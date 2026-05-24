REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Nie czekaj na nowy odcinek Stamtąd. Premiera przesunięta

Połowa 4. sezonu „Stamtąd” za nami. W poniedziałek 25 maja - jak co tydzień - w HBO Max powinien pojawić się 6. epizod. Tak się jednak nie stanie. Dlaczego?

Michał Jarecki
stamtąd sezon 4 odcinek 6 kiedy premiera
REKLAMA

4. sezon „Stamtąd” tydzień po tygodniu przyciąga przed ekrany wielu, wielu subskrybentów HBO Max. Tytuł można dziś bez cienia przesady nazwać fenomenem współczesnego horroru telewizyjnego. Jasne, może nie na skalę globalnego popkulturowego szału, jakim okazały się rekordowe hity pokroju „Stranger Things” czy „Squid Game”, ale w obrębie tzw. horror mystery jest to jeden z największych hitów ostatnich lat.

Produkcja potrafi potężnie zaangażować widzów - działa jak dawne seriale mystery box w stylu „Zagubionych”, gdzie cotygodniowym seansom towarzyszą inne atrakcje: snucie teorii, analiz, wypatrywanie wskazówek. Co więcej, „Stamtąd” przypomina serie sprzed czasów dominacji binge-watchingu - unika udzielania szybkich odpowiedzi, buduje napięcie poprzez niedopowiedzenia, atmosferę, poczucie zagrożenia, zadawanie kolejnych pytań, cierpliwe dawkowanie tajemnicy, regularne cliffhangery. To właśnie dlatego kolejne sezony utrzymują zainteresowanie mimo frustracji części widzów. Niestety, w oczekiwaniu na 6. odcinek przyjdzie im sfrustrować się nieco bardziej - a to z racji wydłużonego czasu oczekiwania. 

REKLAMA

Stamtąd 4, odc. 6 - s04e06 - premiera przesunięta. Skąd opóźnienie?

Zgadza się: premiera 6. odcinka 4. sezonu serialu „Stamtąd” w Polsce została opóźniona. Odcinek, który miał pojawić się w serwisie HBO Max w poniedziałek 25 maja, zostanie wyemitowany dopiero tydzień później: 1 czerwca 2026 roku

Powodem przesunięcia jest przypadający 25 maja Memorial Day (Dzień Pamięci) - amerykańskie święto państwowe, podczas którego stacje wstrzymują cotygodniowe premiery. Cierpliwość fanów zostanie zatem wystawiona na wielką próbę - tym bardziej, że epizod 5. wzbudził powszechny zachwyt i okazał się tym najwyżej ocenianym w całej historii produkcji.

Stamtąd, sezon 4. - kiedy premiera kolejnych odcinków? Harmonogram

Kolejne epizody będą dodawane w kolejne poniedziałki - już standardowo co tydzień, aż do końca czerwca. Tak prezentuje się harmonogram:

  • Stamtąd sezon 4, odcinek 6 - 1 czerwca
  • Stamtąd sezon 4, odcinek 7 - 8 czerwca
  • Stamtąd sezon 4, odcinek 8 - 15 czerwca
  • Stamtąd sezon 4, odcinek 9 - 22 czerwca
  • Stamtąd sezon 4, odcinek 10 - 29 czerwca 
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Michał Jarecki
24.05.2026 10:57
Tagi: HBO MaxStamtąd
REKLAMA
Najnowsze
10:12
Off Campus przedłużony na 2. sezon. Skupi się na innej historii
Aktualizacja: 2026-05-24T10:12:00+02:00
9:02
Kiedy premiera The Adventures of Cliff Booth? Wszystko, co wiemy o filmie
Aktualizacja: 2026-05-24T09:02:00+02:00
8:01
Użytkownicy Netfliksa nie zapomnieli o hitowym kryminale. Wraca po dłuższej przerwie
Aktualizacja: 2026-05-24T08:01:00+02:00
18:20
Koncert Taco Hemingwaya był widowiskowy. Zawalił Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2026-05-23T18:20:00+02:00
17:55
Najlepsze horrory 2026 roku. 10 filmów, po których trudno zasnąć
Aktualizacja: 2026-05-23T17:55:00+02:00
16:14
To już naprawdę ostatni odcinek Love is Blind. O której na Netfliksie?
Aktualizacja: 2026-05-23T16:14:00+02:00
15:33
Najdzikszy film roku wpadł do HBO Max. Widzowie cały czas się kłócą
Aktualizacja: 2026-05-23T15:33:00+02:00
14:15
Hollywoodzkie film Jana Komasy już na Canal+. Trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2026-05-23T14:15:00+02:00
14:10
Do roli w Off Campus nauczył się grać na gitarze. Gwiazdy opowiadają o kulisach serialu
Aktualizacja: 2026-05-23T14:10:00+02:00
13:11
Co oznacza Anghkooey? Serial Stamtąd to wyjaśnił
Aktualizacja: 2026-05-23T13:11:00+02:00
12:26
Wyborne nowości Netfliksa na weekend. TOP 5 perełek
Aktualizacja: 2026-05-23T12:26:28+02:00
10:16
Mocna oferta HBO Max na weekend. Kinowe hity roku w serwisie
Aktualizacja: 2026-05-23T10:16:00+02:00
9:39
Widzowie Disney+ oderwali się od Gwiezdnych wojen. To przez nowy film akcji
Aktualizacja: 2026-05-23T09:39:00+02:00
9:04
Użytkownicy Prime Video lubią nowy film akcji. Tylko nie wiedzą jak zagadać
Aktualizacja: 2026-05-23T09:04:00+02:00
7:52
Panie przodem, Borat z tyłu. Widziałem nowy film Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-23T07:52:00+02:00
18:29
Ranczo Duttonów to serio 6. sezon Yellowstone. Na powrót tych bohaterów czekałem
Aktualizacja: 2026-05-22T18:29:00+02:00
16:00
Spider-Noir zawstydza Marvela, a z Nicolasa Cage’a żaden Peter Parker
Aktualizacja: 2026-05-22T16:00:00+02:00
15:29
Finał The Boys najgorszym momentem w historii serialu? To ocena widzów
Aktualizacja: 2026-05-22T15:29:12+02:00
14:45
Czy w Mandalorian i Grogu jest scena po napisach? Disney zaskoczył
Aktualizacja: 2026-05-22T14:45:00+02:00
13:25
Nowe, lepsze Stranger Things. The Boroughs Netfliksa jest cudowne
Aktualizacja: 2026-05-22T13:25:14+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA