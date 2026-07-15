Dziwne spotkanie bohaterów Stranger Things. Fani będą zadowoleni

Serial "Stranger Things" doczekał się finału, ale to wcale nie oznacza, że zakończyło się uniwersum. Subskrybenci Netfliksa zobaczyli już animowany spin-off "Stranger Things. Opowieści z '85", a obecnie trwają prace nad ekranizacją brodwayowskiego spektaklu, "Stranger Things: The First Shadow". Bracia Duffer mają jednak sporo pomysłów na to, jak rozwijać uwielbiane przez widzów uniwersum i ogłosili, że pracują nad jeszcze jedną produkcją, jaką jest aktorski spin-off serialu.

W międzyczasie pojawiła się również informacja, że bohaterowie produkcji znów się spotkali. Tym razem za sprawą gry "Fortnite" i nowych skórek.

Stranger Things - skórki bohaterów wróciły do sklepu Fortnite

Na profilu użytkowniczki Shiina na X pojawiła się informacja, że w sklepie gry Fortnite pojawiły się nowe skórki z motywem "Stranger Things". Jedną z nich jest Dustin w koszulce Hellfire Club, brązowej kurtce i czapce baseballowej, a drugą - Vecna, która dla odmiany nie ma na sobie nic i brakuje mu nosa.

Nie jest to pierwsza współpraca "Stranger Things" i "Fortnite". Po raz pierwszy serial i gra połączyły siły w 2019 roku, a gracze otrzymali wówczas skórki dla wodza Hoppera i Demogorgona. W 2023 i 2025 roku pojawiły się natomiast skórki Eleven, Vecny, a także innych bohaterów serialu.

Serwis ScreenRant zdradził, że po wpisaniu kodu "Shiina", można zdobyć nowe skórki, jeśli graczom nie udało się ich wcześniej zdobyć. Cała ekipa oprócz Eleven jest natomiast przeceniona z 6800 do 3400 V-dolców. Skórka Eleven w kilku wariantach jest dodatkowo dostępna w sklepie za 1500 V-dolców. Ci, którzy chcą zdobyć skórki, powinni się w nie zaopatrzyć, póki są dostępne, ponieważ w przyszłości mogą one zniknąć ze sklepu.

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