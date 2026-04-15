Ile jeszcze sezonów dostanie Stamtąd? Jest dobra i zła wiadomość

4. sezon "Stamtąd" rozpocznie się dosłownie za parę dni (w Polsce na HBO Max). Czy fani mogą się spodziewać odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania? Niekoniecznie. Wszyscy dobrze wiemy, że twórcy zamiast rozjaśniać sytuację do tej pory tylko bardziej ją komplikowali. I jeszcze trochę mogą w ten sposób ciągnąć swą opowieść. Na nadchodzącej odsłonie serial się bowiem nie skończy.



Nie zabija się kury znoszącej złote jaja. A "Stamtąd" to najchętniej oglądany serial platformy MGM+. Na jego punkcie oszalał wręcz cały świat. Wszyscy uważnie śledzą kolejne odcinki, chcąc dowiedzieć się, jaką tajemnicę skrywa nawiedzane przez krwiożercze stworzenia miasteczko, z którego nie ma ucieczki. Należąca do Amazona platforma ciągle więc przedłużała produkcję o kolejne sezony. I choć jeszcze nie jest gotowa, żeby się z produkcją pożegnać, jej koniec nieubłagalnie się zbliża.

Stamtąd - czy będzie 5. sezon serialu?

MGM+ postanowiło przedłużyć "Stamtąd" na 5. sezon. To jest ta dobra wiadomość. A jaka jest zła? Jak podaje The Hollywood Reporter, 5. odsłona serialu będzie zarazem tą ostatnią. Ale spokojnie. Na pewno nie znaczy to, że twórcy będą teraz musieli śpieszyć się, żeby zamknąć wszystkie rozpoczęte dotychczas wątki.

Całkowicie szczerze - od początku planowaliśmy 5. sezonów, choć nie wykluczaliśmy, że pozwolimy historii samej zdecydować, kiedy nadejdzie jej koniec. Gdy dotarliśmy do finału 3. sezon (...), poczuliśmy, że osiągnęliśmy koniec początku. Z tego względu 4. sezon w naturalny sposób wydaje się początkiem końca - mówi w wywiadzie dla wspomnianego portalu John Griffin, twórca i producent wykonawczy "Stamtąd".

W rozmowie z The Hollywood Reporter Griffin przyznaje również, że pojawiła się pokusa, aby ciągnąć "Stamtąd" jeszcze przez 6. sezon. Aczkolwiek razem z pozostałymi twórcami uznali, że robiliby go "dla samych siebie, bo żegnanie się jest po prostu zbyt trudne". Dlatego właśnie zdecydowali się serialu nie kontunuować dłużej niż ich zdaniem jest to potrzebne.

Z wypowiedzi Griffina jasno wynika, że decyzja o zakończeniu "Stamtąd" na 5. sezonie jest całkowicie artystyczna. Odpowiadająca za serial platforma nie wyciąga nagle wtyczki. "Mieliśmy okazję opowiedzieć tę historię od początku dokładnie tak, jak chcieliśmy, przy pełnym wsparciu Michaela Wrighta i wszystkich z MGM. Rzadko zdarza się, że na takie historie dostajemy dokładnie tyle przestrzeni, ile potrzebujemy i pozwalamy samej zdecydować, kiedy nadejdzie jej koniec" - twierdzi twórca.

Prace nad scenariuszem 5. sezonu "Stamtąd" już trwają. Zdjęcia mają rozpocząć się latem tego roku. Data premiery nowych odcinków nie jest na ten moment znana.

Z całą pewnością możemy jednak stwierdzić, że 4. sezon "Stamtąd" zadebiutuje w naszym kraju na HBO Max w najbliższy poniedziałek 20 kwietnia.

Rafał Christ 15.04.2026 18:21

