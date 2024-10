11 seriali na które składa się blisko tysiąc odcinków oraz 13 pełnometrażowych filmów to sporo materiału nawet jak na uniwersum rozwijane od dekad. Nic nie wskazuje zaś na to, by właściciele praw autorskich do marki „Star Trek” mieli dać fanom odpocząć. Seriale animowane „Star Trek: Lower Decks” i „Star Trek: Prodigy” oraz aktorski „Star Trek: Strange New Worlds” czekają kolejne sezony.