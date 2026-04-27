Nowy odcinek Stamtąd dał nam najmocniejszą scenę w historii serialu

Ładowanie...

W 2. odcinku pt. „Fray”, Boyd musi zmierzyć się z tym, co zrobił Elginowi, Acosta stopniowo traci kontrolę nad sobą, Julie testuje swoje nowe zdolności razem z Randalem, a w okrutnym zwrocie akcji Jim... wraca do domu.



Następnego ranka „ojciec” Sophii zostaje odnaleziony martwy, a jego „córka” wydaje się zdruzgotana. A przynajmniej przekonująco udaje, płacząc w ramionach Kenny’ego. Za fasadą skrywa się bowiem Człowiek w Żółci.

Stamtąd, sezon 4., odcinek 2. Co tu się wydarzyło?

Tymczasem Boyd próbuje nakłonić Elgina do kłamstwa na temat tego, w jaki sposób stracił oko i co stało się z jego ręką. Trzeba podtrzymać morale: prawda nie zostałaby dobrze przyjęta. Boyd jasno daje do zrozumienia, że jeśli Elgin odmówi, powie wszystkim, że to on zabił Tillie. Oboje dochodzą do niepewnego porozumienia.



Rankiem na znaku motelu bohaterowie odnajdują zakrwawiony worek. Ponieważ Jim wciąż jest uznawany za zaginionego, jego dzieci - Ethan i Julie - zaczynają krzyczeć. W efekcie zostają odprowadzone dalej, gdy reszta zdejmuje pakunek, obawiając się najgorszego. W środku znajdują jednak części ciał kozy i barana.



Ethan i Julie trafiają do stodoły - i to właśnie tam ciało Jima zostaje wystawione na widok mieszkańców. Na ścianie widnieje napis: „Wiedza ma swoją cenę”. Jade uważa, że wiadomość jest skierowana do niego i Tabithy, ponieważ odkryli, że są reinkarnacjami dawnych mieszkańców miasteczka. Prosi więc Boyda o rozmowę i dzieli się swoimi odkryciami, łącząc nawiedzone dzieci oraz słowo „Anghkooey” (oznaczające „pamiętaj”) z powtarzającym się cyklem, który wiąże go i Tabithę z miasteczkiem. Jego zdaniem to właśnie poszukiwanie odpowiedzi sprowokowało śmiertelne konsekwencje, w tym śmierć Jima. Wygląda na to, że dążenie do prawdy wywołuje odwet sił działających w tle.

Tabitha, zdruzgotana stratą, w wyjątkowo smutnej scenie odwiedza ciało Jima, by się pożegnać:

Kochałam cię od pierwszej chwili, kiedy cię zobaczyłam. (...) Jak mam sobie z tym poradzić bez ciebie? Będzie dobrze z Julie i Ethanem. Nie wiem jak, ale znajdę sposób, żeby się nimi zająć i ochronić



- mówi.

Rozwścieczona tym, co Boyd zrobił Elginowi, wściekła z powodu uwięzienia w przeklętym miasteczku i doprowadzona do granic wytrzymałości Acosta kradnie karetkę i próbuje uciec. Siedząca obok Kristi próbuje ją uspokoić, ale była policjantka jeździ w kółko, nie mogąc - rzecz jasna - wyrwać się z pętli. Wreszcie Boyd zatrzymuje karetkę przy pomocy kolczatki i zakłada Acostcie kajdanki.

Tymczasem Julie rusza na własną „misję poboczną” z Randalem, testując swoje zdolności storywalkingu w desperackiej próbie uratowania ojca. Prosi go, by wrócił z nią do ruin, a tam wpada w stan, który dla niego wygląda jak atak padaczki. W rzeczywistości Julie przenosi się do innego momentu w czasie, wracając do chwili, gdy jej ojciec jeszcze żył - tylko po to, by zostać zaatakowaną przez jedno z miasteczkowych stworzeń.



Po makabrycznym odkryciu w stodole Victor wpada w stan silnego niepokoju, sugerując, że wie więcej, niż dotąd ujawniał. Wzburzony i roztrzęsiony wybucha na swojego ojca, Henry’ego, twierdząc, że nigdy nie powinien był tu przyjeżdżać. Victor wie też, kto napisał wiadomość na ścianie i ostrzega pozostałych: „On zabiera wszystko, co dobre”.



Pogrążony w żałobie Ethan rusza sam do wraku rodzinnego kampera, by odzyskać radio CB. Tam spotyka swojego zmarłego ojca, Jima. Jim każe Ethanowi wspierać matkę i siostrę. Wspomina noc ich przyjazdu i sen Ethana.



„To tu jest i musisz je znaleźć” - mówi. Po chwili znika. Tabitha odnajduje Ethana, który właśnie otrzymał nowe zadanie do wykonania.

Michał Jarecki 27.04.2026 14:29

Ładowanie...