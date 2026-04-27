Czym jest Jezioro Łez? Stamtąd zmierza do końca

To był wyraźnie czuły, oczyszczający dla Ethana moment. Bohaterowie uścisnęli się; Jim obdarzył syna miłością. Niezależnie od tego, czy spotkanie było „prawdziwe” (to znaczy: czy wydarzyło się w rzeczywistości), dla Ethana z pewnością takie się wydawało. Następnie Jim przypomniał mu o Jeziorze Łez - czymś, o czym Ethan śnił już pierwszej nocy w miasteczku.



W pilotażowym odcinku „Stamtąd” Ethan doznał ataku po przybyciu do miasta. Po przebudzeniu w 2. odcinku 1. sezonu opisał „jezioro łez”, które widział w formie dziecięcych rysunków wykonanych kredką. Choć tego typu rysunki powiązano później z Victorem (to sposób dokumentowania jego doświadczeń i emocji), aż do 4. odsłony niewiele więcej powiedziano o wspomnianym miejscu.

Stamtąd 4: Jezioro Łez. O co chodzi?

Po kilku słowach otuchy Jim powiedział Ethanowi, że musi zrobić coś „bardzo ważnego” - odnaleźć Jezioro Łez. Wówczas chłopak spytał: „Dlaczego nie możemy znaleźć go razem?”, lecz pojawienie się Tabithy sprawiło, że Jim zniknął, zanim zdążył udzielić odpowiedzi. Ten incydent pozostawił wiele pytań dotyczących tajemniczego Jeziora Łez i tego, co Ethan naprawdę zobaczył.



Zmarli mieszkańcy miasteczka objawiali się już żywym bohaterom. Boyd wielokrotnie widział ojca Khatriego. Ostatnio zmarły ksiądz próbował odwieść Boyda od torturowania Elgina. Z kolei Tom, były barman, ukazał się Jade’owi, przekazując mu kilka mądrych słów, które pomogły mu wrócić na właściwy tor.



Te interakcje nie doczekały się jasnego wyjaśnienia, ale nie wyglądały na wytwory wyobraźni. Co ważne, „zjawy” wydają się mieć dobre intencje. „Objawiający się” mieszkańcy są spokojni i zdają się prowadzić innych ku właściwej drodze.



Co ciekawe, obecność Jima siedzącego na pniu obok kampera sprawiała wrażenie niemal niezależnej od obecności Ethana. Jim wyglądał na zaskoczonego, że widzi syna. Przez całą rozmowę zerkał też przez ramię, jakby obawiał się, że ktoś go przyłapie lub przerwie dyskusję.

Jasne - można byłoby przypuszczać, że to pośmiertne pojawienie się Jima to kolejna ułuda miasteczka, jednak wcześniejsze podobne spotkania sugerują bardziej pozytywne wyjaśnienie. Zaskoczenie Jima i jego nerwowe zachowanie mogą też wskazywać, że jest on „uwięziony” w okolicach kampera - co nie miałoby sensu, gdyby nie był naprawdę sobą. Poza tym w scenie czuć było wyraźne ciepło, bliskość, których złowrogie siły miasteczka zdają się nie potrafić wiarygodnie udawać, nawet gdy manipulują mieszkańcami.



Fakt, że „Stamtąd” wraca do wątku zasygnalizowanego już w drugim odcinku, sugeruje, że serial od samego początku zmierzał ku określonemu finałowi i teraz zaczyna domykać swoją opowieść.

Szczególnie istotne jest to, że Ethan po raz pierwszy dowiedział się o Jeziorze Łez po ataku, którego doświadczył w odcinku pilotażowym.

Od tamtej pory także inni bohaterowie doświadczali napadów, a 4. sezon wyraźnie podkreśla ich znaczenie. Po katastrofie, w wyniku której ksiądz wraz z Sophią trafili do miasta, Marielle zauważyła, że miał on atak - co „nie jest niczym niezwykłym” w tym miejscu. Ataki wydają się też być związane ze zdolnością Julie do podróży w czasie. Można zatem zakładać, że mieszkańcy przeżywają unikalne doświadczenia prowadzące do tych napadów - wszystkie są w jakiś sposób związane z nadprzyrodzonymi siłami miasteczka. W tym kontekście atak Ethana z pilota wskazuje, że jego wizja Jeziora Łez była czymś więcej niż snem.



Julie wędrująca przez przeszłość, Tabitha napotykająca latarnię oraz Jim powierzający Ethanowi misję odnalezienia Jeziora Łez - wszystko to ustawia rodzinę Matthewsów w centrum głównej osi fabularnej serialu. Skoro „Stamtąd” zaczyna się od ich przybycia do miasta, naturalne wydaje się, że odegrają kluczową rolę także w jego zakończeniu. Również Jezioro Łez - które jest czymś więcej niż snem czy metaforą - prawdopodobnie będzie miało w tym swój udział, choć na razie nie wiadomo jaki. Jedna z teorii zakłada miejsce związane ze złożeniem ofiar z dzieci w zamian za „nieśmiertelność” przez dawnych mieszkańców.



Poza tym nie wiemy zbyt wiele. Na tym etapie serial przypomina, że miasteczko kryje znacznie więcej niż tylko nocne kreatury. Poza wrogimi bytami Istnieją również takie, które zdają się pomagać ludziom, choć ich metody pozostają bardzo enigmatyczne.

Czytaj więcej:

Michał Jarecki 27.04.2026 16:33

