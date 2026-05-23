Najlepsze horrory 2026 roku. 10 filmów, po których trudno zasnąć

Ładowanie...

Przyznam się bez bicia: horror to jeden z moich ulubionych filmowych gatunków. Często imponuje mi, jak pomysłowo operuje się konkretnymi twórczymi środkami, by wywołać u widza strach, przerażenie, czy dyskomfort. Każdy z poniższych filmów zrobił na mnie wrażenie i zapadł w pamięci, nawet jeśli nie każdy zasłużył na "10-tkę". Przedstawiamy TOP 10 najlepszych horrorów 2026 roku.

REKLAMA

Najlepsze horrory 2026 roku. TOP 10 filmów

REKLAMA

10. Panna młoda!

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 126 minut

Reżyseria: Maggie Gyllenhaal

Obsada: Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz

Najgłośniejszy, najbardziej mainstreamowy tytuł z tej 10-tki, który może nie jest "100-procentowym horrorem", ale elementy grozy są tutaj obecne i kluczowe. Do doktor Euphronius (Annette Benning) przybywa potwór Frankenstein (Bale), uprawiający samotną tułaczkę po świecie. Pragnie on towarzystwa, bratniej duszy, która go pokocha, i którą on obdarzy uczuciem. Po namyśle oboje ostatecznie wykopują Idę (Buckley) - świeżo upieczoną truposzkę i ożywiają. Frank i Panna Młoda stopniowo się poznają, a po jednym z makabrycznych incydentów zmuszeni są do ucieczki przed policją, mafią i społecznym ostracyzmem.

REKLAMA

9. Szympans

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 89 minut

Reżyseria: Johannes Roberts

Obsada: Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Jess Alexander

REKLAMA

Kolejny horror z udziałem zwierzęcia, który - mimo mojego sceptycyzmu - generalnie się udał. Lucy (Sequoyah) wraca w rodzinne strony wraz z przyjaciółką Kate (Victoria Wyant), Nickiem (Benjamin Cheng) towarzyszącą im, niezbyt lubianą przez tę pierwszą, Hannah (Alexander). Na miejscu czeka na nich Adam (Troy Kotsur), ojciec Lucy, który jest słynnym, głuchoniemym pisarzem. Mieszka z nimi również Ben (Miguel Torres Umba), nauczony komunikacji za pomocą specjalnego tabletu inteligentny szympans, którym zajmowała się zmarła niedawno matka Lucy, lingwistka. Nie będzie chyba dla nikogo wielkim zaskoczeniem, że Ben, wskutek splotu wydarzeń, z udomowionego przyjaciela domu staje się bezwzględną i żądną krwi bestią.

8. Pomocy

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 113 minut

Reżyseria: Sam Raimi

Obsada: Rachel McAdams, Dylan O’Brien

REKLAMA

Sam Raimi powrócił w swoim, pełnym mięsa i znakomitego spektaklu, stylu. Pewnie każdy ma w pracy, ma taką osobę jak Linda Liddle (Rachel McAdams) - wymiatającą w swojej dziedzinie, ale równocześnie cringe'ową i nadużywającą kanapek z tuńczykiem. Kobieta liczy, że wraz z nadejściem nowej władzy w firmie jej obiecany awans na wiceprezeskę. Niestety, jej nowy szef, Bradley Preston (Dylan O'Brien) to arogancki dupek, który zamiast niej awansuje kolegę po znajomości. W trakcie biznesowego lotu do Bangkoku dochodzi do katastrofy, a jedynymi ocalałymi okazują się Linda i Bradley. Napięcia między nimi zyskują jeszcze większy wymiar, gdy oboje muszą walczyć o przetrwanie w dziczy.

REKLAMA

7. Skażenie

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 99 minut

Reżyseria: Jonny Campbell

Obsada: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson, Lesley Manville

Horror komediowy - nie pierwszy w wykonaniu Joe Keery'ego, znanego światu jako Steve Harrington ze "Stranger Things". Travis (Keery) jest ochroniarzem w miejscu, które dekady temu było tajnym ośrodkiem wojskowym, a teraz mieszczą się tam prywatne magazyny. Jedynym ciekawym elementem pracy tam jest towarzystwo nowej pracowniczki, Naomi (Campbell). Oboje z czasem natrafiają na ślad pozostawionego tam agresywnego grzyba, który rozwija się i chętnie infekuje wszystko, co na niego trafi. Niebezpieczeństwo rośnie, a na odsiecz młodym przybywa niejaki Robert Quinn (Neeson).

6. Oni cię zabiją

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 95 minut

Reżyseria: Kirill Sokolov

Obsada: Patricia Arquette, Zazie Beetz, Tom Felton, Myha'la

Horror z gatunku "krew, krew, mięso, krew, mięso, krew". Asia Reeves (Beetz) ma za sobą trudną przeszłość. Wraz z młodszą siostrą uciekła od przemocowego ojca, a gdy w akcie samoobrony go postrzeliła, uciekła, zostawiając dziewczynkę samą. Po latach odsiadki kobieta decyduje się podjąć pracę w Hotelu Virgil - dostojnym przybytku zarządzanym przez surową i specyficzną gospodynię, Lily (Arquette). Bohaterka dość prędko przekonuje się jednak, że prawdziwy szef tego przybytku jest (dosłownie) z piekła rodem, a hotelowa obsługa to jego pomagierzy, którzy będą na nią polować.

5. Dźwięk śmierci

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 97 minut

Reżyseria: Corin Hardy

Obsada: Dafne Keen, Nick Frost, Sophie Nelisse, Percy Hynes White

Film, wobec którego miałem spore wątpliwości, zwłaszcza przez udział reżyserski Corina Hardy'ego, reżysera "Zakonnicy". Okazało się jednak, że twórca dowiózł zaskakująco dobre kino. Dziewczyna z przeszłością imieniem Chrys (Keen) przeprowadza się do niewielkiego miasteczka Pellington. Dziewczyno nie ma co specjalnie liczyć na miłe powitanie w nowej szkole - niektórzy, w tym Dean (Jhaleil Swaby), zdążyli się dowiedzieć o jej przeszłości, a na dodatek jej nowa szafka należała wcześniej do Masona, szkolnej gwiazdy sportu, która poniosła zagadkową śmierć. To właśnie tam bohaterka znajdzie tajemniczy artefakt, a jego późniejsze użycie odbije się tragicznie na całej paczce.

REKLAMA

4. Zabawa w pochowanego 2



Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 108 minut

Reżyseria: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Obsada: Samara Weaving, Kathryn Newton, Shawn Hatosy, Elijah Wood, Sarah Michelle Gellar

Akcja drugiej części rozgrywa się od razu po zakończeniu pierwszej. Zdewastowana poprzednimi wydarzeniami Grace (Weaving) trafia do szpitala, gdzie nieoczekiwanie pojawia się jej dawno niewidziana młodsza siostra Faith (Newton). Gdy już wydaje się, że koszmar głównej bohaterki się skończył, okazuje się, że nic bardziej mylnego. W związku ze śmiercią Le Domasów doszło do opróżnienia tronu Rady, która na skutek dealu z Szatanem rządzi światem. Co dalej? Powtórka z rozrywki, kolejna zabawa w chowanego - tym razem na międzynarodowo, bo z udziałem kilku rodzin - w tym głównych pretendentów w postaci bliźniaków Danforth (Gellar i Hatosy).

REKLAMA

3. Mumia: Film Lee Cronina

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 133 minuty

Reżyseria: Lee Cronin

Obsada: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace, Verónica Falcón

Charlie (Reynor) i Larissa (Costa) Cannonowie to para, która lata temu żyła w Egipcie. On jako telewizyjny korespondent z ambicjami, ona jako pielęgniarka. Gdy do tego dodać dwójkę dzieci i kolejne w drodze - jakby to młodzież powiedziała, "czilera utopia". Ten stan zostaje jednak przerwany, gdy córka pary, Katie zostaje porwana przez tajemniczą kobietę. Po latach rodzicielskiej zgryzoty dochodzi do przełomu, a dziewczynka (Grace) zostaje odnaleziona. Problem jest jednak następujący: dotychczasowym miejscem pobytu Katie był przedwieczny sarkofag, a ona sama przechodzi przerażającą przemianę.

REKLAMA

2. Obsesja

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 109 minut

Reżyseria: Curry Barker

Obsada: Inde Navarette, Michael Johnston, Cooper Tomlinson

Prawdopodobnie jeden z najlepszych horrorów, jakie widziałem ostatnio i jakie z pewnością zapamiętam na długo. Bear (Michael Johnston) to wycofany chłopak, który spędza czas ze swoją paczką w postaci Nikki (wybitna w tej roli Navarette), Iana (Tomlinson) i Sarah (Megan Lawless). Pierwsza z wymienionych ma dla bohatera szczególne znaczenie - jest w niej bowiem bardzo zakochany. Po nieudanym i niezręcznym podejściu do tematu w rozmowie, decyduje się użyć dziwaczne zabawki: wierzbowej różdżki, której instrukcja na opakowaniu głosi: "wypowiedz życzenie, złam ją w pół, a to, czego chcesz, się spełni". Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, by domyślić się, czego życzy sobie Bear, oraz że życzenie obróci się przeciwko niemu w dość radykalny sposób.

REKLAMA

1. 28 lat później - Część 2: Świątynia kości

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 109 minut

Reżyseria: Nia DaCosta

Obsada: Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman

Gdy Nia DaCosta przejmowała stery od Danny'ego Boyle'a, miałem w głowie sporo znaków zapytania. Niepotrzebnie - "Świątynia kości" to doskonały film, fantastycznie kontynuujący historię opowiedzianą nam w poprzedniej odsłonie. Spike (Williams), którego już poznaliśmy, stał się częścią brutalnej, kilkuosobowej sekty, której przewodzi charyzmatyczny Sir Lord Jimmy Crystal (O'Connell). Trzyma się z nimi bardziej ze strachu oraz braku wyboru niż z chęci, jednak udaje mu się być w miarę blisko z jedną z członkiń bandy, Jimmy Ink (Kellyman). W tym samym czasie doktor Kelson (Fiennes) opiekuje się Świątynią Kości, a jego codzienną rutynę wypełniają spotkania z Samsonem (Chi Lewis-Parry). Pomiędzy lekarzem a wspomnianym Alfą nawiązuje się nić porozumienia, która okaże się kluczowa dla badań doktora, mających na celu znalezienie lekarstwa na wirusa. Jego ścieżki przetną się również z sektą Jimmych, co doprowadzi do brutalnej konfrontacji.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 23.05.2026 17:55

Ładowanie...

REKLAMA