SkyShowtime świętuje dzień "Star Treka"! Ten prezent od platformy będziecie oglądać długo i pomyślnie

Historia "Star Treka" sięga 1966 roku, kiedy to w telewizji zadebiutował oryginalny serial. Doczekał się co prawda tylko trzech sezonów (łącznie 79 odcinków), ale przeznaczeniem samej marki było stać się popkulturowym fenomenem. Nadeszły filmy kinowe, kolejne seriale, animacje, merch, komiksy, gry - wszystko, co tylko mogło. Na punkcie franczyzy, która ciągle przecież się rozrasta, oszaleli fani z całego świata.



SkyShowtime, który w naszym kraju jest domem najnowszej odsłony franczyzy ("Nieznane nowe światy"), właśnie znacząco poszerzył swoją kolekcję należących do niej tytułów. Nie bez powodu stało się to właśnie dzisiaj. 8 września przypada bowiem rocznica amerykańskiej premiery oryginalnego serialu "Star Trek", a tym samym święto popularnej marki.



Na Spider's Web regularnie piszemy o "Star Treku":