Nie czekaj na nowy odcinek Stamtąd. Premiera przesunięta

4. sezon „Stamtąd” tydzień po tygodniu przyciąga przed ekrany wielu, wielu subskrybentów HBO Max. Tytuł można dziś bez cienia przesady nazwać fenomenem współczesnego horroru telewizyjnego. Jasne, może nie na skalę globalnego popkulturowego szału, jakim okazały się rekordowe hity pokroju „Stranger Things” czy „Squid Game”, ale w obrębie tzw. horror mystery jest to jeden z największych hitów ostatnich lat.



Produkcja potrafi potężnie zaangażować widzów - działa jak dawne seriale mystery box w stylu „Zagubionych”, gdzie cotygodniowym seansom towarzyszą inne atrakcje: snucie teorii, analiz, wypatrywanie wskazówek. Co więcej, „Stamtąd” przypomina serie sprzed czasów dominacji binge-watchingu - unika udzielania szybkich odpowiedzi, buduje napięcie poprzez niedopowiedzenia, atmosferę, poczucie zagrożenia, zadawanie kolejnych pytań, cierpliwe dawkowanie tajemnicy, regularne cliffhangery. To właśnie dlatego kolejne sezony utrzymują zainteresowanie mimo frustracji części widzów. Niestety, w oczekiwaniu na 6. odcinek przyjdzie im sfrustrować się nieco bardziej - a to z racji wydłużonego czasu oczekiwania.

Stamtąd 4, odc. 6 - s04e06 - premiera przesunięta. Skąd opóźnienie?

Zgadza się: premiera 6. odcinka 4. sezonu serialu „Stamtąd” w Polsce została opóźniona. Odcinek, który miał pojawić się w serwisie HBO Max w poniedziałek 25 maja, zostanie wyemitowany dopiero tydzień później: 1 czerwca 2026 roku.



Powodem przesunięcia jest przypadający 25 maja Memorial Day (Dzień Pamięci) - amerykańskie święto państwowe, podczas którego stacje wstrzymują cotygodniowe premiery. Cierpliwość fanów zostanie zatem wystawiona na wielką próbę - tym bardziej, że epizod 5. wzbudził powszechny zachwyt i okazał się tym najwyżej ocenianym w całej historii produkcji.

Stamtąd, sezon 4. - kiedy premiera kolejnych odcinków? Harmonogram

Kolejne epizody będą dodawane w kolejne poniedziałki - już standardowo co tydzień, aż do końca czerwca. Tak prezentuje się harmonogram:

Stamtąd sezon 4, odcinek 6 - 1 czerwca

Stamtąd sezon 4, odcinek 7 - 8 czerwca

Stamtąd sezon 4, odcinek 8 - 15 czerwca

Stamtąd sezon 4, odcinek 9 - 22 czerwca

Stamtąd sezon 4, odcinek 10 - 29 czerwca

Michał Jarecki 24.05.2026 10:57

