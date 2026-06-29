Co się stało z Fatimą? Mocne zakończenie 4. sezonu Stamtąd

Kto pamięta początki "Stamtąd", wie, że Fatima wówczas była kimś kompletnie innym. Mimo, że jakiś czas już funkcjonowała w miasteczku, była synonimem "dobrej duszy", pomagała Julie w zrozumieniu nowej rzeczywistości i odnalezieniu się w niej, jako jedna z nielicznych miała w sobie to minimum radości życia, której tak brakowało innym, pozbawionym nadziei. Czas pokazał jednak, że w miasteczku nie ma miejsca na dobro, a nawet ci, którzy chcą je czynić, zostaną zniszczeni i złamani.

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Przeznaczenie Fatimy się wypełniło. Tragiczny finisz finału 4. sezonu Stamtąd

Właśnie taki los spotykał Fatimę - gdy wydawało się, że zaszła w ciążę i wraz z Ellisem będą mogli spróbować założyć rodzinę, okazywało się, że nie jest to coś, co, cytując klasyka, "natura chciała". Bohaterka straszliwie cierpiała, zmuszała się do jedzenia ziemi, a nawet zabiła jedną z mieszkanek Domu kolonialnego. Wszystko to, zsumowane z pojawiającymi się psychicznymi załamaniami i wzbudzającym podejrzenia innych zbieraniem ziemi do budowy golema sprawiło, że mieliśmy do czynienia z kimś zupełnie innym. Fatima się zmieniła. A raczej miasteczko zmieniło Fatimę.

W 4. sezonie Fatima była pomiędzy pierwszym a drugim planem fabuły. Im bardziej historia zbliżała się do końca, tym jej postać miała większe znaczenie, zwłaszcza przez uświadomienie sobie jej więzi ze Smileyem - urodzonym przez nią uśmiechniętym potworem. W ostatnich odcinkach dowiedzieliśmy się, że Fatima nie tylko "współodczuwa" z nim, ale także ma na niego wpływ i potrafi go powstrzymać. Finałowy epizod czwartego sezonu rzucił na tę sytuację nowe światło, potwierdzające jedną z aktywniejszych fanowskich teorii.

Gdy Smiley zabił Marielle, Fatimie udało się go jakoś "odstraszyć", wydając z siebie nienaturalny, wzbudzający u półżywej lekarki, szok. Już wówczas było wiadomo, że stan Fatimy wędruje w bardzo dziwne i niekoniecznie zrozumiałe dla bohaterów rejony. Później jednak stało się to, czego niejeden widz się spodziewał. Gdy Boyd zdecydował o zejściu do tuneli celem odszukania Jade'a i Tabithy, Fatima zaoferowała się jako członkini tej wyprawy, słusznie argumentując, że jej "moc" może pozwolić wyczuć obecność potworów tak, by zdążyć im uciec. Odnalezienie duetu kopaczy kości się powiodło, jednak w podbramkowej sytuacji Fatima zdecydowała się poświęcić i zatrzymać potwory, by kupić Boydowi, Ellisowi, Jade'owi i Tabitcie więcej czasu na ucieczkę.

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Wówczas, gdy stanęła oko w oko z potworami, doszło do przemiany, potwierdzającej, że Fatima stała się potworem.

Choć najzagorzalszych fanów serialu, skąpanych we wszelkiej maści złożonych teoriach co do fabuły, ten stan rzeczy raczej nie zaskoczy, moment, w którym to się dzieje, i tak potrafi zszokować, a nawet wzruszyć. Bohaterka od dawna przechodziła przemianę, los nie był wobec niej łaskawy, a zwłaszcza od chwili, gdy okazało się, że jej ciąża nie będzie "pozytywnym zdarzeniem", trudno było przypuszczać, że Fatimę spotka szczęśliwe zakończenie. Nie należy również zapominać o podaniu jej pośrednio przez Sophię własnej krwi, co musiało w jakiś sposób ten proces przyspieszyć.

Nie jest jasne, czy Fatimę zobaczymy w kolejnym sezonie. Patrząc na to z realistycznej perspektywy, albo bohaterka poniosła śmierć broniąc najbliższych przed potworami, albo jej przemiana sprawiła, że stała się jednym z nich (czyli też de facto żywym trupem). Może jeszcze jest możliwa trzecia opcja w postaci ukazywania się niektórym? Najbardziej obawiam się czwartej opcji - biorąc pod uwagę, że Człowiek w żółtym garniturze mówił, że może przemieniać się w osoby, które tu umarły, nie należy wykluczać, że złoczyńca mógłby chcieć "zamarkować" powrót Fatimy i przeobrazić się w nią. Jak jednak wówczas byłby Sophią? Losy bohaterki pozostają zagadką i to, jak twórcy ją rozwiążą, będzie jednym z najważniejszych pytań przed 5. sezonem serialu.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.