REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Korzystanie z Disney+ już nie będzie takie same. Serwis usunął wygodną funkcję

Disney+ się zmienił. Platforma postanowiła bowiem zrezygnować z funkcji, która znacznie ułatwiała wyszukiwanie filmów bądź seriali do obejrzenia. Teraz najpierw będziemy musieli przebić się przez sugestie algorytmu serwisu, albo się im poddać.

Rafał Christ
disney funkcja sortowanie co obejrzeć wyszukiwanie
REKLAMA

Od początku swego istnienia Disney+ kusi swoich użytkowników tytułami, które należą do największych popkulturowych franczyz świata (Marvel, "Gwiezdne wojny", Pixar). W swej bibliotece ma jednak też dużo klasyków i innych skromniejszych produkcji. Oferta platformy jest ogromna, przez co bardzo łatwo się w niej zgubić bądź trafić w nie do końca interesujące nas zakamarki.

Wciąż oczywiście nie ma problemu z wyszukiwaniem treści na Disney+. Wystarczy wejść na platformę, sprawdzić "rekomendowane dla ciebie", "spodoba ci się też" czy "niedawno dodane". Kiedy jednak z tych propozycji na stronie głównej już nic więcej nas nie interesuje. Trzeba zejść głębiej. I właśnie wtedy z pomocą przychodziła funkcja, która od lat była w serwisie dostępna.

REKLAMA

Z Disney+ zniknęła wygodna funkcja

Jeszcze do niedawna można było wejść w zakładkę z filmami lub serialami na stronie głównej Disney+ i skorzystać z funkcji sortowania alfabetycznego. Wtedy serwis wyświetlał nam filmy od A do Z. Wszystkie. Można było je do woli przewijać i przeglądać aż trafi się na interesującą nas produkcję. Z tym już koniec.

Jak podaje Collider, funkcja alfabetycznego sortowania zniknęła po cichu. Disney+ usunął ją, nikogo o tym nie informując. Stąd też nie wiadomo, kiedy dokładnie udogodnienie zniknęło i czy są plany, aby w przyszłości wróciło. Teraz na pewno go nie ma.

Użytkownicy nadal mogą przeglądać filmy i seriale według gatunku, ale bez żadnej struktury. Jak zwykle nowe albo popularne produkcje pojawiają się wyżej, podczas gdy pozostałe rzędy wypełniają wybory samej platformy bądź systemu rekomndacji.

Disney+ idzie więc w ślady Netfliksa. Streamingowy gigant niedawno wyzbył się bowiem funkcji sortowania swoich filmów i seriali alfabetycznie bądź chronologicznie. Czyli dokładnie tego samego udogodnienia, które właśnie zniknęło z serwisu Myszki Miki.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
28.05.2026 20:31
Tagi: Co obejrzeć?Disney
REKLAMA
Najnowsze
19:27
Najlepsze fantasy Prime Video jednak doczeka się finału. Szybko poszło
Aktualizacja: 2026-05-28T19:27:00+02:00
18:33
Spider-Noir tylko w czerni i bieli. Nie przełączajcie na kolorową wersję
Aktualizacja: 2026-05-28T18:33:00+02:00
15:33
Sergey Adamczyka z For All Mankind wraca. Co trzeba wiedzieć o Star City?
Aktualizacja: 2026-05-28T15:33:00+02:00
14:54
Stamtąd naśladuje serial Netfliksa? Klimat jest ten sam
Aktualizacja: 2026-05-28T14:54:00+02:00
14:46
Afera o wodę na koncercie Taco Hemingwaya. Dlaczego była tak droga?
Aktualizacja: 2026-05-28T14:46:28+02:00
13:50
Uwielbiany kryminał Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Mnie wciągnął bez reszty
Aktualizacja: 2026-05-28T13:50:09+02:00
12:36
Nowości Disney+ na czerwiec 2026. Jestem zachwycona
Aktualizacja: 2026-05-28T12:36:21+02:00
11:31
Widzowie oszaleli na punkcie serialu Prime Video. Błagają o więcej
Aktualizacja: 2026-05-28T11:31:00+02:00
11:09
Tom Hardy gwiazdorzył na planie Strefy gangsterów. Dlatego wyleciał
Aktualizacja: 2026-05-28T11:09:41+02:00
9:07
Najlepsze science fiction od lat. Spielberg nakręcił perełkę
Aktualizacja: 2026-05-28T09:07:42+02:00
20:34
Trio to serial, który trzeba obejrzeć latem. Namiętność ubrana w piękne kadry
Aktualizacja: 2026-05-27T20:34:00+02:00
19:11
Przygotowania do 4. sezonu Pierścieni Władzy trwają. Prime Video jeszcze go nie zatwierdził
Aktualizacja: 2026-05-27T19:11:20+02:00
17:33
Spider-Noir ma dwie wersje. Czym się różnią i którą wybrać?
Aktualizacja: 2026-05-27T17:33:00+02:00
16:13
O co chodzi w zakończeniu The Boroughs? Wyjaśniamy finał serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-27T16:13:00+02:00
13:45
Guy Ritchie wraca z hukiem. Zawodowcy to jego najlepszy film od lat
Aktualizacja: 2026-05-27T13:45:00+02:00
13:37
Eskapada XD to nowy serial od Malcolma XD. Na to czekałem
Aktualizacja: 2026-05-27T13:37:03+02:00
10:55
Nowy serial wypełnia pustkę po jednym z najlepszych sci-fi wszech czasów
Aktualizacja: 2026-05-27T10:55:21+02:00
10:11
Yellowstone nie miało większego hitu. Nowy serial pobił rekord
Aktualizacja: 2026-05-27T10:11:57+02:00
9:42
Spider-Noir jest już dostępny. Prime Video zagrał o wszystko
Aktualizacja: 2026-05-27T09:42:59+02:00
8:57
Kto zagra Spider-Mana w Avengers: Doomsday? Nie uwierzycie
Aktualizacja: 2026-05-27T08:57:38+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA