Wyciekają informacje o nowym filmie Star Wars. Gosling jak Han Solo

Na premierę widowiska „Star Wars: Starfighter” jeszcze trochę poczekamy, ale już teraz do sieci zaczynają spływać pierwsze informacje dotyczące fabuły. Nie są to, rzecz jasna, wieści oficjalne, ale pochodzą od wiarygodnego, w przeszłości dostarczającego wielu ostatecznie potwierdzonych przecieków informatora - MakingStarWars.



Co wiemy o nowym filmie?

Star Wars Starfightrer - przecieki fabularne. Co wiemy o nowych Gwiezdnych wojnach?

Ryan Gosling wciela się w postać o imieniu Cade, natomiast Flynn Gray gra bohatera, którego imię brzmi prawdopodobnie Rone lub Ronin. Na razie nie wiadomo, czy któraś z tych postaci posiada nazwisko. Flynn Gray posługuje się w filmie amerykańskim akcentem.



Według MakingStarWars Cade jest typem awanturnika przypominającego Hana Solo. Nosi również naszyjnik, który ma odegrać istotną rolę w fabule. We wczesnych wersjach scenariusza Cade był najlepszym przyjacielem ojca bohatera granego przez Flynna Graya. Z kolei Amy Adams ma wcielić się w matkę chłopca - nie odegra jednak zbyt dużej roli.



Zadaniem postaci Goslinga jest bezpieczne przetransportowanie młodego bohatera na nową planetę o nazwie Adaria, gdzie znajduje się akademia oraz schronienie dla Jedi (zgadza się: akcja rozgrywa się już po Epizodzie IX, w najmniej dotychczas eksploatowanym okresie). Według źródła Gosling i Gray mają świetną ekranową chemię. Reżyser Shawn Levy ma zresztą duże doświadczenie w pracy z młodymi aktorami, co udowodnił przy serialu „Stranger Things”.

Nowa planeta Jedi

Adaria została opisana jako bujna, zielona planeta, której krajobrazy kontrastują z błotnistym terenem. Inspiracją dla jej wyglądu była estetyka Azji Wschodniej, a zabudowę tworzą chaty przypominające styl tiki. Na planie zdjęciowym zauważono również ogromne mechaniczne konstrukcje, które mogą być elementami podwozi statków kosmicznych.



Wcześniej informowano, że Tom Cruise pojawił się na planie, gdzie kręcono scenę pojedynku na miecze świetlne w błotnistym otoczeniu - to on osobiście ją wyreżyserował. Teraz wiadomo, że sekwencja ta rozgrywa się właśnie na Adarii.



Na planecie przebywają również Jedi. Według przecieków przypominają oni padawanów, podobnych do Obi-Wana Kenobiego i Anakina Skywalkera pod koniec filmu „Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo”.

Pojedynek na miecze świetlne

Mia Goth oraz Aaron Pierre mają stoczyć na Adarii pojedynek na miecze świetlne. Według przecieków postać grana przez Pierre'a jest w jakiś sposób związana z tamtejszym sanktuarium Jedi; być może jest jednym z członków odbudowanego Zakonu.



Pojawiły się również informacje o roli Evy Mendes, prywatnie żony Ryana Goslinga, która przed laty zrezygnowała z aktorstwa. Portal Bespin Bulletin słyszał o jej udziale już wcześniej, ale dotąd nie publikował tych doniesień. Mendes ma zagrać postać o imieniu Belle - efektownie wystylizowaną właścicielkę kantyny. Nie będzie człowiekiem, ponieważ ma aż 650 lat. Jej kostium składa się ze złotych obcisłych spodni, gorsetu oraz złotej peleryny.

Film jest w trakcie montażu

W ostatnich tygodniach fragmenty „Star Wars: Starfighter” pokazano za zamkniętymi drzwiami uczestnikom targów CineEurope. Aktor Matt Smith ujawnił natomiast, że film został już zmontowany do postaci kompletnej, nadającej się do obejrzenia wersji roboczej.



Do premiery „Star Wars: Starfighter” w kinach i salach IMAX pozostało dziesięć miesięcy, a wraz z kolejnymi przeciekami zainteresowanie filmem wśród fanów nieustannie rośnie. Fani mają wielką nadzieję na powrót marki do formy.



Czekamy. Premiera 28 maja 2027 r.

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