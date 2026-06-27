Tak wygląda mapa miasteczka ze Stamtąd. Co wiemy o Fromville?

Zacznijmy od odpowiedzi na pierwsze pytanie: nie, nie istnieje jedna pełna, oficjalna mapa całego Fromville (czyli „Township”) opublikowana przez twórców serialu. W samej produkcji pojawiają się jednak fragmenty map rysowanych przez bohaterów, a fani od lat rekonstruują układ miejscowości na podstawie ujęć z powietrza, sekwencji wędrówek, a nawet lokalizacji planu zdjęciowego.



Dla uściślenia dodam, że być może dezorientujące niektórych czytelników „Fromville” to nazwa fanowska. W serialu miejsce jest zazwyczaj określane po prostu jako „Town” (Miasteczko) lub szerzej: „Township” (obszar obejmujący miasteczko, lasy i wszystkie tajemnicze lokacje).

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Stamtąd - mapa miasteczka. Co wiemy o Fromville/Township?

Na bazie dostępnych informacji możemy wydzielić kilka stref. Po pierwsze: centrum. Znajdują się tam: posterunek szeryfa, restauracja, kościół, klinika (dawna szkoła), stodoła, kilka mieszkalnych domów, bar, basen, autobus, wejścia do tuneli podziemnych. No i sama droga, która jest częścią naszej problematycznej pętli - w końcu każdy, kto próbuje wyjechać z miasteczka, po pewnym czasie wraca do niego od drugiej strony. Słowem: ta droga nie ma końca i jest to jedna z podstawowych zasad działania strefy.

Następnie warto wyróżnić dom kolonialny - dużą posiadłość położoną na wzgórzu, poza główną zabudową. Znajduje się on zatem wyżej niż centrum - prowadzi do niego boczna droga odchodząca od głównej ulicy.



Zdecydowaną większość znanego obszaru zajmuje las, który rozciąga się na wiele kilometrów - im dalej od miasta, tym bardziej pagórkowaty się staje. Znajdują się w nim:

Brundles

Cmentarzysko samochodów

Butelkowe drzewo

Jaskinia

Piwnica

Loch

Latarnia morska

Dawne osady i ruiny

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Pod miasteczkiem znajduje się rozległy kompleks jaskiń. To właśnie tam za dnia śpią potwory. Tunele wydają się rozciągać pod większością centralnej części strefy.



Jeśli zaś chodzi o wspomnianą latarnię morską, jest to jedna z najbardziej odległych znanych lokacji. Według ujawnionych przez serial informacji, znajduje się ona co najmniej dzień marszu od miasta, głęboko w lesie i wcale nie przy wodzie. Zakładając, że przeciętny człowiek pokonuje pieszo około 25-35 km dziennie, latarnia może znajdować się nawet kilkadziesiąt kilometrów od centrum miasta. Jest to jednak, oczywiście, jedynie przybliżenie.



A jak duże jest Fromville? Tu można tylko spekulować. Informacje dotyczące powierzchni, promienia strefy czy granic nigdy nie zostały podane. Z samego faktu istnienia powyższych lokacji wynika, że obszar musi mieć co najmniej kilkadziesiąt kilometrów średnicy. Redditowi analitycy (którzy mają największy wkład w usystematyzowanie wiedzy dotyczącej świata serialu i stworzenie fanowskich map) podejrzewają, że znany obszar ma ok. 30-60 km średnicy i od około 700 do nawet 2800 km kw. powierzchni.



Jeśli zaś chodzi o granicę - najbardziej znanym granicznym punktem jest drzewo. Każdy przybywający widzi powalone drzewo na drodze - po zawróceniu trafia już do pętli przestrzennej i nie może opuścić strefy.



Najpewniej przestrzeń Fromville jest większa, niż wydaje się bohaterom. Serial wielokrotnie sugeruje, że nie działa ona zgodnie z prawami geometrii, odległości mogą się zmieniać, Faraway Trees łamią klasyczne pojęcie przestrzeni, a niektóre miejsca istnieją jakby poza „normalną” rzeczywistością. To z kolei oznacza, że liczenie kilometrów może być częściowo bezsensowne, bo Fromville przypomina bardziej „wymiar” niż zwykły teren geograficzny.

Jeśli zaś chodzi o mapę...

Najciekawszą propozycją jest praca jednego z Redditowiczów o pseudonimie RealityEmpty3988. Pierwszy projekt wykonał dwa lata temu, a teraz zaktualizował go o informacje z najnowszej serii.

Jestem wielkim fanem serialu, a ponieważ w wolnym czasie lubię tworzyć mapy, postanowiłem oddać hołd tej produkcji, przygotowując własną mapę Fromville. Warto zaznaczyć, że jest to wyłącznie mapa stworzona przez fana. Poza budynkami znajdującymi się w miasteczku każda lokacja została umieszczona w miejscu, które uznałem za najbardziej prawdopodobne na podstawie informacji dostępnych w serialu.



Jeśli chcecie po prostu obejrzeć mapę, śmiało zagłębcie się w nią bez dalszego czytania! Natomiast dla tych, którzy są ciekawi, dlaczego poszczególne miejsca zostały umieszczone właśnie tam, gdzie się znajdują, przygotowałem kilka wyjaśnień i przemyśleń.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).