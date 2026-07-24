Szybcy i wściekli zjechali z drogi. Tak twierdzi filmowy Han
Gwiazdor "Szybkich i wściekłych" stwierdził, że w pewnym momencie seria się zgubiła. Zasugerował, że saga poszła w nie do końca korzystnym dla niej kierunków, ale ma nadzieję, że nie wszystko stracone.
"Szybcy i wściekli" to pozycja obowiązkowa dla fanów motoryzacji i kina akcji. Popularna seria filmów początkowo koncentrowała się na na nielegalnych wyścigach samochodowych i napadach, a w centrum tej historii był Dominic Toretto oraz jego Rodzina. W późniejszych produkcjach bohaterowie z brudnych ulic przenieśli się w egzotyczne lokalizacje, a wśród wątków znalazły się również walki z bossami mafii i terrorystami.
Twórcy, udoskonalając każdy kolejny film, a obecnie (wyłączając spin-offy) jest ich już 10, chcieli dołożyć coraz więcej efektów specjalnych, spektakularnych akrobacji samochodowych i nowych wątków. Nie zawsze wychodziło to na dobre, o czym w niedawnym wywiadzie wspomniał Sung Kang, gwiazdor "Szybkich i wściekłych", który w filmach wciela się w Hana Lue.
Szybcy i wściekli zabłądzili. Tak twierdzi Sung Kang, filmowy Han Lue
Kang udzielił niedawno wywiadu podczas Comic-Con w San Diego, w którym wypowiadał się na temat swojej produkcji "Drifter". Gwiazdor "Szybkich i wściekłych" przyznał, że w pewnym momencie saga gdzieś po drodze się zagubiła:
Nie wiem, czy to leży w zakresie moich obowiązków, żeby w ogóle wpływać na to, jak będzie wyglądał świat "Szybkich", ale zabiorę głos i nie będę się wymądrzał, tylko podzielę się tym, czego nauczyłem się podczas tworzenia "Driftera", tym, jak niesamowita jest ta społeczność motoryzacyjna. Być może wrócę do tego, dlaczego seria "Szybcy i wściekli" wzbudziła tak duże zainteresowanie na całym świecie. Może w pewnym stopniu zbłądziliśmy. Może uda nam się do tego wrócić. A jeśli będą chcieli, podzielę się wszystkim, czego nauczyłem się w tej podróży.
Odtwórca roli Hana Lue doszedł do takich wniosków podczas prac nad filmem "Drifter", za kamerą którego stanął on sam. Zdradził, że współpracował wówczas z tą samą społecznością motoryzacyjną, z którą pracował przez całą swoją karierę. Wspomniał przy tym o więzi emocjonalnej między sagą, współaktorami i widzami po tragicznej śmierci Paula Walkera.
Nie do końca rozumiałem, jak bardzo jesteśmy ze sobą związani emocjonalnie. Film "Szybcy i wściekli" był dla mnie początkowo wspaniałą okazją, by stać się częścią tej wielkiej serii. Ale kiedy straciliśmy Paula, ludzie wyruszyli z nami w tę emocjonalną podróż. Czują się emocjonalnie związani.
Ostatnia, 11. część "Szybkich i wściekłych" o tytule "Fast Forever" ma zadebiutować 17 marca 2028 roku. Tymczasem najpewniej już w przyszłym roku widzowie będą mogli obejrzeć "Driftera", czyli produkcję w reżyserii Kanga. Fabuła koncentruje się na samotnym woźnym toru wyścigowego, który postanawia wziąć udział w zawodach driftingowych. Najpierw będzie jednak musiał nauczyć się ufać swojej rodzinie oraz skonfrontować się z przeszłością.
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