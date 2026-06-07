Najlepsze filmy Stevena Spielberga. 13 kultowych tytułów

Choć Steven Spielberg ma już tzw. wysoki kod (za chwilę skończy 80 lat), jego zapał do pracy jest wciąż mocny. Za kilka dni świat ujrzy jego najnowsze dzieło. "Dzień objawienia" ma stanowić swego rodzaju powrót do korzeni i konfrontację reżysera z ideą istnienia innych form życia we wszechświecie. W filmie splatają się losy trójki bohaterów: prezenterki pogody (Emily Blunt), która zaczyna mówić na żywo tajemniczym językiem, młodego analityka ds. cyberbezpieczeństwa Daniela (Josh O'Connor), który orientuje się, że rozumie tę niecodzienną mowę, oraz agenta Scanlona (Colin Firth), który próbuje nie dopuścić do ujawnienia prawdy.

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Najlepsze filmy Stevena Spielberga. TOP 13

Postanowiłem wybrać najważniejsze i najlepsze filmy, które dotychczas nakręcił Spielberg. Oczywiście, jest to zestawienie czysto subiektywne i niewykluczone, że pominie ono kilka "świętych tytułów" reżysera. Już wkrótce dowiemy się, czy "Dzień objawienia" trafi do czołówki jego dzieł - 10 czerwca trafi on do kin. Tymczasem przedstawiam 13 filmów Spielberga, które mają specjalne miejsce w moim sercu.

13. Monachium

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 164 minuty

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, Geoffrey Rush

Każdy przynajmniej średnio zorientowany fan sportu i historii pamięta wydarzenia z Letnich Igrzysk Olimpijskich 1972 w Monachium. Wówczas doszło do wstrząsu na skalę światową - 5 września tego roku doszło do zamachu terrorystycznego, w ramach którego grupa Palestyńczyków z organizacji Czarny Wrzesień wdarła się do wioski olimpijskiej i wzięła izraelskich sportowców jako zakładników. Film Spielberga opowiada historię oddziału specjalnego, której zadaniem jest "zdjęcie" kluczowych działaczy tej grupy.

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12. E.T.

Rok produkcji: 1982

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Henry Thomas, Dee Wallace, Peter Coyote, Drew Barrymore

Elliott Taylor (Thomas) to chłopiec mieszkający w Kalifornii, który głęboko przeżywa rozwód rodziców. Wkrótce, w niespodziewanych okolicznościach, chłopak orientuje się, że dziwne stworzenie znajduje się w szopie przy jego domu. Choć Elliott początkowo jest przestraszony, między dzieckiem a kosmitą zawiązuje się silna przyjaźń. Tytułowemu obcemu grozi jednak niebezpieczeństwo ze strony poszukujących go agentów rządu USA.

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11. Park jurajski

Rok produkcji: 1993

Czas trwania: 127 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough

Kto wie, czy nie jeden z najważniejszych filmów drugiej połowy XX wieku. To jeden z najbardziej dochodowych tytułów w historii kina - ale czy ktokolwiek jest tym faktem zdziwiony? Milioner John Hammond (Attenborough), właściciel przedsiębiorstwa InGen, stworzył na bezludnej wyspie Isla Nublar niezwykły park rozrywki, w którym odtworzone są warunki panujące przed milionami lat, a główną atrakcją parku są prawdziwe dinozaury. Aby doszło do otwarcia parku, potrzebna jest kontrola. Na wyspę w tym celu przybywają m.in. paleontolodzy Allan Grant (Neill) i Ellie Sattler (Dern) i matematyk Ian Malcolm (Goldblum). Z czasem okazuje się, że bohaterowie znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

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10. Wojna światów

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Tim Robbins

To ta prawdziwa i najlepsza "Wojna światów", nie aoglądalne popłuczyny z Ice Cubem w roli głównej. Jeden z grupy filmów, które w dzieciństwie mnie naprawdę przerażały i wpędzały w dyskomfort. Główną postacią tej historii jest Ray (Cruise), któremu daleko do miana idealnego ojca. Jego była właśnie zostawiła mu pod opieką dzieci - syna Robbiego i córkę Rachel (Chatwin i Fanning). Wkrótce Ray staje się świadkiem niezwykłego wydarzenia, które z czasem prowadzi do przerażającej konkluzji - Ziemię zaatakowali kosmici, którzy nie cofną się przed niczym, by wybić cywilizację w pień. Ray musi ochronić swoją rodzinę, nim będzie za późno.

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9. Czwarta władza

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk

Klasyk przypominający dawną siłę dziennikarstwa papierowego i zaglądający za jego kulisy. Akcja filmu dzieje się w 1971 roku, kiedy Daniel Ellsberg (Matthew Rhys), analityk pracujący dla rządu USA, przekonuje się o oszustwach rządu USA ws. zaangażowania w wojnę w Wietnamie. Podejmuje decyzję o skopiowaniu udowadniających to dokumentów i przekazaniu ich dziennikarzom New York Times. O sprawie dowiadują się redaktor Washington Post, Ben Bradlee (Hanks) oraz zarządzająca gazetą po śmierci poprzedniego właściciela i zarazem jej męża, Katherine Graham (Streep). Bradlee walczy, by zdobyć kopie dokumentów, jednak nad Washington Post wisi topór w postaci federalnego zakazu, narażającego potencjalnych publikujących na poważne oskarżenia.

8. Lincoln

Rok produkcji: 2012

Czas trwania: 150 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Daniel Day-Lewis, Sally Field, Tommy Lee Jones, David Strathairn

Spielberg słynie z tego, że lubi zagłębiać się w historię. Jednym z dowodów na to, że robi to świetnie, jest "Lincoln" - znakomite dzieło, którego głównym bohaterem jest były prezydent Stanów Zjednoczonych (nagrodzony Oscarem za tę rolę Daniel Day-Lewis). Akcja rozgrywa się w 1865 roku, w ostatnich miesiącach wojny secesyjnej. Lincoln próbuje przekonać członków Kongresu, by ci poparli poprawkę znoszącą niewolnictwo w kraju.

7. Złap mnie, jeśli potrafisz

Rok produkcji: 2002

Czas trwania: 141 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen

Energiczne i zabawne kino, bazującej na historii prawdziwego człowieka. Frank Abagnale jr (DiCaprio) to młody i niezwykle sprawny oszust, który postanawia podszywać się pod pilota. Dzięki skutecznemu podrabianiu dokumentów wyłudza duże kwoty pieniędzy i prowadzi lekki, spokojny tryb życia. Nic jednak nie trwa wiecznie - w końcu oszustwa dokonywane przez Franka zwracają uwagę FBI. Na czele pościgu za Abagnalem staje agent Carl Hanratty (Hanks), który z czasem przekonuje się, jak mocny jest jego przeciwnik.

6. Indiana Jones i ostatnia krucjata

Rok produkcji: 1989

Czas trwania: 127 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody, Denholm Elliott

Przez wielu (i przeze mnie chyba też) uznawany za jeden z najlepszych filmów z Indianą Jonesem w roli głównej. Stężenie talentu na ekranie w przypadku "Ostatniej krucjaty" jest niemożliwie wielkie - w rolę ojca słynnego posiadacza bicza wciela się sam Sean Connery. Indi otrzymuje propozycję dołączenia do ekspedycji poszukującej Świętego Graala. Nie chce brać w tym udziału, jednak zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, że jego dawno niewidziany ojciec Henry, będący częścią misji, zaginął.

5. West Side Story

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 156 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno

Choć w głowach wielu kinomanów ten tytuł kojarzy się bardziej z filmem z 1957 roku, to w moich oczach musical w wykonaniu Spielberga ma w sobie jeszcze większe pokłady magii, o którą mi chodzi, gdy szukam dobrego kina. Szkielet fabuły jest jednak sprawdzony - oto Nowy Jork jest zdominowany przez wojnę gangów złożonych z młodych ludzi. W tle starć stopniowo rodzi się uczucie między wywodzącymi się z odmiennych światów Tonym (Elgort) i Marią (Zegler).

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4. Szczęki

Rok produkcji: 1975

Czas trwania: 124 minuty

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss

Choć nie jest to debiut Stevena Spielberga, to z pewnością pierwszy wielki sukces, okupuiony długą i trudną pracą. Film opowiada historię Martina Brody'ego (Scheider) - komendanta policji, który dostrzega zagrożenie spowodowane przez obecność rekinów niedaleko plaży Amity Island. Podczas, gdy gliniarz chce doprowadzić do ich zamknięcia, i tym samym ochronienia ludzi, burmistrz nie chce takiego obrotu spraw ze względu na możliwe straty dla lokalnej gospodarki. Gdy dochodzi do kolejnych tragedii, Brody łączy siły z oceanologiem Mattem Hooperem (Dreyfuss) i zawodowym łowcą rekinów Quintem (Shaw), by pokonać bestię.

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3. Szeregowiec Ryan

Rok produkcji: 1998

Czas trwania: 169 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns

Nie skłamię, określając ten film jako jeden z najważniejszych w całej historii kina wojennego. Akcja "Szeregowca Ryana" rozgrywa się w końcówce II wojny światowej, kiedy rozpoczyna się operacja Overlord, polegająca na lądowaniu dowodzonych przez kapitana Millera (Hanks) alianckich sił w Normandii. Generał George Marshall, przebywający w Waszyngtonie, dowiaduje się, że w ciągu ostatniego tygodnia trzech z czterech synów rodziny Ryan zginęło w akcji, a czwarty syn (tytułowy bohater, grany przez Matta Damona) jest gdzieś w Normandii - wylądował tam ze swoją dywizją. Miller dostaje rozkaz organizacji misji ratunkowej z zadaniem odnalezienia żołnierza.

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2. Lista Schindlera

Rok produkcji: 1993

Czas trwania: 195 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall

Zaraz po klasyku kina wojennego - klasyk kina historycznego, zwłaszcza tej "gałęzi" poświęconej Zagładzie. Centralną postacią, jak nietrudno się domyślić, jest tu Oskar Schindler (jedna z najlepszych ról Neesona w karierze), niemiecki przedsiębiorca, który zakłada w Krakowie fabrykę. Schindler, widząc pogarszającą się sytuację Żydów i postępujące nazistowskie plany unicestwienia tej ludności, decyduje się uratować choć niektórych i wykupić ich jako pracowników do swojej fabryki.

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1. Fabelmanowie

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 151 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen

To zapewne dość niepopularny wybór, natomiast nie mogłem wybrać inaczej. Oglądanie owego filmu było dla mnie niezapomnianym, magicznym kinofilskim przeżyciem. "Fabelmanowie" to de facto autobiografia samego Spielberga, jego rozliczenie się nie tylko z życiem rodzinnym, ale przede wszystkim spojrzenie na narodziny własnej reżyserskiej pasji. Głównym bohaterem nie jest jednak chłopak imieniem Steven, a Sammy (LaBelle) - młody chłopak, który wcześnie zainteresował się kinem, a teraz praktykuje tę pasję jako młody reżyser. Jego miłość do kina przeplata się z domowymi trudami, zwłaszcza gdy niechcący odkrywa rodzinną tajemnicę.

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Adam Kudyba 07.06.2026 16:28

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