Millie Bobby Brown wie, co stało się z Jedenastką w finale Stranger Things

W 2026 rok weszliśmy już po premierze finałowego odcinka "Stranger Things". Jeden z największych hitów Netfliksa dobiegł końca wzbudzając niemałe kontrowersje. Niezależnie jednak od opinii na temat ostatniego epizodu, wszyscy fani zadają sobie, co dokładnie spotkało Jedenastkę - graną przez Millie Bobby Brown bohaterkę.



5. i ostatni sezon "Stranger Things" skończył się bowiem wielką bitwą, w której główni bohaterowie powstrzymują Vecnę przed połączeniem Ziemi z Drugą Stroną. Losy Jedenastki pozostają jednak nieznane. Mimo bezpośredniej sugestii o jej śmierci, opowieść Mike'a sugeruje coś innego. Fani od finału debatują, co tak naprawdę wydarzyło się w finale.

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Stranger Things - co stało się z Jedenastką?

Millie Bobby Brown była gościnią w niedawnym odcinku podcastu "Happy, Sad, Confused". Opowiedziała w nim o tajemniczym zakończeniu "Stranger Things" i dalszych losach jej bohaterki. Zdradziła, że twórcy serialu Netfliksa bracia Duffer powiedzieli jej, co tak naprawdę spotkało Jedenastkę, ale zabronili przekazywać tę informację dalej.

Millie Bobby Brown i jej mąż Jake Bongiovi przeglądali opinie na temat tego, co w finale "Stranger Things" spotyka Jedenastkę. Zauważyli przy tym, że zdania są mocno podzielone.

Nawet cała obsada myśli, że nie żyję. Po pierwsze jest to niemiłe. To niemiłe z ich strony. Coś w tym musi być. Coś na mnie projektują. Czaję, chcecie, żeym była martwa! Ale ja proszę o nieco wiary. Miejmy trochę nadziei - mówi Millie Bobby Brown.

Wypowiedź Millie Bobby Brown to jasna sugestia, że Jedenastka jednak nie zginęła w wybuchu w finałowym odcinku "Stranger Things". Zgodnie ze złożoną twórcom obietnicą aktorka nie zdradza jednak, co dokładnie spotkało jej bohaterkę. Być może kiedyś się tego dowiemy, ale na razie pozostaje tylko się domyślać. I mieć trochę nadziei.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.