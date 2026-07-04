Najkrwawsza czarna komedia roku już w Disney+. Będziecie się bosko bawić

„Zabawa w pochowanego 2” startuje dokładnie w tym momencie, w którym zakończyła się „jedynka” z 2019 r. Grace (Samara Weaving) budzi się w szpitalu przykuta do łóżka policyjnymi kajdankami. Jak można się spodziewać - ani służby, ani nawet jej siostra, Faith (Kathryn Newton), nie dają wiary jej opowieści o tym, co tak naprawdę się wydarzyło.



Chwilę później okaże się jednak, że policja to najmniejsze zmartwienie bohaterki. Rzecz w tym, że znana z poprzedniej odsłony bogolska rodzina Le Domas była zaledwie jedną z kilku absurdalnie wpływowych familii, które... podpisały pakt z samym diabłem, by rządzić światem. I robią to - dosłownie. Fakt, że Grace przeżyła pierwszą grę w chowanego, umieści ją i jej siostrę w centrum kolejnej „zabawy”, w której cztery rodziny staną w szranki o tron tej najważniejszej i kontrolującej znaną nam rzeczywistość rady.

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„Dwójka” rozwija świat przedstawiony, podnosi stawkę i serwuje jeszcze więcej krwawej, czarnej komedii, nie rezygnując przy tym z satyry na świat elit i ludzi, którzy dla władzy są gotowi poświęcić wszystko. Choć film ma większą skalę i jest zdecydowanie bardziej widowiskowy od poprzednika, wciąż pozostaje przede wszystkim szaloną rozrywką, która nie traktuje siebie przesadnie serio. Na szczęście.

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Twórcy tej serii to zdolni, świadomi artyści. Doskonale pojmują, z czego wynikał sukces poprzedniego filmu i co najbardziej urzekło w nim publiczność. I zadbali o to, by dostarczyć tego jeszcze więcej. Radio Silence podnosi stawkę, podkręca czarny jak poranna plujka humor, imponuje pomysłowością w kreowaniu kolejnych krwawych scen i szaloną energią - a jednocześnie pielęgnuje satyryczny charakter historii.



Jednym z największych atutów pozostaje Samara Weaving, która ponownie wnosi do filmu charyzmę, fantastyczną fizyczną ekspresję i doskonałe wyczucie komediowego rytmu - ale Kathryn Newton dotrzymuje jej kroku na każdym z tych pól i okazuje się dla niej idealną ekranową partnerką.



Koniec końców „dwójka” to radosne, bezwzględne kino klasowego gniewu: chodzi tu przede wszystkim o satysfakcję z oglądania, jak uosobienia kapitalistycznego, pławiącego się w forsie zepsucia - wyzyskiwacze, kłamcy, mordercy, potwory w ludzkiej skórze - dostają to, na co zasłużyli. Czyli bezlitosną, kreatywnie okrutną nauczkę. Co teraz, w czasie większej niż kiedykolwiek świadomości nadużyć i bezkarności elit, okazuje się sprawiać jeszcze więcej radosnej frajdy.



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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).