłębianiem kolejnych teorii, zastanawianiem się nad kierunkiem działań konkretnych bohaterów. Wszystko co dobre, kiedyś jednak się kończy (choć nie do końca, biorąc pod uwagę, że otrzymamy kolejny sezon i siłą rzeczy nie wszystkie zagadki zostaną rozwiązane).

Nadszedł czas, by w przypadku 4. sezonu postawić kropkę nad i, skończyć ten etap, odpowiedzieć na kluczowe pytania i wytyczyć kolejne ścieżki fabularne, którymi może podążyć serial w następnej, ostatniej odsłonie. Kiedy dokładnie dojdzie do wielkiego finału 4. sezonu?

Amerykańska publiczność tradycyjnie będzie mogła skorzystać z okazji wcześniejszego seansu w ramach dostępu do MGM+ - serwisu który oryginalnie jest "domem" dla serialu. Oni zobaczą ostatni epizod 4. sezonu "Stamtąd" wieczorem 28 czerwca, podczas gdy do Polski, a konkretniej do HBO Max, trafi on następnego dnia rano, tj. w poniedziałek 29 czerwca. Jako, że nie ma żadnych komunikatów sygnalizujących zmianę stanu rzeczy, należy się spodziewać, że - podobnie jak w przypadku innych odcinków - premiera finałowego odcinka będzie miała tradycyjnie miejsce o godzinie 10:00.

To będzie ostatni tegoroczny poranek spędzony z serialem "Stamtąd". 5. sezon ma mieć swoją premierę w 2027 roku, więc pozostanie nam cierpliwie czekać na "ostatnie tango" z Boydem, Tabithą, Donną, Fatimą, Jadem i spółką.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.