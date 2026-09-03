Jak kończy się Tajemnicza kobieta? Mocny finał thrillera Netfliksa

Artykuł zawiera spoilery filmu "Tajemnicza kobieta" od serwisu Netflix.

Duński thriller "Tajemnicza kobieta" to adaptacja powieści Anny Ekberg o tym samym tytule. Fabuła koncentruje się na Louise Andersen (Natalie Wolfsberg Madueño), która wiedzie spokojnie życie na uroczej wysepce w Norwegii. Spokój młodej kobiety zostaje zakłócony, kiedy w jej domu zjawia się mężczyzna, twierdząc, że ma imię Helene. Nie daje jej to spokoju i po wykonaniu badań DNA okazuje się, że tak naprawdę nazywa się Helene Söderberg.

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Kobieta wiele miesięcy temu doznała wypadku, po którym doznała amnezji, dlatego nie pamiętała swojego poprzedniego życia. Sprawa nie daje jej spokoju, w związku z czym Helene postanawia udać się do miejsca, które kiedyś było jej domem i rozwikłać zagadkę swojej przeszłości.

Tajemnicza kobieta - wyjaśnienie zakończenia thrillera na Netflix. O co chodzi?

Idąc śladami swojej przeszłości, Helene trafiła do rodzinnej firmy. To właśnie tam kryła się największa tajemnica - bohaterka odkryła bowiem, że firma zajmowała się nielegalnym przemytem kobiet. W procederze tym uczestniczył również ojciec Helene, Aksel (Lars Simonsen), który próbował jej o tym powiedzieć na łożu śmierci. Edmund, mąż Helene, nie chciał do tego dopuścić. Współpracując ze swoją matką Caroline (Stina Ekblad), postanowił go uciszyć, wskutek czego Aksel został zepchnięty ze schodów.

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Wyjaśniło się również, kim była Louise Andersen. Helene przypomniała sobie, że Louise była nie tylko prostytutką, ale również jej informatorką. Zebrała ona dowody na działalność handlarzy ludźmi i współpracowała z Helene, aby przekazać zdobyte materiały w ręce policji. Zanim jednak do tego doszło, została z premedytacją potrącona przez Edmunda i zginęła. Przerażona Helene postanowiła za wszelką cenę uciec od przemocowego męża i skoczyła z mostu wprost na płynący statek towarowy. Wskutek upadku odniosła spore obrażenia i straciła pamięć.

Film kończy się śmiercią Caroline, która wskutek szamotaniny wypada przez okno. Tymczasem na terenie posiadłości zjawia się policja, wezwana przez Joachima (Pål Sverre Hagen), która aresztuje Edmunda, a Helene i jej ukochany wracają do Norwegii wraz z synem Alexandrem (David Elting).

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.