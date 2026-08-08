Brutalny thriller uwiódł użytkowników Disney+. Takiego serialu potrzebowali

Jeśli chodzi o seriale, jeszcze do niedawna użytkowników Disney+ najbardziej zajmowała "Obsesja". Nie, nie jest to odcinkowa wersja głośnego horroru. To thriller od Hulu, w którym agent FBI tropi seryjną zabójczynię w bezlitosnym pościgu za zemstą. Subskrybentom platformy produkcja tak bardzo przypadła do gustu, że nie schodziła ze szczytu topki najchętniej oglądanych tytułów. Ta mroczna opowieść po prostu ich pochłaniała. A wręcz wciąż pochłania.



To nie jest tak, że użytkownicy Disney+ nagle przestali "Obsesję" oglądać. Co poniedziałek dostaję nowe odcinki, więc jeszcze trochę z tym serialem spędzą. Na razie jednak spadł na drugie miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Subskrybentów bardziej bowiem zajmuje ostra nowość - adaptacja głośnej powieści Breta Eastona Ellisa, która rozrywa wszystkich na tytułowe strzępy.

Disney+ - co obejrzeć?

Za "Strzępy" prócz autora literackiego oryginału odpowiada Ryan Murphy. A wiecie jak to jest z jego serialami. Jedni kochają, inni nienawidzą, a trzecich jeszcze męczą. Podobnie jest w tym wypadku, bo przecież krytycy albo wieszają na serialu psy, albo piszą peany pochwalne na jego cześć. Zdarza się, że nazywają go jedną z najlepszych adaptacji 2026 roku. Czy nie na wyrost? Być może, ale powabu komercyjnego nie można produkcji odmówić.

"Strzępy" zabierają nas do Los Angeles lat 80. Fabuła śledzi losy grupki przyjaciół - uczniów elitatarnego liceum, do którego dołącza Robert Mallory. Główny bohater podejrzewa, że nowy chłopak ma coś wspólnego z porwaniami i zabójstwami nastolatków. Dzięki temu Bret Easton Ellis z Ryanem Murphym żenią ze sobą dramat młodzieżowy i thriller. A to jest mieszanka, która od razu chwyciła użytkowników Disney+ za gardło.

W miniony czwartek na Disney+ zadebiutowały pierwsze dwa odcinki "Strzępów". Użytkownicy od razu wzięli się za oglądanie, przez co produkcja potrzebowała zaledwie jednej doby, żeby strącić "Obsesję" z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Ile czasu pobędzie na szczycie? To pytanie pozostaje otwarte.

Wszystko tak naprawdę zależy, czy przeszarżowany, przesadzony i kiczowaty styl Ryana Murphy'ego wciąż będzie przemawiał do widzów. Bo "Strzępy" się nie ograniczają. Są przestylizowane i pełno w nich seksu i przemocy. A do tego dopiero się rozkręcają. Przed nami jeszcze siedem odcinków, które będą udostępniane na Disney+ w nadchodzące czwartki. Jeśli widzowie wciągnęli się w tę opowieść, może ona spędzić na szczycie topki najpopularniejszych seriali jeszcze wiele tygodni. Finał dostaniemy przecież dopiero 10 września.

Między kolejnymi odcinkami "Strzępów" użytkowników Disney+ zajmują przede wszystkim kinowe hity. Starsze bądź nowsze. Bo w przypadku filmów triumfy aktualnie świeci "Diabeł ubiera się u Prady 2". Goni go "Spider-Man: Bez drogi do domu", a na najniższym stopniu podium topki najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych na platformie w naszym kraju znalazło się "Piep*zyć Mickiewicza 3". Tak, polska produkcja, którą jakiś czas temu mogliśmy oglądać na wielkich ekranach, cieszy się w serwisie całkiem sporym wzięciem.

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Diabeł ubiera się u Prady 2 Spider-Man: Bez drogi do domu Piep*żyć Mickiewicza 3 Spider-Man: Homecoming Avatar: Ogień i popiół Avengers: Wojna bez granic Spider-Man: Daleko od domu Avengers: Koniec gry Hopnięci Avengers

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