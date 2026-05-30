Gdzie oglądać serial Stamtąd? Odpowiedź nie jest taka prosta
"Stamtąd" to jeden z najważniejszych seriali ostatnich lat. Choć wielu widzów słusznie przyzwyczaiło się do HBO Max jako miejsca, gdzie można obejrzeć tę produkcję, serwis ten nie jest jedynym, który oferuje możliwość seansu.
Cztery lata temu współczesna telewizja wzbogaciła się o nową perłę. Mowa rzecz jasna o "Stamtąd" - rozpoczętym w 2022 roku serialu z gatunku grozy, opowiadającym o bohaterach, którzy za sprawą zbiegu okoliczności trafiają do mrocznego miasteczka, z którego nie ma ucieczki. Z czasem poznają jego kolejne, przerażające tajemnice.
Stamtąd - gdzie obejrzeć serial? Nie tylko w HBO Max
Jak dotychczas "Stamtąd" doczekało się czterech (łącznie z trwającym w tym momencie) sezonów - wiemy, że przed nami jest jeszcze jeden, finałowy. W tegorocznej odsłonie bohaterowie coraz bardziej zbliżają się do rozgryzienia tajemnic miasteczka. Boyd (Harold Perrineau Jr.) usiłuje trzymać je w ryzach, choć sytuacja jest daleka od normy. Tabitha (Catalina Sandino Moreno) próbuje pozbierać siebie i rodzinę po śmierci Jima, Jade (David Alpay) konfrontuje się ze swoim mrocznym przeznaczeniem, a Sophia (Julia Doyle), pod której tożsamością ukrywa się Człowiek w Żółci, zaczyna coraz bardziej mącić w głowach mieszkańców.
W momencie pisania tego tekstu my, jako widzowie, jesteśmy w trakcie chwilowej przerwy od "Stamtąd", wymuszonej przez amerykańskie święto. W następny poniedziałek jednak wszystko wróci do normy i zostanie wyemitowany kolejny odcinek serialu. Odbiorcy w Stanach Zjednoczonych mogą oglądać tę produkcję na serwisie MGM+, podczas gdy w naszym przypadku, polskim domem serialu jest HBO Max. Jak się okazuje, nie tylko ono.
Oczywiście, "Stamtąd" jest częścią oferty HBO Max i można oglądać tę produkcję w ramach abonamentu. Wspomniana platforma nie jest jednak jedyną, która oferuje dostęp do serialu. Do tego grona zalicza się chociażby Prime Video, które słynie z bogatego repertuaru, jeśli chodzi o usługi VOD. Serwis oferuje możliwość kupna (osobno) dwóch pierwszych sezonów oraz składających się na nie pojedynczych odcinków. Usługa ta kosztuje kolejno (w jakości HD) 7,99 zł za odcinek i 39,99 zł za cały sezon.
Jeśli myśleliście, że to koniec, to "rozczaruję" - jest jeszcze trzeci serwis, który ma w swojej ofercie płatny dostęp do "Stamtąd". Mowa o Canal+. Gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto w serwisie i znajdzie serial, ukaże mu się ikonka z napisem "kup dostęp". Wówczas zostanie przekierowany do zakładki "moje usługi", wśród których znajdą się rozmaite pakiety z ofertami, m.in. "Dodatkowe kanały", "Canal+ i Netflix", oraz najważniejszy w tym temacie - HBO Max (to właśnie tam przecież jest na co dzień dostępne "Stamtąd"). Wówczas, po kliknięciu, ukażą się trzy opcje planów do wyboru - podstawowy (20,97 zł/mies.), standardowy (29,36 zł/mies.) i premium (37,75 zł/mies.). Biorąc te informacje pod uwagę, dostęp do serialu z Canal+ powinien zostać uzyskany właśnie w ten sposób.
