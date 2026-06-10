Straszny film jednak nie uderza we wszystkich. Twórcy wycięli ten żart
Od ubiegłego piątku na ekranach kin można już oglądać "Straszny film". Szósta część serii wzbudziła spore zainteresowanie publiczności - okazuje jednak, że twórcy ostatecznie nie spełnili swojej obietnicy uderzania we wszystkich.
Tegoroczny "Straszny film" to nie tylko wielki powrót prawdopodobnie najsłynniejszej współczesnej serii parodii, ale również braci Wayans, którzy, oprócz aktorskiego występu, również współtworzyli pierwsze dwie części. Szósta część wychodzi w momencie, kiedy "klasyczne parodie" raczej nie mają swojego prime time'u. To dla Wayansów spora szansa, by wbić się w tę przestrzeń, spuścić nieco powietrza z balonika i zaserwować widzom głupawą i jednocześnie zabawną rozrywkę. Czy wykorzystali tę okazję? O jednoznaczną odpowiedź ciężko, natomiast wiemy już, że w jednym sobie mocno zaprzeczyli.
Straszny film nie taki "bez granic". Ocenzurowano żart o Pierwszej Damie
Akcja filmu rozgrywa 26 lat po tym, jak czwórce przyjaciół udało się ujść z życiem przed zamaskowanym zabójcą przypominającym Ghostface’a. Grupa ponownie staje się celem tajemniczego mordercy. Cindy (Anna Faris), Brenda (Regina Hall), Ray (Shawn Wayans) i Shorty (Marlon Wayans) muszą jeszcze raz połączyć siły, by ujść z życiem.
Powrót "Strasznego filmu" był, bądź co bądź, niemałym zaskoczeniem. Z czasem jednak okazał się jak najbardziej realny, a kampania marketingowa, parodiująca m.in. plakaty innych horrorów, okazała się skuteczna. Ludzie zwrócili uwagę na film, poszli na niego, a dzięki temu szósta część wykręciła najlepsze wyniki otwarcia w box office w historii całej serii.
Co ważne, "Straszny film" powstał dla Paramount Pictures. To nie powinno w żaden sposób dziwić, także na poziomie, który fachowo określa się jako ideologiczny. Wayansowie od dawna zapowiadali, że planują rozprawić się z tzw. "kulturą woke" i nie zamierzają pomijać kogokolwiek w wyśmiewaniu się. To wyraźnie wpisuje się w linię myślową Davida Ellisona - od niedawna szefa studia, a przy tym trzymającego się blisko prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Widzieliśmy to chociażby w pierwszym zwiastunie, gdzie żartowano z zaimków, z drugiej strony zaś, w innej ze scen Cindy powiedziała, że nie wie, czy jej wolno przytulić Brendę, bo jest teraz republikanką i powinna być rasistką. Teraz okazuje się, że główna bohaterka, grana przez Annę Faris, zażartowała z samej Pierwszej Damy USA, Melanii Trump. Widz jednak tego nie zobaczy - żart nie znalazł się bowiem w ostatecznej wersji "Strasznego filmu". Czego dotyczył?
Jak możemy przeczytać w rozmowie z Dexerto, filmowa Cindy miała zażartować z "Be Best" - inicjatywy Melanii Trump z 2018 roku, która powstała w celu zwalczania cyberprzemocy. Spotkała się jednak z dość dużymi drwinami - zwłaszcza z uwagi na to, co mąż Melanii, Donald Trump, wyczynia w mediach społecznościowych i jakiego języka używa. W pewnym momencie bohaterka Faris miała siedzieć w aucie, patrzeć w lusterko i mówić do siebie "Be best, Cindy Campbell, be best" (pol. "bądź najlepsza, Cindy Campbell, bądź najlepsza"). Aktorka wcielająca się w tę rolę stwierdziła, że chciała, by Cindy była przedstawiona jako uosobienie MAGA, typowa zwolenniczka Trumpa:
Taka osoba, którą widywało się przed Walmartem podczas kwarantanny i wzbudzała istne szaleństwo.
Czy to się udało? Widzowie, którzy obejrzeli już film, mogą to najlepiej ocenić. Biorąc jednak tę sytuację pod uwagę, deklaracje Wayansów o "uderzaniu we wszystkich" nie do końca się sprawdziły. Czyżby deklaratywni niszczyciele "kultury woke" obawiali się wypuścić żartu o osobie ze środowiska, z którym powiązany jest szef studia? Być może uznali, że nie chcą wykonać pewnej czynności fizjologicznej we własnym gnieździe.
"Straszny film" w kinach" od 5 czerwca.
Czytaj więcej na Spider's Web:
- Top Gun Maverick to słaby film. Tak przekonuje słynny reżyser
- Takich komedii już się nie kręci. Biurowy romans Netfliksa to podróż w czasie
- Gdzie obejrzeć Toy Story? Lista wszystkich filmów z serii
- Film o Putinie z boską obsadą ominął polskie kina. Obejrzycie go w domu
- Bezbłędny horror wleciał na HBO Max. Obiecuję: ubawicie się po pachy