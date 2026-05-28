Korzystanie z Disney+ już nie będzie takie same. Serwis usunął wygodną funkcję

Od początku swego istnienia Disney+ kusi swoich użytkowników tytułami, które należą do największych popkulturowych franczyz świata (Marvel, "Gwiezdne wojny", Pixar). W swej bibliotece ma jednak też dużo klasyków i innych skromniejszych produkcji. Oferta platformy jest ogromna, przez co bardzo łatwo się w niej zgubić bądź trafić w nie do końca interesujące nas zakamarki.



Wciąż oczywiście nie ma problemu z wyszukiwaniem treści na Disney+. Wystarczy wejść na platformę, sprawdzić "rekomendowane dla ciebie", "spodoba ci się też" czy "niedawno dodane". Kiedy jednak z tych propozycji na stronie głównej już nic więcej nas nie interesuje. Trzeba zejść głębiej. I właśnie wtedy z pomocą przychodziła funkcja, która od lat była w serwisie dostępna.

Z Disney+ zniknęła wygodna funkcja

Jeszcze do niedawna można było wejść w zakładkę z filmami lub serialami na stronie głównej Disney+ i skorzystać z funkcji sortowania alfabetycznego. Wtedy serwis wyświetlał nam filmy od A do Z. Wszystkie. Można było je do woli przewijać i przeglądać aż trafi się na interesującą nas produkcję. Z tym już koniec.

Jak podaje Collider, funkcja alfabetycznego sortowania zniknęła po cichu. Disney+ usunął ją, nikogo o tym nie informując. Stąd też nie wiadomo, kiedy dokładnie udogodnienie zniknęło i czy są plany, aby w przyszłości wróciło. Teraz na pewno go nie ma.

Użytkownicy nadal mogą przeglądać filmy i seriale według gatunku, ale bez żadnej struktury. Jak zwykle nowe albo popularne produkcje pojawiają się wyżej, podczas gdy pozostałe rzędy wypełniają wybory samej platformy bądź systemu rekomndacji.

Disney+ idzie więc w ślady Netfliksa. Streamingowy gigant niedawno wyzbył się bowiem funkcji sortowania swoich filmów i seriali alfabetycznie bądź chronologicznie. Czyli dokładnie tego samego udogodnienia, które właśnie zniknęło z serwisu Myszki Miki.

Rafał Christ 28.05.2026 20:31

