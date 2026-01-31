REKLAMA
Szybcy i wściekli zostają w garażu. Finałowa część (znowu) opóźniona

Na tę specjalną okazję czas wypucować swoją furę i napełnić bak. Universal ustalił datę premiery nowych "Szybkich i wściekłych". 11. część, która nosi tytuł "Fast Forever", ma być ostatnią częścią w samochodowym uniwersum, a Vin Diesel ogłosił, kiedy trafi na wielkie ekrany. Będzie później, niż planowano.

Anna Bortniak
Nadszedł czas pożegnania z uniwersum "Szybkich i wściekłych", które w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Finał musiał kiedyś nadejść i to jest już ten moment. W minionych latach Vin Diesel, który wcielał się w Dominica Toretto we wszystkich odsłonach z wyjątkiem jednej, wspominał już o finałowej części, jednak data premiery wciąż się przesuwała - najpierw produkcja miała zadebiutować do 2025 roku, ale podczas wydarzenia FuelFest w Południowej Kalifornii ujawnił, że premiera odbędzie się jednak w kwietniu 2027 roku.

Teraz aktor ponownie nawiązał do ostatniego filmu z uniwersum, ujawniając jego odległą datę premiery. Miejmy nadzieję, że już tą właściwą.

Szybcy i wściekli 11 - Vin Diesel ujawnił datę premiery ostatniego filmu

W minionym roku Diesel ujawnił, że akcja filmu będzie rozgrywać się w Los Angeles i że produkcja powróci do wyścigów i kultury samochodowej. Najbardziej ekscytującą informacją była jednak ta o powrocie Briana O'Connera, bohatera, w którego wcielał się Paul Walker. Aktor zagrał w oryginalnym filmie i 5 innych częściach, zanim zginął w wypadku samochodowym w listopadzie 2013 roku w wieku 40 lat.

Filmowy Toretto potwierdził informacje z poprzedniego roku, publikując kadr z filmu, na którym obecny jest on oraz Walker. Ujawnił również nową, bardzo konkretną datę premiery "Szybkich i wściekłych 11" - film o tytule "Fast Forever" ma zadebiutować 17 marca 2028 roku. Oznacza to, że na finał trzeba będzie jeszcze dłuższy czas poczekać.

Tytuł wyreżyseruje Louis Letterier, który stanął za kamerą poprzednich "Szybkich i wściekłych" z 2023 roku, a Diesel ponownie wcielił się w rolę Dominica Toretto. Oprócz tego nie pojawiły się żadne inne informacje na temat produkcji - szczegóły na temat fabuły i pozostałych członków obsady są trzymane w ścisłej tajemnicy. Wiadomo jednak, że jest na co czekać - ostatni film kończy się cliffhangerem, w którym losy kilku kluczowych postaci wciąż się ważą.

Anna Bortniak
31.01.2026 11:57
Szybcy i wściekli Vin Diesel
