Sheldonverse. Jak i gdzie oglądać spin-offy Teorii wielkiego podrywu?

„Teoria wielkiego podrywu”, w oryginale „The Big Bang Theory”, to kultowy sitcom ze śmiechem z puszki o kilku naukowcach oraz ich znajomych, który nazywany jest często „Przyjaciółmi”, ale dla geeków. Emitowany był w latach 2007-2019, a w tym czasie doczekał się 12. sezonów oraz świetnego zakończenia. A potem przyszła kolej na spin-offy.

Z początku wyglądało to jak typowe odcinanie kuponów, ale twórcy „Teorii wielkiego podrywu” nadal mają świetne pomysły. Ich nowe produkcje są nie tylko różnorodne, ale i naprawdę wciągające! Najpierw pojawił się prequel („Młody Sheldon”), potem spin-off tegoż prequela, a na koniec… produkcja, której nie sposób opisać w kilku żołnierskich słowach.

Teoria wielkiego Sheldonverse - kolejność oglądania

Widzowie, którzy nie oglądali „Teorii wielkiego podrywu”, gdy ta była w emisji, mogą się dziś zastanawiać w jakiej kolejności oglądać wszystkie produkcje w ramach tego coraz to większego uniwersum. Na szczęście w tym przypadku sprawa jest dość prosta - w przeciwieństwie do np. ekranizacji opowieści o superbohaterach od Marvela i DC Comics, „Gwiezdnych wojen” czy „Star Treka”.

Teoria wielkiego podrywu, sezony 1-12

Na pierwszy ogień warto wziąć 12 sezonów „The Big Bang Theory” i oglądać je w dokładnie tej samej kolejności, w jakiej je emitowano. Głównymi bohaterami serialu są kaliforniscy naukowcy: ekscentryczny Sheldon Cooper oraz jego nieśmiały współlokator, Leonard Hofstadter. Serial zaczyna się w chwili, gdy do mieszkania naprzeciwko wprowadza się młoda kelnerka i aspirująca aktorka, Penny.

Na przestrzeni kolejnych serii poznajemy lepiej zarówno głównych bohaterów i ich przyjaciół oraz obserwujemy dynamicznie zmieniające się relacje między nimi. To wszystko okraszone jest masą celnych żartów zarówno z popkultury, w tym superbohaterów i szerokopojętego science fiction, jak i wszystkiego innego, co geekowe i nerdowe. Występy gościnne zalicza tu masa słynnych aktorów.

„Teoria wielkiego podrywu” - gdzie obejrzeć? Serial dostępny jest w całości w ramach abonamentu w serwisie HBO Max, a dostęp do poszczególnych sezonów i odcinków można wykupić również w Amazon Prime Video.

Młody Sheldon, sezony 1-7

Drugi z seriali jest typowym prequelem. Chociaż jego pierwsze dwa sezony trafiły na antenę i do serwisów VOD jeszcze przed zakończeniem „Teorii wielkiego podrywu”, to spokojnie można go obejrzeć już po zakończeniu serialu-matki, ale równie dobrze można oglądać odpowiednio ostatnie dwa i pierwsze dwie serie tych produkcji na zakładkę. Często rezonują ze sobą tematycznie.

Głównym bohaterem tej produkcji, w której zrezygnowano ze śmiechu z puszki, jest tytułowy młody Sheldon Cooper, a my cofamy się w czasie do lat 90. ubiegłego wieku i przenosimy z Kalifornii do Teksasu, gdzie śledzimy kolejne etapy edukacji młodego geniusza. Tym razem wciela się w niego Ian Armitage, ale Jimmy Parsons, który grał go w „Teorii wielkiego podrywu”, jest tu narratorem.

„Młody Sheldon” - gdzie obejrzeć? Wszystkie siedem sezonów dostępnych jest zarówno w HBO Max, jak i w Amazon Prime Video.

Georgie i Mandy wzięli ślub, sezony 1-2+

Trzeci serial z tego uniwersum jest de facto spin-offem „Młodego Sheldona”. Pierwsze skrzypce gra tu jego brat, George Cooper Jr., który w prequelu „Teorii wielkiego podrywu” poślubił starszą o kilka lat od niego Amandę McAllister (para zaliczyła wpadkę). Głównymi miejscami akcja są dom teściów Georgie’ego oraz sklep z oponami należący do ojca Mandy.

Jak na razie serial „Georgie i Mandy wzięli ślub”, w oryginale zatytułowany „Georgie’s and Mandy’s First Marriage”, doczekał się dwóch pełnych sezonów, ale trzeci jest już w drodze. Fabularnie osadzono go już po zakończeniu „Młodego Sheldona”, a Iana Armitage’a nie ma tu w obsadzie. Pojawiają się jednak gościnnie inne postaci takie jak matka, babka i siostra chłopaków.

„Georgie i Mandy wzięli ślub” - gdzie obejrzeć? Serial dostępny jest w HBO Max.

Stuart nie ratuje wszechświata, 1. sezon.

Czwartą produkcję można uznać za prawdziwy początek „Sheldonverse”. W tym serialu głównym bohaterem jest Stuart, czyli właściciel sklepu z komiksami, który Sheldon, Leonard i ich przyjaciele często odwiedzali. Podobnie jak poprzednie trzy produkcje, mamy do czynienia z komedią, ale tym razem… z domieszką science fiction i post-apo. Czekaj, co?!

„Stuart Fails to Save the Universe”, gdyż pod takim oryginalnym tytułem ta produkcja zadebiutowała, opowiada o upadłej Kalifornii, w której Stuart sprzedaje komiksy za puszki z żarciem. Pewnego dnia do sklepu, w którym jest jakiś międzywymiarowy portal, trafia wariant głównego bohatera, który wysyła go na misję przywrócenia świata na właściwe tory…

„Stuart nie ratuje wszechświata” - gdzie obejrzeć? Serial dostępny jest w HBO Max.

A co dalej z Sheldonverse?

Obecnie w emisji są dwa seriale z uniwersum „Teorii wielkiego podrywu”; w przypadku „Georgie i Mandy wzięli ślub” czekamy na 3. sezon, a „Stuart nie ratuje wszechświata” wystartował z 1. odcinkiem, a my czekamy na kolejne dziewięć, które będą trafiać do HBO Max co piątek. Czas pokaże, czy spotka się z na tyle dobrym przyjęciem, aby twórcy dostali zamówienie na kolejne.

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Możliwe też, iż doczekamy się kolejnych spin-offów, w tym kontynuacji - aczkolwiek raczej bez dorosłego Coopera. W finale „Młodego Sheldona” zajrzeliśmy też na chwilę w przyszłość za sprawą Jima Parsonsa, co wzmogło apetyt fanów. W przypadku „Stuarta (…)” są z kolei ciekawe cameo, ale pamiętajmy, że ten serial jest jednym wielkim żartem - za to udanym, bo podczas seansu śmiałem się jak norka!

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