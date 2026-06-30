Ile odcinków będzie liczył 5. sezon Stamtąd? To skomplikowane

„Stamtąd” zupełnie zawróciło w głowie widzom. Serial wyprodukowany przez MGM+ szturmem podbił telewizory i wyobraźnię widzów. Z niszowej ciekawostki stał się fenomenem. Wszystko to za sprawą umiejętnego zarządzania informacjami. Powiedziałem informacjami? Chodziło mi o zagadki.



Twórcy w każdym kolejnym odcinku i sezonie, gdy już rozwiążą jakąś tajemnicę, zaraz wrzucają kolejne dwie. Doprowadziło to do sytuacji, w której serial tak bardzo napuchł od teorii i zagadek, że twórcy będą mieli niemały problem z domknięciem wszystkich wątków. Stąd właśnie wzięła się teoria, że finałowy sezon będzie znacznie dłuższy.

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Stamtąd – ile odcinków będzie liczył 5. sezon?

Wszystkie dotychczasowe sezony „Stamtąd” liczyły po 10 odcinków. Jak będzie w przypadku 5. sezonu? To skomplikowane.



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W środku emisji 4. sezonu pojawiły się spekulacje, że kolejna seria może liczyć aż 13 epizodów. Skąd wzięły się te przypuszczenia? Fani zgromadzeni w pobliżu społeczności serialu w serwisie Reddit przeglądali dokumenty dotyczące produkcji i zauważyli, że czas kręcenia finałowej serii jest dłuższy niż dotychczas. Z wyliczeń bardzo szybko wyszło im, że w tym czasie można by dograć 3 dodatkowe epizody. Dalej temat podchwycili internetowi twórcy, którzy wiedzą, jak duży potencjał ma każdy, drobny nawet, news o „Stamtąd”.

Tak narodziła się plotka, która nie doczekała się oficjalnego potwierdzenia ani od twórców „Stamtąd”, ani od MGM+.

Dłuższy czas kręcenia serialu może oznaczać, że twórcy dostali po prostu więcej przestrzeni na pracę. Ale niekoniecznie. Bardzo możliwe bowiem jest, że rzeczywiście serial będzie trochę dłuższy. Może otrzymać więcej odcinków, ale może również zwiększyć się ogólny czas trwania sezonu. Nie byłbym zaskoczony, gdyby okazało się, iż ostatni epizod będzie trwał ponad godzinę.

Zwłaszcza że jak wspominałem wcześniej – liczba wątków jest naprawdę pokaźna, a znając tempo serialu, może być trudno dowieźć satysfakcjonujący finał. Możliwe jest jednak, że MGM+ będzie chciał wycisnąć „Stamtąd” jak cytrynę i chętnie skorzysta z okazji, aby przytrzymać widzów przy sobie przez kilka dodatkowych tygodni. Choć tendencja na rynku jest raczej odwrotna (zwykle ostatnie sezony są krótsze, ze względu na rosnące koszty), to „From” jest serialem po prostu tanim, a MGM+ nic głośniejszego nie ma.

Więcej o "Stamtąd" poczytasz na Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.