Kiedy kolejne odcinki Strzępów? Mocny thriller już jest

Akcja "Strzępów" przenosi nas do lat 80. Fabuła śledzi losy uprzywilejowanych licealistów, którzy odkrywają swoją tożsamość i seksualność. Ich świat zaczyna się sypać, gdy w elitarnej szkole pojawia się nowy uczeń. Jego przybycie zbiega się w czasie z atakimi seryjnego mordercy, który poluje na kolejnych nastolatków. Ryan Murphy i Bret Easton Ellis mieszają więc ze sobą dramat młodzieżowy i thriller. Jak im to wychodzi?



Zdania są podzielone, bo na Rotten Tomatoes "Strzępy" mają 52 proc. pozytywnych recenzji od krytyków. Okazuje się jednak, że jest to serial, który się kocha, albo nienawidzi. Bo jedni piszą o pustce, przeszarżowaniu i powtarzalności, a inni nazywają go jednym z najlepszych seriali 2026 roku. To jak z nim w końcu jest? O tym każdy musi zdecydować sam w zgodzie ze swoim sumieniem. Teraz już może.

Strzępy - kiedy kolejne odcinki thrillera na Disney+?

Pierwsze dwa odcinki "Strzępów" 6 sierpnia zadebiutowały na Disney+. A kiedy pojawią się następne? Można by powiedzieć, że będą udostępniane w tygodniowch odcinkach. Ale nie tak jak zazwyczaj się to odbywa. Harmonogram jest trochę inny niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni.

Wszystkich odcinków "Strzępów" jest dziewięć. Zostało więc jeszcze siedem. Będą one udostępniane na Disney+ w nadchodzące czwartki. Po jednym bądź po dwa. Pełen harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Odcinek 1 - już dostępny

Odcinek 2 - już dostępny

Odcinek 3 - 13 sierpnia

Odcinek 4 - 13 sierpnia

Odcinek 5 - 20 sierpnia

Odcinek 6 - 27 sierpnia

Odcinek 7 - 27 sierpnia

Odcinek 8 - 3 września

Odcinek 9 - 9 września

Oznacza to, że ze "Strzępami" spędzimy około miesiąca. Finałowy, dziewiąty odcinek zadebiutuje bowiem na Disney+ 9 września. Wtedy właśnie fani poznają wszystkie odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Albo nie. Bo przecież twórcy mogli zdecydować się na otwarte zakończenie, jakby chcieli swoją opowieść jeszcze kontynuować w kolejnych sezonach.

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