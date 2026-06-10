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Straszny film jednak nie uderza we wszystkich. Twórcy wycięli ten żart

Od ubiegłego piątku na ekranach kin można już oglądać "Straszny film". Szósta część serii wzbudziła spore zainteresowanie publiczności - okazuje jednak, że twórcy ostatecznie nie spełnili swojej obietnicy uderzania we wszystkich.

Adam Kudyba
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straszny film cindy zart
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Tegoroczny "Straszny film" to nie tylko wielki powrót prawdopodobnie najsłynniejszej współczesnej serii parodii, ale również braci Wayans, którzy, oprócz aktorskiego występu, również współtworzyli pierwsze dwie części. Szósta część wychodzi w momencie, kiedy "klasyczne parodie" raczej nie mają swojego prime time'u. To dla Wayansów spora szansa, by wbić się w tę przestrzeń, spuścić nieco powietrza z balonika i zaserwować widzom głupawą i jednocześnie zabawną rozrywkę. Czy wykorzystali tę okazję? O jednoznaczną odpowiedź ciężko, natomiast wiemy już, że w jednym sobie mocno zaprzeczyli.

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Straszny film nie taki "bez granic". Ocenzurowano żart o Pierwszej Damie

Akcja filmu rozgrywa 26 lat po tym, jak czwórce przyjaciół udało się ujść z życiem przed zamaskowanym zabójcą przypominającym Ghostface’a. Grupa ponownie staje się celem tajemniczego mordercy. Cindy (Anna Faris), Brenda (Regina Hall), Ray (Shawn Wayans) i Shorty (Marlon Wayans) muszą jeszcze raz połączyć siły, by ujść z życiem.

Powrót "Strasznego filmu" był, bądź co bądź, niemałym zaskoczeniem. Z czasem jednak okazał się jak najbardziej realny, a kampania marketingowa, parodiująca m.in. plakaty innych horrorów, okazała się skuteczna. Ludzie zwrócili uwagę na film, poszli na niego, a dzięki temu szósta część wykręciła najlepsze wyniki otwarcia w box office w historii całej serii.

Co ważne, "Straszny film" powstał dla Paramount Pictures. To nie powinno w żaden sposób dziwić, także na poziomie, który fachowo określa się jako ideologiczny. Wayansowie od dawna zapowiadali, że planują rozprawić się z tzw. "kulturą woke" i nie zamierzają pomijać kogokolwiek w wyśmiewaniu się. To wyraźnie wpisuje się w linię myślową Davida Ellisona - od niedawna szefa studia, a przy tym trzymającego się blisko prezydenta Stanów Zjednoczonych.

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Widzieliśmy to chociażby w pierwszym zwiastunie, gdzie żartowano z zaimków, z drugiej strony zaś, w innej ze scen Cindy powiedziała, że nie wie, czy jej wolno przytulić Brendę, bo jest teraz republikanką i powinna być rasistką. Teraz okazuje się, że główna bohaterka, grana przez Annę Faris, zażartowała z samej Pierwszej Damy USA, Melanii Trump. Widz jednak tego nie zobaczy - żart nie znalazł się bowiem w ostatecznej wersji "Strasznego filmu". Czego dotyczył?

Jak możemy przeczytać w rozmowie z Dexerto, filmowa Cindy miała zażartować z "Be Best" - inicjatywy Melanii Trump z 2018 roku, która powstała w celu zwalczania cyberprzemocy. Spotkała się jednak z dość dużymi drwinami - zwłaszcza z uwagi na to, co mąż Melanii, Donald Trump, wyczynia w mediach społecznościowych i jakiego języka używa. W pewnym momencie bohaterka Faris miała siedzieć w aucie, patrzeć w lusterko i mówić do siebie "Be best, Cindy Campbell, be best" (pol. "bądź najlepsza, Cindy Campbell, bądź najlepsza"). Aktorka wcielająca się w tę rolę stwierdziła, że chciała, by Cindy była przedstawiona jako uosobienie MAGA, typowa zwolenniczka Trumpa:

Taka osoba, którą widywało się przed Walmartem podczas kwarantanny i wzbudzała istne szaleństwo.

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Czy to się udało? Widzowie, którzy obejrzeli już film, mogą to najlepiej ocenić. Biorąc jednak tę sytuację pod uwagę, deklaracje Wayansów o "uderzaniu we wszystkich" nie do końca się sprawdziły. Czyżby deklaratywni niszczyciele "kultury woke" obawiali się wypuścić żartu o osobie ze środowiska, z którym powiązany jest szef studia? Być może uznali, że nie chcą wykonać pewnej czynności fizjologicznej we własnym gnieździe.

"Straszny film" w kinach" od 5 czerwca.

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Adam Kudyba
10.06.2026 10:06
Tagi: parodiaStraszny film
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