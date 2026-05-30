Gdzie oglądać serial Stamtąd? Odpowiedź nie jest taka prosta

Cztery lata temu współczesna telewizja wzbogaciła się o nową perłę. Mowa rzecz jasna o "Stamtąd" - rozpoczętym w 2022 roku serialu z gatunku grozy, opowiadającym o bohaterach, którzy za sprawą zbiegu okoliczności trafiają do mrocznego miasteczka, z którego nie ma ucieczki. Z czasem poznają jego kolejne, przerażające tajemnice.

Stamtąd - gdzie obejrzeć serial? Nie tylko w HBO Max

Jak dotychczas "Stamtąd" doczekało się czterech (łącznie z trwającym w tym momencie) sezonów - wiemy, że przed nami jest jeszcze jeden, finałowy. W tegorocznej odsłonie bohaterowie coraz bardziej zbliżają się do rozgryzienia tajemnic miasteczka. Boyd (Harold Perrineau Jr.) usiłuje trzymać je w ryzach, choć sytuacja jest daleka od normy. Tabitha (Catalina Sandino Moreno) próbuje pozbierać siebie i rodzinę po śmierci Jima, Jade (David Alpay) konfrontuje się ze swoim mrocznym przeznaczeniem, a Sophia (Julia Doyle), pod której tożsamością ukrywa się Człowiek w Żółci, zaczyna coraz bardziej mącić w głowach mieszkańców.

W momencie pisania tego tekstu my, jako widzowie, jesteśmy w trakcie chwilowej przerwy od "Stamtąd", wymuszonej przez amerykańskie święto. W następny poniedziałek jednak wszystko wróci do normy i zostanie wyemitowany kolejny odcinek serialu. Odbiorcy w Stanach Zjednoczonych mogą oglądać tę produkcję na serwisie MGM+, podczas gdy w naszym przypadku, polskim domem serialu jest HBO Max. Jak się okazuje, nie tylko ono.

Oczywiście, "Stamtąd" jest częścią oferty HBO Max i można oglądać tę produkcję w ramach abonamentu. Wspomniana platforma nie jest jednak jedyną, która oferuje dostęp do serialu. Do tego grona zalicza się chociażby Prime Video, które słynie z bogatego repertuaru, jeśli chodzi o usługi VOD. Serwis oferuje możliwość kupna (osobno) dwóch pierwszych sezonów oraz składających się na nie pojedynczych odcinków. Usługa ta kosztuje kolejno (w jakości HD) 7,99 zł za odcinek i 39,99 zł za cały sezon.

Jeśli myśleliście, że to koniec, to "rozczaruję" - jest jeszcze trzeci serwis, który ma w swojej ofercie płatny dostęp do "Stamtąd". Mowa o Canal+. Gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto w serwisie i znajdzie serial, ukaże mu się ikonka z napisem "kup dostęp". Wówczas zostanie przekierowany do zakładki "moje usługi", wśród których znajdą się rozmaite pakiety z ofertami, m.in. "Dodatkowe kanały", "Canal+ i Netflix", oraz najważniejszy w tym temacie - HBO Max (to właśnie tam przecież jest na co dzień dostępne "Stamtąd"). Wówczas, po kliknięciu, ukażą się trzy opcje planów do wyboru - podstawowy (20,97 zł/mies.), standardowy (29,36 zł/mies.) i premium (37,75 zł/mies.). Biorąc te informacje pod uwagę, dostęp do serialu z Canal+ powinien zostać uzyskany właśnie w ten sposób.

Adam Kudyba 30.05.2026 09:15

