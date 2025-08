USS Enterprise właśnie wylądował - recenzja 3. sezonu Star Trek: SNW

„Star Trek” przeżywa w ostatnich latach istny renesans, a widzowie są wręcz zasypywani kolejnymi produkcjami z tego uniwersum. Teraz, z lekkim opóźnieniem względem zachodniej premiery, dotarł do nas 3. sezon serii o podtytule „Strange New Worlds”, będącej prequelem do tego „Star Trek: The Original Series”. Osadzony w czasach, gdy USS Enterprise dowodził kapitan Christopher Pike, a nie James T. Kirk.