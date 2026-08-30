„Szeptacz” to nowy film oryginalny Netfliksa. Opowiada o przedwcześnie owdowiałym mężczyźnie, Tomie Kennedym (Adam Scott), którego po przeprowadzce do rodzinnego miasta spotyka straszliwa tragedia. Jego syn Jake (Acston Luca Porto) zostaje porwany i wszystko wskazuje na to, że za uprowadzeniem stoi ktoś, kto kopiuje metody Szeptacza, seryjnego zabójcy grasującego wiele lat wcześniej.

Od pierwszych minut filmu widzimy, że naszym bohaterom towarzyszy ktoś jeszcze. Na początku jest gdzieś w tle, w kącie kadru. Szybko jednak okazuje się, że jej rola dla fabuły jest znacznie istotniejsza.

Szeptacz – kim jest dziewczynka w niebieskim swetrze?

Spośród licznych wątków nowego thrillera Netfliksa jednym z najważniejszych jest ten poświęcony traumie, jaką przechodzi Jake po śmierci matki. Nie do końca wiemy, co się stało, ale jasne jest, że chłopiec jeszcze nie poradził sobie ze stratą. Symbolem tego są schody i irracjonalny strach dziecka przed nimi.



Uwaga, spoilery.



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Od samego początku jego ojciec widzi w wymyślonej przyjaciółce sposób syna na traumę i nie widzi w tym nic nadzwyczajnego – wszak sam miał takiego wymyślonego przyjaciela. Niewiara w przeżycia syna jest również powodem, dla którego przegapił moment, w którym Szeptacz zaczął kontaktować się z chłopcem. Kim więc jest dziewczynka?

W Szeptaczu Netfliksa dziewczyna w niebieskim swetrze pojawia się bardzo wcześnie

Odpowiedź przynosi zakończenie filmu. Gdy Tom przegląda zdjęcia swojej żony, zauważa, że na jednej z fotografii jest jego żona, gdy była małą, może kilkuletnią dziewczynką. Nosi dokładnie ten sam sweter, co postać z wizji jego syna. Tom zaczyna rozumieć, co tu właściwie zaszło.



Oczywiście film nie odpowiada wprost, czy postać była jedynie wizją dziecka, które cały czas nie poradziło sobie ze śmiercią matki, czy może nadnaturalną zjawą, duchem chroniącym własnego syna. Z jednej strony byłoby to logiczne: chłopiec zobaczył mamę jako małą dziewczynkę na zdjęciu i od tej pory tak sobie ją wyobrażał. Z drugiej jednak – z samej relacji dziecka możemy wywnioskować, że „zjawa” przekazywała mu informacje, których on sam nie mógłby poznać. Bo skąd chłopiec miałby wiedzieć o „dziecku w podłodze”? Albo dlaczego (co widzieliśmy na ekranie) dziewczynka ostrzegała go przed niebezpieczeństwem?

Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi i jest to celowy zabieg.

Reżyser filmu James Ashcroft przyznał to wprost. W rozmowie z serwisem Decider mówił:

Zdecydowanie postrzegam finałowe odkrycie tak, że obecność i duch matki towarzyszyły im przez cały czas, wpływając na wydarzenia i prowadząc je w stronę momentu uzdrowienia - dla nich wszystkich, nie tylko dla jej syna – mówił Ashcroft

Dodaje również, że ma świadomość, iż sięgnięcie po motyw niewidzialnego przyjaciela musi wywołać pytania o to, czy to fantastyczny byt, czy też może objaw psychozy u chłopca.

Zależało nam na balansowaniu na tej granicy - na utrzymaniu napięcia wokół tego pytania - tak, aby dla widza do samego końca pozostało ono nierozstrzygnięte. Finałowe odkrycie wzbudziło w nas tyle pasji, ponieważ dotyczy uzdrowienia. To coś bardzo poruszającego – dodaje Ashcroft.

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