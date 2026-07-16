Stranger Things wróciło na Netfliksa. Tak, to prawdziwe

15 lipca 2016 roku zadebiutował pierwszy odcinek serialu "Stranger Things". Tak, choć trudno w to uwierzyć, wydarzyło się to dokładnie 10 lat temu. Matt i Ross Dufferowie stworzyli serial, który przeniósł widzów do lat 80. do małego miasteczka Hawkins, skąd zniknął chłopiec. Jego przyjaciele, a także obdarzona niezwykłymi mocami dziewczynka, postanowili go odnaleźć, przypadkiem trafiając na nadprzyrodzony spisek.

Produkcja odcinkowa osiągnęła gigantyczny sukces i stała się nie tylko jednym z flagowych seriali Netfliksa, ale również światowym fenomenem. "Stranger Things" może pochwalić się nie tylko licznymi nagrodami i ponad miliardem wyświetleń, ale również wkładem w fanowską kulturę. Co roku, 6 listopada, czyli w dniu zniknięcia serialowego Willa, widzowie obchodzą Dzień Stranger Things. W podziękowaniu za zaangażowanie fanów, Netflix zdecydował uczcić 10. rocznicę serialu, publikując na platformie jego 1. sezon w zupełnie nowym wydaniu.

Stranger Things - 1. sezon wrócił na Netfliksa w specjalnej edycji VHS

Z okazji 10-lecia serialu "Stranger Things" Netflix pokazał edycję specjalną 1. sezonu. Wygląda ona tak, jakby została nagrana na kasecie VHS, dzięki czemu podczas oglądania tych odcinków można poczuć się jak w 1983 roku. Dodatkowo nowe wydanie posiada również efekty wizualne i dźwiękowe - zupełnie, jakby kasetę jeszcze przed chwilą przyniosło się z wypożyczalni kaset wideo. Dla fanów serialu to prawdziwa gratka i seans obowiązkowy.

Niewykluczone, że w tej wersji pojawią się również kolejne sezony. Bracia Duffer podkreślili, że jeśli oglądalność będzie wysoka, w ten sposób zostaną pokazane również pozostałe odsłony:

Gdyby serial "Stranger Things: istniał w Hawkins i stał na półce w wypożyczalni Family Video, wyglądałby właśnie tak - wraz z efektem pan-and-scan. A hej, jeśli wystarczająco wielu z was, nerdów, to obejrzy, może zrobimy pozostałe sezony.

Na YouTubie pojawił się również klip, w którym członkowie obsady po 10 latach od premiery 1. sezonu spotkali się ponownie i wspominali, co przez te lata działo się na planie. To z pewnością będzie wyjątkowa pamiątka nie tylko dla nich, ale również dla fanów.

Bracie Duffer dodali, że czują dziś sporo emocji:

Dzisiaj towarzyszy nam wiele emocji. Nostalgia, duma, a także odrobina smutku. Ale przede wszystkim czujemy wdzięczność - wobec naszej niesamowitej obsady, której obserwowaliśmy, jak dorastała i stawała się wspaniałymi ludźmi; wobec setek genialnych artystów, którzy poświęcili tak wiele, by ożywić tę historię; oraz wobec was, fanów, których oddanie, cierpliwość i pasja napędzały nas wszystkich przez te wszystkie lata.

Aby obejrzeć 1. sezon "Stranger Things" w specjalnej odsłonie, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę na Netfliksie "Stranger Things VHS".

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