Najlepszy kryminał od lat wreszcie powrócił. Po tym twiście nic już nie będzie takie same

Co się stało w 1. sezonie "Sugar", że tak wszystkich rozwścieczył? Nie ma sensu psuć nikomu zabawy. Dość powiedzieć, że oglądając serial Apple TV nie należy się przyzwyczajać do narzuconego na opowieść płaszcza czarnego kryminału. Pod koniec twórcy całkowicie zmieniają zainteresowania gatunkowe, wznosząc produkcję na zupełnie inny poziom. Dzięki temu nic już nie będzie takie same.



Bo "Sugar" może i wywołał kontrowersje w 2024 roku, ale jednak cieszył się uznaniem krytyków. Na Rotten Tomatoes ma od nich 81 proc. pozytywnych opinii. Do tego zebrał przed ekranami wystarczającą publiczność, aby Apple TV zdecydowała się go kontynuować. 2. sezon wreszcie zadebiutował. Jak twórcy postanowili pociągnąć swoją opowieść?

"SUGAR" OBEJRZYSZ NA: SUGAR Apple TV

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Sugar: 2. sezon - opinie o kryminale Apple TV

Według oficjalnego opisu nowych odcinków, w 2. sezonie tytułowy detektyw grany przez Colina Farrella bierze kolejną sprawę. Tym razem musi odnaleźć zaginionego brata wschodzącej gwiazdy boksu. Czyli wracamy do punktu wyjścia i dostajemy kolejną opowieść w stylu noir? No nie. Po twiście z 1. odsłony tam musi być coś więcej. Za dużo zmienił. Nie bez powodu wzbudził tak silne emocje, w tym zachwyty.

"Sugar" to jeden z najlepszych seriali, jakie ostatnio widziałem. Odświeżające podejście do detektywistycznego noir



Nikt nie mówi o "Sugar" na Apple TV... jeśli przez aspekt noir podobał ci się "Spider-Noir", pokochasz ten serial... plus twist jest świetny



Właśnie skończyłem oglądać "Sugar" przed premierą 2. sezonu. Niezwykle osobliwy i nietypowy serial, w którym jest coś dziwnie uzależniającego (...) Colin Farrell jest w nim fantastyczny. Najlepiej oglądać, wiedząc o nim jak najmniej



- czytamy na X (dawny Twitter).

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Na Apple TV dostępny jest na razie pierwszy odcinek 2. sezon "Sugar". Kolejne będą pojawiać się na platformie w nadchodzące piątki.

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Więcej o Apple TV poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.