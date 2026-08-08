Brutalny thriller uwiódł użytkowników Disney+. Takiego serialu potrzebowali
Na Disney+ wleciał nowy thriller, który z miejsca zawrócił użytkownikom w głowach. Odrzucili dla niego wszystkie inne tytuły. W topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju "Strzępy" nie mają sobie równych.
Jeśli chodzi o seriale, jeszcze do niedawna użytkowników Disney+ najbardziej zajmowała "Obsesja". Nie, nie jest to odcinkowa wersja głośnego horroru. To thriller od Hulu, w którym agent FBI tropi seryjną zabójczynię w bezlitosnym pościgu za zemstą. Subskrybentom platformy produkcja tak bardzo przypadła do gustu, że nie schodziła ze szczytu topki najchętniej oglądanych tytułów. Ta mroczna opowieść po prostu ich pochłaniała. A wręcz wciąż pochłania.
To nie jest tak, że użytkownicy Disney+ nagle przestali "Obsesję" oglądać. Co poniedziałek dostaję nowe odcinki, więc jeszcze trochę z tym serialem spędzą. Na razie jednak spadł na drugie miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Subskrybentów bardziej bowiem zajmuje ostra nowość - adaptacja głośnej powieści Breta Eastona Ellisa, która rozrywa wszystkich na tytułowe strzępy.
Disney+ - co obejrzeć?
Za "Strzępy" prócz autora literackiego oryginału odpowiada Ryan Murphy. A wiecie jak to jest z jego serialami. Jedni kochają, inni nienawidzą, a trzecich jeszcze męczą. Podobnie jest w tym wypadku, bo przecież krytycy albo wieszają na serialu psy, albo piszą peany pochwalne na jego cześć. Zdarza się, że nazywają go jedną z najlepszych adaptacji 2026 roku. Czy nie na wyrost? Być może, ale powabu komercyjnego nie można produkcji odmówić.
"Strzępy" zabierają nas do Los Angeles lat 80. Fabuła śledzi losy grupki przyjaciół - uczniów elitatarnego liceum, do którego dołącza Robert Mallory. Główny bohater podejrzewa, że nowy chłopak ma coś wspólnego z porwaniami i zabójstwami nastolatków. Dzięki temu Bret Easton Ellis z Ryanem Murphym żenią ze sobą dramat młodzieżowy i thriller. A to jest mieszanka, która od razu chwyciła użytkowników Disney+ za gardło.
W miniony czwartek na Disney+ zadebiutowały pierwsze dwa odcinki "Strzępów". Użytkownicy od razu wzięli się za oglądanie, przez co produkcja potrzebowała zaledwie jednej doby, żeby strącić "Obsesję" z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Ile czasu pobędzie na szczycie? To pytanie pozostaje otwarte.
Wszystko tak naprawdę zależy, czy przeszarżowany, przesadzony i kiczowaty styl Ryana Murphy'ego wciąż będzie przemawiał do widzów. Bo "Strzępy" się nie ograniczają. Są przestylizowane i pełno w nich seksu i przemocy. A do tego dopiero się rozkręcają. Przed nami jeszcze siedem odcinków, które będą udostępniane na Disney+ w nadchodzące czwartki. Jeśli widzowie wciągnęli się w tę opowieść, może ona spędzić na szczycie topki najpopularniejszych seriali jeszcze wiele tygodni. Finał dostaniemy przecież dopiero 10 września.
Między kolejnymi odcinkami "Strzępów" użytkowników Disney+ zajmują przede wszystkim kinowe hity. Starsze bądź nowsze. Bo w przypadku filmów triumfy aktualnie świeci "Diabeł ubiera się u Prady 2". Goni go "Spider-Man: Bez drogi do domu", a na najniższym stopniu podium topki najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych na platformie w naszym kraju znalazło się "Piep*zyć Mickiewicza 3". Tak, polska produkcja, którą jakiś czas temu mogliśmy oglądać na wielkich ekranach, cieszy się w serwisie całkiem sporym wzięciem.
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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:
- Strzępy
- Obsesja
- Dziewiąty Jedi
- Blue: kompilacje
- Pompeje: Podróż w czasie
- X-Men '97
- Punisher
- Loki
- R.J. Decker
- Genialna Morgan
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:
- Diabeł ubiera się u Prady 2
- Spider-Man: Bez drogi do domu
- Piep*żyć Mickiewicza 3
- Spider-Man: Homecoming
- Avatar: Ogień i popiół
- Avengers: Wojna bez granic
- Spider-Man: Daleko od domu
- Avengers: Koniec gry
- Hopnięci
- Avengers
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.